Maquiagem do Ascendente: descubra qual é a sua

Em um mundo onde cada vez mais pessoas buscam formas de expressar sua individualidade, uma nova tendência de beleza está viralizando nas redes sociais: a maquiagem baseada no Ascendente.

Diferentemente do signo solar, mais conhecido pelo público geral e expressa características mais internas nossas, o significado do Ascendente está ligado à primeira impressão que as pessoas têm de você e o jeito que você deseja que as outras pessoas te vejam.

O Ascendente consolida as características que você quer apresentar ao mundo de maneira coerente e concisa. Por isso, dizemos que o Ascendente é sua ‘máscara social.

Maquiagem do Ascendente

Verdade! A trend da Maquiagem baseada no Ascendente ganhou impulso com usuários do TikTok que, inspirados pelas características de seus signos ascendentes, adaptaram suas rotinas de beleza para melhor refletir essas qualidades.

A influenciadora Nadia Khaled, com Ascendente em Virgem, trocou maquiagens pesadas por um estilo mais suave e tons neutros. Assim, demonstrou uma transformação que capturou a atenção de mais de dois milhões de espectadores em seu vídeo.

Segundo a astróloga Márcia Fervienza, o Ascendente é crucial na Astrologia por ser o ponto de nossa manifestação inicial na vida. Isso porque, no momento do nascimento, o signo Ascendente é aquele que “nasce” no horizonte, marcando o início de nossa jornada.

Este ponto não apenas indica nossa primeira impressão, mas também reflete nossas tendências no jeito de se vestir, aparência física, comportamento e expressividade.

Nesse sentido, Márcia enfatiza que as características do Ascendente são frequentemente as primeiras que os outros notam em nós, sustentando a ideia de adotar uma maquiagem baseada no Ascendente.

“Se você mergulhar nas características do seu Ascendente, ou seja, na forma como você deseja ser visto pelo mundo, pode alinhar a sua maquiagem a esse signo e, assim, potencializar a maneira que você chega a um lugar e causar as impressões que deseja”, conclui a astróloga.

Trend no Brasil também

A moda pegou tanto que muitas influenciadoras brasileiras passaram a divulgar tutoriais de maquiagem para os ascendentes.

Como é a maquiagem do seu Ascendente

Cada signo ascendente carrega traços distintos: Áries traz coragem, Touro a busca pelo conforto, Gêmeos a curiosidade, e assim por diante. Assim, a maquiagem baseado no seu Ascendente deveria reforçar essas qualidades.

Com isso, você pode não só destacar traços físicos, mas também projetar qualidades internas.

Por exemplo, alguém com Ascendente em Leão pode preferir uma make que projete sua natureza extrovertida e carismática, enquanto um Ascendente em Peixes pode optar por um visual mais suave e sonhador, alinhado à sua sensibilidade.

Para saber como é a make do seu Ascendente, primeiro, veja qual é o seu Ascendente na calculadora grátis do Personare.

Então, abaixo, você pode entender como é a maquiagem do seu Ascendente:

Ascendente em Áries

Como é a pessoa com Ascendente em Áries: são extremamente sinceras e falam o que pensam, muitas vezes sem qualquer restrição. Por causa dessa maneira de se expressar, tendem a ser vistos como indivíduos poderosos.

Maquiagem do Ascendente em Áries: Vibrante e assertiva.

Detalhes: Tons vermelhos e fortes, com delineador marcante e batom ousado. Áries é um signo de ação e liderança, então a maquiagem deve refletir confiança e audácia.

Ascendente em Áries

Ascendente em Touro

Como é a pessoa com Ascendente em Touro: costuma preferir levar uma vida “segura”, ou seja, gosta de constantemente viver situações que consideram familiares e que tendem a ser duradouras, já que é uma pessoa que não lida tão bem com mudanças.

Maquiagem do Ascendente em Touro: Suave e sensual.

Detalhes: Tons terrosos e neutros, com uma base impecável e um realce sutil dos lábios e maçãs do rosto. Touro busca conforto e estabilidade, por isso, prefere um visual que reforce uma beleza natural e duradoura.

Ascendente em Touro

Ascendente em Gêmeos

Como é a pessoa com Ascendente em Gêmeos: sua mente costuma ser curiosa e aberta a novas descobertas. É do tipo que gosta de conversar com pessoas diferentes, sobre diversos assuntos.

