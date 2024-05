Madonna é uma figura emblemática na música e na cultura pop há décadas. Nascida em 16 de agosto de 1958 sob o signo de Leão, ela exemplifica muitas das características magnéticas e poderosas desse signo.

Mas, assim como qualquer um de nós, Madonna não é representada apenas por um signo; ela é todo o seu Mapa Astral, que inclui os 12 signos, além de planetas e casas astrológicas.

Neste artigo, te contamos 7 curiosidades sobre o signo da Madonna que vão além do seu signo solar. A análise de mais posicionamentos astrológicos ajuda a entender aspectos profundos sobre quem ela é, incluindo seus padrões de comportamento, potenciais e desafios.

7 Curiosidades sobre o Signo da Madonna

1. Centro das Atenções

Leão adora ser o centro das atenções, e Madonna não é exceção. Desde o início de sua carreira, ela tem capturado e mantido a atenção do mundo com suas performances ousadas. Leão, com seu magnetismo e extroversão, entende de entretenimento como poucos. Ame ou odeie, o palco é deles. Madonna já confirmou esse lado:

“Se eles te chamam de chocante, escandaloso, problemático, problemático, provocativo ou perigoso, você definitivamente está no caminho certo”, disse ela em seu discurso no Grammy de 2023.

2. Liderança e Autenticidade

Como uma verdadeira leoa, Madonna faz as coisas acontecerem, sempre com um toque de autenticidade que só uma pessoa tipicamente leonina pode exibir. Em suas quatro décadas de carreira, ela foi pioneira globalmente como ícone na moda, na música e no cinema.

3. Coração, mas nem tanto

Regido pelo coração, o signo de Leão funciona na base do tudo ou nada, especialmente no amor. Esse signo, às vezes, se joga de cabeça e demonstra afeto de maneira efusiva e apoteótica. No entanto, a Lua em Virgem traz um componente racional que não permite que Madonna seja totalmente governada pelo sentimento.

4. Qualidades virginianas

Com forte presença de Virgem no mapa, onde tem Ascendente, Lua, Mercúrio e Plutão, o perfeccionismo e o foco para alcançar suas metas são características muito presentes na personalidade de Madonna.

Ela adora cuidar de todos os pequenos detalhes, o que é ótimo, mas merece atenção para não exagerar. O perfeccionismo pode ser uma faca de dois gumes.

5. Autocrítica

Com a Lua em Virgem, Madonna tende a usar seu lado analítico e cerebral para tentar dominar seu lado mais instintivo. Por isso, ela pode desenvolver uma séria tendência à autocrítica. Por outro lado, a Lua virginiana costuma apreciar uma boa rotina e alimentação.

6. Inteligência crítica

Madonna não é a Rainha do Pop por acaso. Com Mercúrio em Virgem, que é um dos signos onde o planeta da mente assume maior poder, a cantora possui uma inteligência crítica significativa. Indica que ela tem um raciocínio lógico, muito bem pautado em detalhes.

7. Amor espetacular

A capacidade de se reinventar não aparece somente na sua carreira artística, mas também em sua busca constante pelo amor. Com Vênus em Leão, Madonna irradia uma luz que contagia a todos ao redor.

Por isso, é uma das posições mais magnéticas do Zodíaco. Acima de tudo, as pessoas com Vênus em Leão amam amar, curtir aventuras, se divertir e se sentir felizes, independentemente de com quem estejam.

