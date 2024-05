Embora Plutão retrógrado não seja tão conhecido quanto Mercúrio retrógrado, seus significados também são importantes e merecem de nossa atenção, pois podem significar transformações internas. Mas cada um de nós vai sentir de maneira diferente. Por isso, você precisa saber o que Plutão retrógrado significa para o seu signo.

Uma das razões pelas quais Plutão retrógrado é menos conhecido é que se trata de um planeta lento. Por isso, seus trânsitos demoram muito mais, inclusive a retrogradação, em comparação com o ritmo de um Mercúrio retrógrado.

Assim, pode ser mais difícil precisar quando estamos sentindo os efeitos de Plutão retrógrado. Mas isso não quer dizer que isso não afete você de forma alguma.

Nomeado em homenagem ao Deus do Submundo, o propósito de Plutão é incentivá-lo a enfrentar suas sombras interiores, crenças e padrões tóxicos e feridas emocionais profundamente enraizadas, a fim de sair melhor e mais forte.

Quando é Plutão retrógrado em 2024?

Em 2024, Plutão estará retrógrado de 02 de maio a 11 de outubro. O trânsito começa com Plutão em Aquário. Mas justamente devido à retrogradação, o planeta volta para os seus últimos momentos em Capricórnio durante o movimento retrógrado.

Capricórnio é o signo onde Plutão passou a maior parte dos últimos 15 anos. Nesse período, vivemos profundas reestruturações e transformações (Plutão) na base na nossa vida (Capricórnio).

Agora, com Plutão em Aquário (o que durará 20 anos!), devemos ter muitas mudanças envolvendo tecnologia e outros temas inovadores.

O convite de Plutão retrógrado em Aquário

Plutão retrógrado é um período para revisão e reflexão, especialmente relacionado a assuntos bem internos seus.

Como a retrogradação acontece em Aquário, o convite é para repensarmos e reavaliarmos diversos aspectos da nossa vida, desde mudanças pessoais, como uma nova cor de cabelo, até decisões mais significativas, como reconectar-se com amigos ou iniciar um novo negócio.

Este é um tempo para transformar reflexões internas em ações concretas!

Embora os efeitos de Plutão retrógrado possam não ser imediatamente evidentes para todos, principalmente devido ao seu movimento lento, eles geralmente se manifestam como mudanças em padrões de pensamento ou mentalidades, em vez de alterações externas diretas.

O que Plutão retrógrado significa para o seu signo

Plutão retrógrado em 2024 deve ser mais sentindo por pessoas que têm Sol, Lua ou Ascendente nos signos fixos – Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Mas todos os signos sentirão de alguma forma seus efeitos, ainda que não de forma aparente.

Mas como Plutão é um planeta muito lento, você talvez não encontre ele passando pela cúspide de uma Casa astrológica no seu Horóscopo Personalizado — onde você encontra os trânsitos vigentes e conselhos especificamente para a sua vida, baseado no seu Mapa.

Por isso, a forma de entender o que Plutão retrógrado significa para o seu signo é pela Casa onde você tem Aquário (o signo onde Plutão está passando).

Sim, você tem Aquário — e todos os outros signos — no seu Mapa! É na área da vida em que você tem esse signo que você pode sentir mais a presença de Plutão pelos próximos 20 anos.

Como descobrir onde você tem Aquário:

Abra o seu Mapa Astral gratuito aqui No lado direito, abaixo da sua Mandala, escolha a opção Signo nas Casas Procure por Aquário, é o penúltimo signo da lista. Veja em qual Casa Aquário está no seu Mapa. São os assuntos representados por esse casa que estão recebendo Plutão. Para entender os significados das casas astrológicas, clique aqui. No exemplo abaixo, veja que a pessoa tem Aquário na Casa 2. Portanto, são os assuntos dessa área da vida que podem ser revisados durante Plutão retrógrado.

