Como cada signo enxerga a sua mãe? Já pensou sobre isso? Na Astrologia, a Maternidade no Mapa Astral é representada pela posição da Lua. Isso significa que a Lua representa:

Como enxergamos quem é a nossa mãe;

Como a gente entende a maternidade (mesmo sem filhos);

Nos orienta sobre o tipo de expectativas, sentimentos e ideias que projetamos na imagem de mãe.

Se você souber o signo da Lua no seu Mapa Astral pode conferir abaixo algumas características que vão auxiliar na reflexão sobre sua relação com sua mãe.

Como não é possível fornecer todas essas análises num único artigo, faremos uma descrição resumida no funcionamento da Lua nos signos.

Descubra como cada signo enxerga a sua mãe

A análise da maternidade no mapa astral vai além da Lua no signo. É preciso também entender os aspectos que esse astro fazia quando você nasceu, a casa em que a lua estava no seu mapa e, claro, o signo que estava na cúspide da quarta casa.

Para descobrir tudo isso, faça seu Mapa Astral aqui.

Então, conforme o seu signo lunar, confira a seguir como cada signo enxerga a sua mãe.

Se a sua Lua é em Áries

Mãe interna: agitada e exigente.

agitada e exigente. Como pode sentir a mãe: ela está sempre cheia de atividades e que tem muita iniciativa e opinião, às vezes dominando as discussões de modo meio bruto.

ela está sempre cheia de atividades e que tem muita iniciativa e opinião, às vezes dominando as discussões de modo meio bruto. Filhos com Lua em Áries: podem achar que a mãe nunca tem tempo para a casa e a família, pois está sempre correndo e fazendo coisas “mais importantes”, sentindo certa dose de admiração pelas realizações da mãe, mas também uma pitadinha de raiva.

Caso sua Lua seja em Touro

Mãe interna: protetora e possessiva.

protetora e possessiva. Como pode sentir a mãe: aquela supermãe, que faz bolo e leva onde você estiver, que ajuda em sua vida financeira, que estimula a produção de artesanatos manuais e está sempre pronta a defender a cria.

aquela supermãe, que faz bolo e leva onde você estiver, que ajuda em sua vida financeira, que estimula a produção de artesanatos manuais e está sempre pronta a defender a cria. Filhos com Lua em Touro: costumam sentir superproteção nas questões materiais e práticas, mas também pode se sentir invadido por uma mãe muito presente, que opina e participa de todas as escolhas e etapas da vida do filho. Aproveitando o lado bom, eis uma forte mãe interna, com quem sempre se pode contar.

Lua em Gêmeos

Mãe interna: dinâmica e inteligente. Estimula o crescimento e apoia mudanças.

dinâmica e inteligente. Estimula o crescimento e apoia mudanças. Como pode sentir a mãe: aquela supermãe, que faz bolo e leva onde você estiver, que ajuda em sua vida financeira, que estimula a produção de artesanatos manuais e está sempre pronta a defender a cria.

aquela supermãe, que faz bolo e leva onde você estiver, que ajuda em sua vida financeira, que estimula a produção de artesanatos manuais e está sempre pronta a defender a cria. Filhos com Lua em Gêmeos: distante emocionalmente, uma vez que podem conversar sobre fatos, notícias, tempo, sobre a crise mundial, mas fica difícil conversar sobre seu sentimento de rejeição, por exemplo.

Se tiver a Lua em Câncer

Mãe interna: cuidadosa, protetora e carinhosa.

cuidadosa, protetora e carinhosa. Como pode sentir a mãe: alguém que ama e protege, embora não exatamente do modo como se espera.

alguém que ama e protege, embora não exatamente do modo como se espera. Filhos com Lua em Câncer: esperam muito de sua própria mãe, e por tal motivo, geralmente podem se decepcionar com as reações emocionalmente exageradas dela. Podem ter a sensação de que estão sempre sendo invadidos pela mãe, que sabe o que está se passando conosco, mesmo quando não queremos.

Lua em Leão

Mãe interna: poderosa e confiante.

poderosa e confiante. Como pode sentir a mãe: alguém que ajuda a se projetar com força no setor profissional e social. Pode sentir que está sempre competindo por espaço com a mãe, como se precisasse o tempo todo provar seu valor em inteligência, beleza, poder.

alguém que ajuda a se projetar com força no setor profissional e social. Pode sentir que está sempre competindo por espaço com a mãe, como se precisasse o tempo todo provar seu valor em inteligência, beleza, poder. Filhos com Lua em Leão: de emoção geralmente mimada, pode reagir mal quando algo lhe falta. A dica é desenvolver a generosidade, facilitando uma boa resposta do outro lado.

Caso tenho a Lua em Virgem

Mãe interna: estimula os estudos e os aprendizados práticos da casa e da vida

estimula os estudos e os aprendizados práticos da casa e da vida Como pode sentir a mãe: como alguém que está sempre atarefada com a casa, tendo uma preocupação excessiva e quase incansável com limpeza e arrumação. Isso impulsiona a pessoa a corresponder a esses padrões exigentes, podendo gerar estresse.

como alguém que está sempre atarefada com a casa, tendo uma preocupação excessiva e quase incansável com limpeza e arrumação. Isso impulsiona a pessoa a corresponder a esses padrões exigentes, podendo gerar estresse. Filhos com Lua em Virgem: podem valorizar a discrição do papel da mulher, por isso, a pessoa pode sentir que precisa ser humilde e discreta para ganhar a admiração da mãe.

