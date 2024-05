Calendário de Maio 2024: oportunidades e desafios da Astrologia neste mês

Maio está repleto de trânsitos importantes que prometem agitar as energias ao nosso redor. Então, criamos um resumo com os movimentos mais importantes do Calendário de Maio 2024 para você se preparar!

O mês já começa com uma quadratura que pode indicar traições e uma nova retrogradação. E ainda termina com um dos trânsitos mais importantes do ano, trazendo novos desafios e oportunidades ligados à comunicação e ao conhecimento.

Vale ressaltar que, embora os trânsitos astrológicos sejam universais, a maneira como cada um de nós os experimenta pode variar significativamente.

Isso porque a interação entre os movimentos planetários e nosso Mapa Astral pessoal é única, tornando essencial a consulta do Horóscopo Personalizado para uma orientação mais precisa.

Então, não deixe de acompanhar essa previsão personalizada e gratuita, e descubra como esses trânsitos podem agir diretamente sua vida.

Calendário de Maio 2024 na Astrologia

Veja a seguir os principais trânsitos astrológicos de maio. Mas salve aqui o calendário astrológico 2024 com todas as datas do ano.

01 e 02 de Maio – Vênus em Quadratura com Plutão e Plutão Retrógrado:

No dia 1º, Vênus tensiona Plutão bem na véspera de seu movimento retrógrado. Plutão começa um período de revisão de sua jornada inicial por Aquário até voltar para Capricórnio. Plutão fica retrógrado de 02 de maio a 11 de outubro, uma fase de introspecção profunda, especialmente em temas de liberdade e poder.

13 de Maio – Conjunção Sol-Urano:

O Sol chega ao encontro com Urano em Touro (e Júpiter por tabela) iluminando as mudanças necessárias. Tempos de virada e rebeldia. Porém, as mudanças pedem a persistência taurina. Conecte-se com essa energia para entender melhor as reviravoltas que podem surgir.

15 e 17 de Maio – Mercúrio em Touro e Quadratura com Plutão:

Mercúrio entra em Touro, trazendo uma abordagem mais estruturada e deliberada ao pensamento e à comunicação. No entanto, a tensão subsequente com Plutão pode desencadear conflitos entre a adesão às velhas formas e a necessidade de quebrar a rigidez para permitir novas perspectivas.

18 de Maio – Conjunções Sol-Júpiter e Vênus-Urano:

As mudanças ativadas pela conjunção Júpiter-Urano em abril ganham mais oportunidade de realização (veja aqui o que seu signo pode esperar da conjunção) com os encontros de Sol-Júpiter e Vênus-Urano. Essas Conjunções abençoam novos projetos e relacionamentos, por isso é um momento fértil de materialização e expansão.

21 e 22 de Maio – Sol em Gêmeos e Trígono com Plutão:

Com o Sol entrando em Gêmeos, a comunicação, as ideias e os contatos nos auxiliam nas transformações tão necessárias. A harmonia do trígono com Plutão intensifica o poder das palavras e ideias, propiciando transformações significativas através do diálogo e da inovação.

23 de Maio – Conjunção Vênus-Júpiter:

Que momento! Mais uma vez, as benesses de Vênus mexem com as questões financeiras e de relacionamento pessoal (principalmente aquelas atreladas à conjunção Júpiter/Urano de abril). Atenção à Casa de Touro em seu mapa (veja aqui!), pois ela pode ser a maior beneficiada.

23 e 25 de Maio – Vênus em Gêmeos e Trígono com Plutão:

Vênus entra em Gêmeos e traz um desejo de diversificar e experimentar novos prazeres e interesses. O trígono subsequente com Plutão promete uma intensa paixão, que pode ser canalizada para a expansão de projetos criativos, relacionamentos ou investimentos.Aproveite!

25 de Maio – Júpiter em Gêmeos:

Depois de passar um ano no material signo de Touro, o grande planeta benéfico da Astrologia passa a expandir uma nova área de nossas vidas durante um ano. Júpiter em Gêmeos é um movimento bem importante de mudança, que incentiva nossos aprendizados, contatos, comunicação e demais temas geminianos.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

isabela.medeiros@gmail.com

