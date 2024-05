Relação Mãe-Filho na Numerologia: é amor ou ódio?

O seu Mapa Numerológico pode apontar se você pode estabelecer uma relação de amor e ódio com sua mãe. Mas, além disso, caso exista essa tendência, ele pode te ajudar a trabalhar a questão para superá-la.

O Número que ocupa a posição dos Desafios no Mapa Numerológico representa quais situações, relações e comportamentos são desconfortáveis para você. Além disso, cada Número tem associação com determinadas pessoas, revelando quem tem maior influência em nossa vida, seja o pai, a mãe, um irmão, um amigo, etc.

Por exemplo, o 1 está associado ao pai e ao universo masculino, é a energia yang. Já o 2 simboliza o universo feminino, a mãe, a faceta yin de nossa natureza humana.

A seguir, te conto como saber se você tem desafios com sua mãe e também como trabalhar para superá-los. Agora, quiser dicas para um presente de Dia das Mães, clique aqui.

Como saber se tem uma relação difícil com sua mãe

Em primeiro lugar, faça aqui o seu Mapa Numerológico (é gratuito). Então, procure a tabela com o título “Desafios”. Aparecerão quatro números. Observe quais são.

Se você possui o 2 nos Desafios, tende a viver uma relação extremista com a mãe, de gangorra emocional. O mesmo vale para quem nasceu nos dias 2, 11, 20 e 29, de qualquer mês e ano.

O Número 2 indica que você pode ser ma pessoa muito emotivas e sensíveis, tal como Chico Xavier, nascido dia 2 de abril. Em outro extremo, pode ser emocionalmente reativa, variando de uma postura pacífica a rompantes de explosões emocionais raivosas, como o ditador Hitler, que nasceu dia 20 de abril.

E é justamente a relação com a mãe que costuma ter papel crucial no modo extremista como as pessoas simbolizadas pelo Número 2 tendem a lidar com as emoções.

Quem tem este Desafio sente muito incômodo ao lidar com o reino emocional. Geralmente esse desconforto começa a ser formado na infância.

Tais pessoas podem ter sido muito sufocadas por uma mãe controladora, manipuladora e possessiva; ou tiveram como reação predominante a indiferença materna. Uma mãe que estava mais preocupada com os detalhes práticos do cuidado físico do que com o aconchego emocional.

Na maioria das vezes, a mãe dessas pessoas oscila por fases de grande sacrifício doador em prol da criança e momentos de impactante distanciamento emocional de seu filho. É daí que a relação de amor x ódio com a mãe se forma.

Entenda mais aqui sobre os conflitos entre mães e filhos.

Como vencer este desafio com sua mãe?

Apesar desta tendência negativa, é importante ressaltar que os Desafios presentes no Mapa Numerológico também podem ser os nossos maiores potenciais. Eles exigem força para superá-los, mas quando conseguimos passar por cima disso, conseguimos desenvolver os grandes talentos associados aos números que ocupam esta posição.

No caso do Desafio do 2, o que você precisa é desenvolver estratégias para encarar as emoções com mais naturalidade. Há pessoas que atingem esse objetivo através de terapia, quando mergulham profundamente em seu íntimo.

Dessa forma, percebem, aceitam e vão trabalhando seu emocional gradualmente dentro dessa atmosfera acolhedora do processo terapêutico. Outras conseguem por meio da própria maternidade, no caso das mulheres com esse posicionamento no Mapa Numerológico. Os homens vão conseguir ao agir de forma protetora e carinhosa no cuidado com seus filhos.

O mais importante é não fugir do “sentir”. É ter consciência de sua sensibilidade emocional e buscar meios de agir com mais diplomacia (sabendo ouvir o outro) e afeto. Será dessa forma que o que tanto assustava (o reino das emoções) passará a ser muito gratificante.

Porque quem tem o 2 nesta posição do Mapa se nutrirá emocionalmente destes atributos “femininos” (yin). Ou seja, graças à sua própria maneira de ser carinhoso, compreensivo e prestativo nas relações do dia a dia, especialmente com as mulheres. E, claro, estabelecerá relações, parcerias e convivências realmente gratificantes.

Acredite, esta será uma das mais belas superações em sua vida!

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