Lua em Libra

Mãe interna: elegante e aparentemente cordial, que se esforça para agradar e receber bem a todos.

elegante e aparentemente cordial, que se esforça para agradar e receber bem a todos. Como pode sentir a mãe: como alguém que estimula o refinamento, a busca por explorar a sensibilidade, as artes, por ouvir boa música.

como alguém que estimula o refinamento, a busca por explorar a sensibilidade, as artes, por ouvir boa música. Filhos com Lua em Libra: podem idealizar muito a mãe, o que dificulta lidar com as próprias imperfeições. Isso quer dizer que para corresponder a uma mãe assim é preciso esforço redobrado em ser boa pessoa, o que certamente pode cansar.

Se tiver a Lua em Escorpião

Mãe interna: dominadora, inteligente, intuitiva, manipuladora e possessiva.

dominadora, inteligente, intuitiva, manipuladora e possessiva. Como pode sentir a mãe: como alguém que doa, mas exige; cuida, mas cobra, estando sempre em um dos extremos emocionais de grande amor ou de grande cobrança.

como alguém que doa, mas exige; cuida, mas cobra, estando sempre em um dos extremos emocionais de grande amor ou de grande cobrança. Filhos com Lua em Escorpião: podem sentir que é difícil esconder algo da mãe, que está sempre ali, farejando o que fazemos de errado. O estímulo à competitividade nas relações também ocorre. O lado bom é o estímulo à coragem de seguir em frente sem lamentações, renovando as forças.

Lua em Sagitário

Mãe interna: moderna e otimista

moderna e otimista Como pode sentir a mãe: como alguém que gosta de ar livre, de liberdade, de boas conversas e boas músicas.

como alguém que gosta de ar livre, de liberdade, de boas conversas e boas músicas. Filhos com Lua em Sagitário: tendo uma figura expansiva e generosa de mãe, pode sentir que lhe faltam limites, expondo-se a situações de perigo com mais frequência que a maioria das pessoas. As emoções são geralmente enfatizadas pela mãe, por isso a pessoa pode se tornar bastante alegre, um pouco ingênua e instável.

Caso a sua Lua seja em Capricórnio

Mãe interna: tradicional, que estimula o crescimento conforme o que “deve ser feito”, ou seja, estudar, construir uma carreira, casar, agir corretamente, manter-se financeiramente.

tradicional, que estimula o crescimento conforme o que “deve ser feito”, ou seja, estudar, construir uma carreira, casar, agir corretamente, manter-se financeiramente. Como pode sentir a mãe: cobradas por corresponder a grandes expectativas, tendo medo de rejeição e muitas vezes se sentindo solitárias e abandonadas, como se precisassem cuidar de suas próprias mães.

cobradas por corresponder a grandes expectativas, tendo medo de rejeição e muitas vezes se sentindo solitárias e abandonadas, como se precisassem cuidar de suas próprias mães. Filhos com Lua em Capricórnio: podem sentir falta de espontaneidade e ter postura um pouco racional, enquanto se preocupa muito com o cumprimento do protocolo e com parecer sempre adequado. Desse modo, em geral, saem de casa cedo para não dar e não ter trabalho.

Lua em Aquário

Mãe interna: inovadora, sociável, tem mente aberta, instigando sempre mudanças e novidades, detestando quem fica parado no tempo. Não obstante, essa mãe é também intelectualmente interessante, incentivando a liberdade dos filhos.

inovadora, sociável, tem mente aberta, instigando sempre mudanças e novidades, detestando quem fica parado no tempo. Não obstante, essa mãe é também intelectualmente interessante, incentivando a liberdade dos filhos. Como pode sentir a mãe: como alguém que estimula a criatividade, os estudos e as boas conversas, mas é também uma pessoa de quem não se sabe o que esperar.

como alguém que estimula a criatividade, os estudos e as boas conversas, mas é também uma pessoa de quem não se sabe o que esperar. Filhos com Lua em Aquário: geralmente se tornam amigos de suas mães e admiram sua capacidade de estar à frente de seu tempo.

Lua em Peixes

Mãe interna: idealizada, sensível, profunda e mística. Embora seja carinhosa, precisa ser cuidada pelo filho, como um reconhecimento por tudo o que ela fez.

idealizada, sensível, profunda e mística. Embora seja carinhosa, precisa ser cuidada pelo filho, como um reconhecimento por tudo o que ela fez. Como pode sentir a mãe: como alguém que foi uma sofredora, que aguentou muito da vida, atribuindo à mesma uma qualidade de heroísmo.

como alguém que foi uma sofredora, que aguentou muito da vida, atribuindo à mesma uma qualidade de heroísmo. Filhos com Lua em Peixes: costumam desenvolver um sentimento muito amoroso e cuidadoso pelas outras pessoas, especialmente pelos que sofrem. Sonhadores, podem viver paixões divididas entre um amor possível e um amor idealizado.

Clarissa De Franco

Clarissa De Franco é psicóloga, com Doutorado em Ciência das religiões e Pós-Doutorado em Estudos de Gênero. Atua com Direitos Humanos, Gênero e Religião, além de ser terapeuta, taróloga, astróloga e analista de sonhos.

