Calendário Menstrual: conecte seu ciclo à Lua

O Calendário Menstrual é uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento e saúde. Este é um método milenar e uma das melhores formas de acompanhar seu ciclo de acordo com a fase e o signo de cada Lua.

Ou seja, cada pessoa tem um calendário menstrual próprio que pode ser conectado às fases da Lua. Isso significa que você poderá entender melhor sobre quem você é e o que você está sentindo ao reconhecer as energias do seu ciclo em conexão com a Lua.

Uma das melhores formas de aproveitar os potenciais e driblar possíveis dificuldades ao longo do ano é acompanhando seu calendário menstrual em conexão com a Lua.

A lua e o ciclo menstrual

Quando você acompanha cada dia do seu ciclo menstrual, consegue identificar o quanto você faz parte da natureza. Afinal, tudo na natureza é cíclico.

As fases da lua, as estações do ano, os seres vivos e a própria menstruação é cíclica. É como um “espiral”, pois a cada ciclo você sempre evolui e se transforma.

Dentro desse movimento natural, a Lua exerce influência no magnetismo sobre a Terra, nas marés, nos líquidos de nosso corpo e, consequentemente, em nosso ciclo menstrual.

Nós somos feitas para viver em conexão à natureza, assim como nossos ancestrais já viveram um dia.

Então, quando associamos as fases da lua ao nosso calendário menstrual, conseguimos usufruir deste conhecimento para elaboramos melhor nossos dias e aproveitarmos nossos potenciais.

Como usar o Calendário Menstrual e Lunar

O Calendário Menstrual e Lunar é eficaz porque ajuda você a conhecer seus ciclos fisiológicos.

Além disso, ajuda a regularizar o ciclo menstrual, ter mais equilíbrio interior e entendimento de seus comportamentos, escolhas e sentimentos.

Para dar início ao seu Calendário Menstrual e Lunar, comece a preenchê-lo pelo 1º dia de menstruação no mês.

Então, a primeira informação que saberá é em quais fases da lua você vive as diferentes etapas de seu ciclo menstrual. Ou ainda se alguma emoção ou comportamento aparece sempre na mesma Lua.

Por isso, use o calendário lunar para escrever sobre seu ciclo, mas também sobre suas emoções, sobre o que está acontecendo com seu corpo (inchaço, espinhas, por exemplo).

O objetivo é que, todo dia, você preencha o Calendário Menstrual.

Menstruar em cada fase da lua

Menstrual na Lua Cheia : O forte magnetismo da Lua sobre a Terra pode deixar seu corpo mais inchado. Além disso, suas emoções tendem a ser intensificadas. Os sintomas da TPM podem ser muito fortes. Quem menstrua na Lua Cheia também pode sentir maior conexão com seu interior e intuição.

: O forte magnetismo da Lua sobre a Terra pode deixar seu corpo mais inchado. Além disso, suas emoções tendem a ser intensificadas. Os podem ser muito fortes. Quem menstrua na Lua Cheia também pode sentir maior conexão com seu interior e intuição. Menstruar na Lua Nova : Você pode sentir enfraquecimento da sua energia vital ou desejar ficar mais sozinha. Este também é um convite para honrar e respeitar o ritmo natural do seu corpo. Pode ser que você entre em contato profundo com os seus medos e com as coisas que não gosta em si. Além disso, pode ficar mais gulosa, mais carente, mais incomodada e irritada.

: Você pode sentir enfraquecimento da sua energia vital ou desejar ficar mais sozinha. Este também é um convite para honrar e respeitar o ritmo natural do seu corpo. Pode ser que você entre em contato profundo com os seus medos e com as coisas que não gosta em si. Além disso, pode ficar mais gulosa, mais carente, mais incomodada e irritada. Menstruar na Lua Crescente : O poder da sua energia feminina pode estar fraco. Menstruar na fase crescente sinaliza que você pode estar recusando o processo sagrado da menstruação e indica que você está sentindo muita ansiedade, agitação e estresse. É indicado plantar a lua para ajudar você se conectar com o seu ciclo.

: O poder da sua energia feminina pode estar fraco. Menstruar na fase crescente sinaliza que você pode estar recusando o processo sagrado da menstruação e indica que você está sentindo muita ansiedade, agitação e estresse. É indicado para ajudar você se conectar com o seu ciclo. Menstruar na Lua Minguante: Quem menstrua na fase minguante pode ter maior tendência a depressão. Além disso, pode sentir que reclama muito e fica pessimista, sem muito ânimo para fazer as coisas. Você até pode ter vontade de se isolar, mas pode sentir que está sem forças para olhar para mergulhar dentro de si de forma positiva. Plantar sua lua também pode ajudar na conexão com seu ciclo, regularizando-o para uma das luas mais fortes.

Calendário menstrual

Veja, mês a mês, as fases e os signos da Lua e anote os dias da sua menstruação ao longo deste ano e perceba a cada fase os padrões do seu ciclo menstrual e a conexão com a Lua

BAIXE AQUI SEU CALENDÁRIO MENSTRUAL GRATUITO.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

fisioterapia.roberta@gmail.com

