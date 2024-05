O que sua Lilith diz sobre você? Esse é um ponto pouco conhecido do Mapa Astral, mas que mostra aspectos fundamentais para o autoconhecimento.

A Lilith representa o lado mais sombrio e selvagem da nossa personalidade. Por isso, nos conecta com nossos desejos mais profundos e aspectos reprimidos.

Então que tal descobrir o que sua Lilith diz sobre você? Essa pode ser uma jornada emocionante e reveladora, permitindo que você se conecte com partes mais profundas de sua natureza sexual e intuitiva.

O que é Lilith em nosso mapa?

Lilith, na mitologia, é frequentemente associada à figura de uma mulher poderosa e independente que desafia normas e convenções.

Na Astrologia, Lilith representa nossa sombra interna, aqueles aspectos de nós mesmos que escondemos ou que foram reprimidos ao longo do tempo. Ela está associada à nossa sexualidade, poder pessoal e desejos ocultos.

Não é um corpo celeste físico como o Sol, a Lua ou os demais planetas, mas sim um ponto matemático que representa o lado obscuro da Lua. Por isso, a Lilith representa a sombra, os aspectos reprimidos e o desejo sexual mais profundo de uma pessoa.

Por isso, quando você descobre o que sua Lilith diz sobre você abre uma porta para a compreensão mais profunda de seus medos e desejos secretos relacionados ao amor e ao sexo.

Como descobrir sua Lilith

Você precisa fazer seu Mapa Sexual – que é o mapa astrológico focado na sexualidade. É só seguir o passo a passo?

Acesse aqui gratuitamente o Mapa Sexual.

Clique para fazer a amostra grátis e inclua os seus dados.

Ao gerar o seu mapa, veja na mandala qual signo aparece ao lado da Lilith.

O que o signo de Lilith diz sobre você

Então, agora que você já sabe o signo da sua Lilith, veja a seguir o que ele revela sobre você e como essa energia pode impactar seus relacionamentos e a sua vida.

Lilith em Áries

Sensualidade Marcante e Desejos Intensos

Indica uma sensualidade marcante e um desejo de dominar na hora do sexo. Você pode agir com indiscrição e instabilidade emocional, o que pode assustar algumas pessoas. Por isso, prefere parceiros que acompanhem seu ritmo acelerado e gosta de ouvir palavras sedutoras.

Em Touro

Amante do Prazer e Conforto

Você atrai naturalmente as pessoas e possui uma sensualidade destacada. É amante dos prazeres, mas deve tomar cuidado para não transformar isso em compulsões. Gosta de toques e carinhos, priorizando conforto e intimidade na relação.

Lilith em Gêmeos

Mestre das Palavras e Liberdade

Uma pessoa que sabe usar as palavras para conquistar. Flexível e adaptável, você racionaliza sua sexualidade, o que pode levar a taras ou reflexões excessivas sobre sua performance. Valoriza muito a liberdade e prefere pessoas leves e abertas a novas experiências.

Lilith em Câncer

Carência e Busca por Segurança

Naturalmente carente, você precisa se sentir importante para expressar sua sexualidade. Nesse sentido, a confiança é fundamental para sentir prazer. Seu apetite sexual pode oscilar, e você tende a buscar parceiros compreensivos e pacientes, possivelmente mais velhos.

Em Leão

Sedução e Paixão Abundante

Prioriza o sexo e precisa se sentir admirada. Seu apetite sexual é abundante, e você gosta de envolver as pessoas na sua aura de sedução. Por isso, prefere parceiros modernos e bem-humorados que saibam separar sexo de amor.

Lilith em Virgem

Perfeccionismo e Desejos Secretos

Você se preocupa com os detalhes, o que pode prejudicar seus momentos de intimidade. Tem dificuldade para expressar desejos secretos, aparentando frieza. Mas a paciência do parceiro é crucial para você se revelar mais carinhosa e sedutora.

Em Libra

Busca por Harmonia e Prazer Estético

Valoriza a harmonia nos relacionamentos, mas pode acumular mágoas por não expressar descontentamentos. Busca um amor idealizado e tem horror à vulgaridade no sexo. Prefere relações com prazer além do físico, sentindo-se mais à vontade com quem conhece bem.

Lilith em Escorpião

Energia e Intensidade Emocional

Cheia de energia, indica um tesão forte e a capacidade de atrair pessoas facilmente. Pode guardar cicatrizes emocionais e ter acessos de ciúmes e fúria. Mas tenta esconder desejos considerados inapropriados.

Lilith em Sagitário

Curiosidade e Inovação no Sexo

Traz uma curiosidade nata entre quatro paredes e um desejo por experiências intensas. Dificilmente se apega a uma única pessoa, usando o sexo como válvula de escape. Além disso, pode gostar de práticas que ultrapassam limites.

Em Capricórnio

Poder e Ambição Sexual

Você transmite uma imagem de poder e gera admiração. Na cama, preocupa-se com a apreciação do parceiro, mas teme não ser atraente. Além disso, busca parceiros mais novos e sensíveis, que oferecem segurança no amor.

Lilith em Aquário

Liberdade e Criatividade Sexual

Pode levar a relações sexuais dentro do círculo de amizades, criando tensões. Apesar de uma postura libertária, muitas vezes não aplica isso na própria vida. Gosta de criatividade e comportamento excêntrico, mas tem dificuldade em atender expectativas alheias.

Em Peixes

Sensibilidade e Busca por Significado

Extremamente sensível, busca experiências sexuais que vão além do prazer físico, desejando uma fusão emocional. Tende a viver amores platônicos ou idealizados e busca sempre um sentido mais profundo nos relacionamentos.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O que sua Lilith diz sobre você apareceu primeiro em Personare.