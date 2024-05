Seus pensamentos obsessivos podem estar no seu Mapa Astral — entenda

Pensamentos obsessivos são mais do que simples preocupações que passam pela mente; eles são ciclos persistentes e invasivos que podem dominar o dia a dia e interferir significativamente na qualidade de vida.

Se você se vê revisitando frequentemente os mesmos pensamentos ou preocupações sem encontrar uma solução, saiba que o seu Mapa Astral pode oferecer informações importantes sobre a origem desses padrões e como você pode começar a controlá-los.

Como o Mapa Astral revela tendências a pensamentos obsessivos

O Mapa Astral é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento que traz a posição dos planetas no momento do seu nascimento. A partir dessa análise, é possível ter informações valiosas sobre sua personalidade e comportamento.

Entre todos esses elementos que o mapa revela, também estão inclinações emocionais e mentais.

Algumas configurações astrológicas são particularmente reveladoras quando se trata de identificar uma propensão para pensamentos obsessivos. É o que você vê em seguida.

Antes, recomendo que você faça ou abra o seu Mapa Astral do Personare. É gratuito! Ao abrir seu mapa, você encontrará um menu com as opções de “planetas, casas astrológicas e signos”. Ao clicar nelas, você pode checar se tem esses pontos mencionados abaixo.

Além disso, ao abrir os textos com a interpretação do seu mapa astral, você poderá ver se tem conjunções, quadraturas ou oposições entre os planetas descritos abaixo.

Quais aspectos olhar no seu mapa:

Conjunções entre Lua, Mercúrio e Vênus: A Lua representa suas emoções , Mercúrio seus pensamentos e Vênus seus valores e desejos . Por isso, quando esses planetas formam conjunções (podem ser apenas dois desses planetas), criam uma intensificação das energias emocionais e mentais. Isso pode resultar em uma fixação mais profunda em desejos ou pensamentos específicos.

A , e . Por isso, quando esses planetas formam conjunções (podem ser apenas dois desses planetas), criam uma intensificação das energias emocionais e mentais. Isso pode resultar em uma fixação mais profunda em desejos ou pensamentos específicos. Lua, Mercúrio ou Vênus nas Casas 4, 8 ou 12: Estas casas astrológicas do Mapa Astral estão associadas ao inconsciente. A presença da Lua, Vênus ou Mercúrio nessas casas sugere uma forte ação do inconsciente em seus pensamentos e comportamentos. O que pode levar a padrões repetitivos de pensamento.

Estas estão associadas ao inconsciente. A presença da Lua, Vênus ou Mercúrio nessas casas sugere uma forte ação do inconsciente em seus pensamentos e comportamentos. O que pode levar a padrões repetitivos de pensamento. Aspectos Tensos entre Lua, Mercúrio ou Vênus e Saturno: Aspectos desafiadores (como quadratura ou oposição) entre Saturno e Lua, Mercúrio e Vênus podem criar uma tensão interna entre o desejo por segurança emocional e a expressão autêntica dos pensamentos e desejos, contribuindo para a ruminação mental.

entre Saturno e Lua, Mercúrio e Vênus podem criar uma tensão interna entre o desejo por segurança emocional e a expressão autêntica dos pensamentos e desejos, contribuindo para a ruminação mental. Júpiter em tensão com Lua ou Mercúrio: Como Júpiter representa crescimento, podemos experimentar uma certa falta de limites caso o planeta esteja em quadratura com Lua ou Mercúrio no nosso mapa.

Como Júpiter representa crescimento, podemos experimentar uma certa falta de limites caso o planeta esteja em quadratura com Lua ou Mercúrio no nosso mapa. Plutão em tensão com Lua ou Mercúrio: Como Plutão representa revelações e desejos profundos, podemos experimentar uma certa intensidade quando ele está em quadratura com Lua ou Mercúrio.

Como Plutão representa revelações e desejos profundos, podemos experimentar uma certa intensidade quando ele está em quadratura com Lua ou Mercúrio. Muitos planetas nos signos de Virgem ou Escorpião: Esses signos estão associados ao controle e à perfeição. Isso pode levar a uma obsessão por detalhes e uma necessidade de dominar e controlar o ambiente e os próprios pensamentos. Então, se você tiver dois ou mais planetas em Virgem, ou Escorpião, pode ter essa tendência obsessiva.

Estratégias para lidar com Pensamentos Obsessivos

Se você se encontra frequentemente perdido em pensamentos que não consegue controlar, provavelmente você encontrou alguns dos pontos mencionados acima no seu Mapa Astral. A partir disso, existem algumas estratégias que podem te ajudar a gerenciar essas tendências.

Veja algumas sugestões:

Meditação: É especialmente interessante se concentrar em meditar! Aprender a ouvir a sua voz interna mental e aprender a se colocar no presente é essencial Substituição de Hábitos: Da mesma maneira que transformar um hábito destrutivo em um algo saudável, como trocar um vício por exercícios físicos, é possível alterar padrões mentais. Tente afastar os pensamentos obsessivos da sua mente colocando outros positivos no lugar. Gerenciamento de Carências: Cuidado com as carências que viram compensações, como o tradicional hábito de “comer suas emoções”. Às vezes se permitir um pouco mais pode trazer até um certo equilíbrio.

Lembre-se: Mapa Astral não é diagnóstico e dica de internet não é solução. Esse artigo indica um caminho de autoconhecimento para você tentar prestar um pouquinho mais de atenção nesse assunto.

Não deixe de buscar ajuda profissional, seja da medicina tradicional ou de terapias alternativas, para te ajudar nessa jornada.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com