Maquiagem do Ascendente em Gêmeos: Expressiva e versátil.

Detalhes: Cores variadas com ênfase nos olhos, usando sombras coloridas e lápis de olho para destacar a curiosidade e sociabilidade do signo.

Ascendente em Gêmeos

Ascendente em Câncer

Como é a pessoa com Ascendente em Câncer: costuma ser sensível, deixando todo mundo confortável em sua presença. É considerada como um ponto de segurança e um referencial de comportamento.

Maquiagem do Ascendente em Câncer: Delicada e romântica.

Detalhes: Tons pastéis, especialmente rosa e azul suave, com um acabamento luminoso na pele. A maquiagem deve refletir a sensibilidade e o cuidado do signo.

Ascendente em Câncer

Ascendente em Leão

Como é a pessoa com Ascendente em Leão: tem personalidade forte e é generosa. Estas características, somadas à sua vitalidade, atraem os olhares dos outros, tornando-a o centro das atenções aonde chega.

Maquiagem do Ascendente em Leão: Dramático e luxuoso.

Detalhes: Dourado e bronze, com muito iluminador e talvez glitter. Um batom vermelho ou coral vibrante pode realçar a natureza real de Leão.

Ascendente em Leão

Ascendente em Virgem

Como é a pessoa com Ascendente em Virgem: costuma ser solícita e humilde. E estão sempre dispostos a realizar uma nova tarefa e ajudar os outros a resolver problemas.

Maquiagem do Ascendente em Virgem: Elegante e meticulosa.

Detalhes: Tons neutros com uma aplicação perfeita, foco na pele perfeita e detalhes precisos, como um delineado fino. A maquiagem deve espelhar a ordem e precisão de Virgem.

Ascendente em Virgem

Ascendente em Libra

Como é a pessoa com Ascendente em Libra: tem natureza diplomática, simpática e justa. Além disso, é essencialmente sociável, carismática e atenta às necessidades alheias. É um anfitrião maravilhoso e tem facilidade para fazer amigos e reunir pessoas.

Estilo de Maquiagem do Ascendente em Libra: Suave e atraente.

Detalhes: Cores equilibradas, com uma mistura suave de tons e um acabamento polido. Libra aprecia a beleza e a simetria, então a maquiagem deve ser esteticamente agradável.

Ascendente em Libra

Ascendente em Escorpião

Como é a pessoa com Ascendente em Escorpião: tende a ser reservada e, às vezes, pode agir de forma defensiva ao conhecer novas pessoas. Por este motivo, prefere apenas observar os outros inicialmente e só depois tentam se enturmar.

Estilo de Maquiagem do Ascendente em Escorpião: Intensa e misteriosa.

Detalhes: Tons escuros como preto e bordô, com um olho esfumado e lábios marcantes. A maquiagem deve capturar a profundidade e a intensidade de Escorpião.

Ascendente em Escorpião

Ascendente em Sagitário

Como é a pessoa com Ascendente em Sagitário: tende a ser a “alma da festa”, pois inspira com sua energia e postura amigável. Sempre traz energia de otimismo e fé no futuro.

Maquiagem do Ascendente em Sagitário: Despreocupada e aventureira.

Detalhes: Cores vibrantes e experimentais, com um estilo que sugere uma abordagem divertida e sem restrições. Sagitário gosta de explorar novas tendências.

Ascendente em Sagitário

Ascendente em Capricórnio

Estilo de Maquiagem do Ascendente em Capricórnio: Clássica e sofisticada.

Detalhes: Tons mais sóbrios e tradicionais, com uma maquiagem que enfatiza a estrutura e seriedade do signo.

Ascendente em Aquário

Estilo de Maquiagem do Ascendente em Aquário: Inovadora e única.

Detalhes: Cores inusitadas e técnicas avant-garde. Aquário é um signo excêntrico e original, então a maquiagem pode incluir elementos artísticos e não convencionais.

Ascendente em Peixes

Estilo de Maquiagem do Ascendente em Peixes: Etérea e inspiradora.

Detalhes: Tons de azul e verde água, com um efeito luminoso ou iridescente. A maquiagem de Peixes deve evocar um sentido de fantasia e mistério.

