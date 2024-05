O que é perdão?

Se você percebe uma necessidade de perdoar ou se perdoar para ficar livre de pensamentos de conflito recorrente, leia isso. Esta é uma oportunidade de conhecer a filosofia do que é perdão e o quanto ela pode te fazer bem.

Explorarei algumas situações e olhares diversos para te ajudar nesta empreitada.

O que é o perdão?

O perdão é o ato de perdoar. E perdoar é fazer as pazes com a vida. Parece simples e é. Mas as muitas camadas que o perdão envolvem podem assustar na mesma medida em que nos libertam.

A seguir, te mostro 7 atitudes que o perdão engloba. Pare e leia cada item várias vezes para refletir e absorver o que é o perdão.

Perdão é empatia — é reconhecer que o outro é como ele consegue ser dentro da limitação de sua história e escolhas na vida. Assim como você também! Perdão é autorresponsabilidade — é compreender que o outro pode ser até pior do que você está vendo, mas isso é problema dele. Já o que você sente é de seu total domínio e responsabilidade — ou deveria ser. Perdão é desapego — é deixar ir a necessidade de ter razão. Leia mais aqui sobre desapego. Perdão é se livrar dos sofrimentos – é escolher sair do papel de vítima, mesmo quando se é a vítima. Perdão é equilíbrio — é escolher sempre a ação e deixar a reação totalmente de lado, pois, no calor da emoção e no papel de vítima, não usamos bem nosso poder de raciocínio coerentemente. Perdão é amor-próprio — é SE perdoar acima de tudo, se aprovar, se aceitar, se amar! Veja aqui como desenvolver amor-próprio e autoestima. Perdão é ter vontade de ser feliz e ficar em paz internamente — é querer muito parar de recriar as mesmas situações com as mesmas memórias equivocadas que o passado insiste em trazer do subconsciente. É querer viver e ser feliz em paz consigo.

O poder do perdão

A ciência fala que a vida está baseada na Mente. Por isso, onde colocamos nossa atenção é onde está nossa energia.

Como sentimos as situações, é exatamente o que a Lei de Ação e Reação vai trazer em todas as áreas da vida.

Por exemplo, se você trair o seu par no relacionamento amoroso, a vida pode retornar para você traição de pessoas do trabalho. Portanto, o que queremos colher tem de ser a nossa prioridade.

É por isso que se você quer ter uma vida mais leve, com menos pessoas te julgando e condenando, encontrar o perdão é importante para seguir na coerência e na paz.

Não importa o que e quem precisamos perdoar. O fato é que esta busca interna nos leva direto para o bem-estar. E isso é tudo que todos nós almejamos.

Então, vale muito insistir, independentemente do tamanho do desafio, porque o poder do perdão é gigante.

Você pode ser a pessoa traída, mas ficar imersa nesta dor de desrespeito e desamor só irá reforçar suas crenças de rejeição e desmerecimento.

Amadurecer emocionalmente requer aceitação e desapego dos traumas para transcender as suas limitações. Esse é o poder do perdão.

No início, após algum momento de dor, pode parecer impossível perdoar. Mas volte nos itens anteriores de 1 a 7 sobre o perdão e reflita. Você consegue, é só ter determinação.

Como perdoar?

Mas agora você me pergunta: “Como perdoar?”. Vou te sugerir alguns passos, mas cada caso é único e você deve trilhar o caminho que faz sentido na sua história.

1. Pare de dizer que é difícil

O primeiro passo a fazer é parar de repetir que é muito difícil ou impossível. Este pensamento vai te segurar nesta crença inútil até você desistir.

Nada é impossível! Dependendo de nossa própria resistência, pode ser que em alguns casos seja mais demorado. Mas perdoar e se perdoar é possível e necessário para alcançar paz e segurança interna.

2. Tente ir além da dor

Volte lá para o início do texto e analise a sua situação de conflito em relação aos 7 itens. Algo começará a mudar dentro de você para conseguir ir além da dor.

3. Evite julgamentos

Dependendo da sua história, pode ser bem desafiador mesmo. Perdoar o desrespeito, o desamor, a traição de nossa confiança ou outras situações dolorosas não é óbvio.

Mas foque na necessidade de eliminar o mal-estar que você sente e evite julgar, condenar e destratar.

Ter raiva é legítimo e, em muitos casos, aconselho sempre em terapia que seja aberto uma oportunidade de catarse, para o corpo começar a eliminar a energia de raiva que está retida. Assim, a mente fica mais calma para trabalharmos no perdão.

4. Perdoe a si

Em alguns casos, antes de perdoar o outro, é necessário perdoar a si por ter se colocado ou ter permitido aquela situação. Neste caso, pense que você fez o que foi possível no momento e que de agora em diante as oportunidades de mudanças são inúmeras. Foque no hoje!

5. Invista no autoconhecimento

Olhar para nossas atitudes, às vezes, é triste e dolorido, mas sem este olhar mais profundo de autoconhecimento, nada poderá ser mudado e perdoado em sua vida. Nesse sentido, o processo terapêutico é fundamental.

6. Libere a outra pessoa

Após ter feito as pazes com você e entendido o seu processa, chega a hora de liberar o outro deste papel tão horrível em sua vida.

É neste momento que recomendo, com experiência no que falo, que você use a ferramenta do Ho’oponopono (conheça aqui).

A repetição das quatro frases pode transformar todas as áreas da sua vida. Mesmo que você não acredite num primeiro momento, continue repetindo. Gradualmente, isso vai nos dando a sabedoria do perdão.

Mas saiba que a verdadeira intenção somado aos 7 itens que mencionei lá no início aceleram imensamente o mantra da filosofia havaiana e, consequentemente, o perdão.

Mantra + vontade + empatia + autorresponsabilidade + desapego = perdão e paz interna

Uso o Ho’oponopono há mais de 20 anos e fez toda a diferença em meu processo de evolução de consciência amorosa. Sem ele, não teria como estar aqui escrevendo e falando sobre perdão após traumas infantis e traições em relacionamento afetivos.

Portanto, recomendo realmente seu esforço para se libertar da angústia, da tristeza e da raiva que só limitará suas alegrias e realizações.

Qualquer necessidade de ajuda, conte comigo.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras e uma das referências em Ho´oponopono no Brasil. Realiza atendimentos online no Personare. Está à frente da webserie Respira e integra o time de especialistas do Programa Medita e Vai.

