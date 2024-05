5 ideias de presente para sua mãe conforme o Ano que ela está vivendo

O Dia das Mães é um momento especial para demonstrar gratidão e carinho pela figura materna em nossas vidas. Ir além de um simples cartão ou flores pode significar muito. Pensando sugerimos ideias de presente para sua mãe conforme o Ano que ela está vivendo.

Na Numerologia, o Ano Pessoal se refere ao ciclo anual que cada pessoa está vivendo. Cada pessoa está em um ciclo numerológico específico a cada ano e que tem significados diferentes.

Nesse sentido, cada Ano Pessoal reflete as tendências e comportamentos de um determinado período, como oportunidades, desafios, crescimento pessoal e mudanças.

Esse número é calculado com base na data de nascimento e no Ano Universal, ou seja, o ano vigente. Mas não é preciso fazer cálculos complexos. Você pode utilizar a calculadora do Mapa do Ano para descobrir de graça o Ano Pessoal de sua mãe.

Então, com esse número em mãos, aqui estão algumas sugestões de presentes que ressonam com as energias de cada Ano Pessoal.

5 ideias de presente para sua mãe

Antes de ver as ideias de presente, você deve descobrir qual é o Ano Pessoal da sua mãe. Basta seguir este passo a passo. É gratuito e rápido:

Acesse aqui o seu Mapa do Ano Personare

Clique em Faça seu Mapa – Amostra Grátis

Digite o nome da sua mãe e a data de nascimento

Por fim, escolha o ano vigente para ser analisado

Veja o resultado com o número do seu Ano Pessoal 2024.

Então, agora que você tem o Ano Pessoal dela em mãos, veja a seguir sugestão e ideias de presente para sua mãe.

Ano Pessoal 1

Como sua mãe vive um ano de renovação, presentes que incentivem novos projetos são ideais.

Um livro de autoajuda inspirador.

Assinatura de um curso online para desenvolvimento de habilidades.

Agenda personalizada com as iniciais dela.

Kit de ferramentas para hobbies ou DIY.

Ou então um vaso com uma planta simbolizando crescimento e novos inícios.

Ano Pessoal 2

Se sua mãe está em um Ano Pessoal 2, opte por presentes que celebrem relacionamentos. Nesse sentido, veja 5 ideias:

Um jantar em família em um restaurante aconchegante.

Álbum de fotos com momentos especiais.

Um difusor de aromas com óleos essenciais.

Livro sobre meditação ou bem-estar.

Ou então um par de almofadas decorativas para harmonizar o ambiente de casa.

Ano Pessoal 3

Para um ano de criatividade, presentes divertidos e significativo são ideais.

Kit de pintura ou material de artes.

Caderno de desenho de alta qualidade.

Microfone de karaokê para diversão em família.

Livro de poesias ou escrita criativa.

Ou então assinatura de uma revista de arte ou cultura.

Ano Pessoal 4

Em um ano focado na construção de uma base sólida, presentes práticos são altamente apropriados.

Planner ou agenda para organização pessoal.

Conjunto de utensílios ou panelas de cozinha.

Decorações para casa com dicas de Feng Shui.

Kit de jardinagem para o cultivo de plantas ou hortaliças.

Ou então uma estante ou organizadores para a casa.

Ano Pessoal 5

Um ano vibrante e cheio de mudanças pede por presentes que ofereçam novas experiências.

Passeio de balão para uma aventura memorável.

Aula de dança ou outra atividade física.

Mala de viagem prática e estilosa.

Guia de turismo para um destino exótico.

Ou então ingressos para um concerto ou evento cultural.

Ano Pessoal 6

Neste ano, presentes que fortaleçam os laços familiares e promovam o cuidado pessoal são ideais.

Dia no spa para relaxamento conjunto.

Kit de produtos de cuidado pessoal.

Sessão de fotos profissional com a família.

Jogo de tabuleiro para noites em família.

Ou então a assinatura de uma caixa de experiências culinárias para preparar juntos.

Ano Pessoal 7

Para um ano introspectivo, opte por presentes que tocarão o coração de sua mãe e ajudem na sua jornada de autoconhecimento.

Livro sobre espiritualidade ou filosofia.

Kit de yoga, incluindo tapete e acessórios.

Diário de gratidão para registrar pensamentos e reflexões.

Retiro espiritual ou workshop de meditação.

Ou então uma coleção de cristais para equilíbrio energético.

Ano Pessoal 8

Neste ano, presentes que inspirem o sucesso profissional são especialmente valiosos.

Livro sobre finanças pessoais ou investimentos.

Curso online de desenvolvimento profissional.

Agenda de luxo personalizada.

Organizador de mesa elegante para o escritório.

Ou então um relógio sofisticado ou acessório de escritório.

Ano Pessoal 9

Um ano de encerramento pede presentes que simbolizem conclusões e novos começos.

Joia com um significado especial.

Livro sobre mudanças de vida e novos começos.

Curso de algo totalmente novo, como fotografia ou pintura.

Caixa de memórias para guardar recordações especiais.

Ou então um voucher para uma consultoria de estilo ou renovação pessoal.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

