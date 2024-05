Quais são os signos mais controladores

Você já parou para pensar sobre o quanto a necessidade de controle afeta suas ações e decisões diárias? Muitas pessoas se reconhecem como controladoras, enquanto outras nem tanto. Mas essa característica pode estar escrita no seu Mapa Astral. Os signos mais controladores são Virgem e Escorpião.

Mas calma aí, que não é porque você nasceu entre agosto e setembro ou de outubro a novembro que você necessariamente é uma pessoa controladora. Os meses em que nascemos falam apenas sobre um signo, o signo solar, mas todos nós temos TODOS os signos no Mapa.

Ou seja, em alguma medida, em alguma área da vida, dependendo de onde estão posicionais os signos de Virgem e Escorpião, você tende a ter maior necessidade de exercer controle.

No entanto, caso você tenha muitos planetas ou pontos importantes nesses dois signos, sim, você tende a se exceder um pouco nesse quesito. A seguir, a gente explica tudo!

Por que esses são signos mais controladores

Escorpião e o controle como forma de exercer poder

Escorpião, conhecido como o signo do poder, pode levar a um desejo intenso de controle. Este signo está associado à intensidade e ao comando, fazendo com que quem tem

Escorpião forte no Mapa (entenda o que significa isso a seguir no texto) tende naturalmente a buscar exercer seu poder por meio do controle.

Se você se pega querendo dominar as situações ou manipular os resultados ao seu redor, talvez tenha elementos significativos de Escorpião no seu mapa.

Virgem e a busca pelo perfeccionismo

Já Virgem, o signo do aperfeiçoamento e dos detalhes, também pode explicar uma inclinação para controlar.

Virgem é meticuloso e sempre atento aos mínimos detalhes, o que pode se manifestar em um comportamento controlador, especialmente quando o objetivo é garantir que tudo ocorra conforme o planejado.

O perfeccionismo virginiano muitas vezes vem de uma necessidade de minimizar erros e incertezas, levando à gestão rigorosa de cada aspecto da vida.