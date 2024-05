Dia do Abraço: como é o de cada signo

O Dia do Abraço é comemorado anualmente em 22 de maio. Ao ler isso, talvez você tenha lembrado de alguém ou sentindo necessidade de abraçar uma pessoa. Mas nem todo abraço é igual. Tem os mais apertados, outros são mais rápidos, enquanto tem uns que são quentes. Quer saber como é o abraço de cada signo e qual combina mais com você?

Na Astrologia, a Casa 5 representa o que nos satisfaz nas relações. Também sugere de que forma uma pessoa conquista alguém — o que muito bem pode incluir um despretensioso (ou nem tanto) abraço.

Todo mundo tem a Casa 5 no mapa astral, é só conferir no seu Mapa Astral (faça o seu aqui gratuitamente). Ao fazer a versão mini, vá até a tabela e selecione a opção “Casas astrológicas”. Em seguida, é só ver qual signo aparece ao lado da Casa 5.

Depois, veja abaixo a interpretação para este posicionamento e descubra como é o abraço de cada signo.

O abraço de cada signo

Casa 5 em ÁRIES

Abraço intenso — assim como tudo que envolve Áries. Se precisa, claro, você toma a atitude. Mas também sabe respeitar a individualidade do outro, já que não gosta que o ciúme prevaleça na relação.

Casa 5 em TOURO

Não importa muito o jeito, importa é que o abraço seja cheio de carinho, preferencialmente demorado. Claro que também vale beijo, cafuné, massagem, já que aprecia todo tipo de toque. Só deve tomar cuidado com um comportamento muito ciumento e possessivo.

Casa 5 em GÊMEOS

Como você prioriza o diálogo nas relações amorosas e gosta de se relacionar com pessoas diferentes, o abraço não é lá sua prioridade. Além disso, tende a ser mais racional na hora de demonstrar seu amor.

Casa 5 em CÂNCER

Abraço é uma das coisas mais importantes do mundo para você. Já que você tende a ser bastante emotivo nas relações e amar receber e dar carinho. Porém, costuma preferir que o outro tome a atitude.

Casa 5 em LEÃO

Você gosta de relações dramáticas, com joguinhos e grandes declarações de amor. Apesar disso, você age carinhosamente, curtindo muito abraçar, e, como gosta de agradar quem ama, multiplica os abraços se for o que seu par quiser.

Casa 5 em VIRGEM

Você tende a ser bastante perfeccionista e exigente com a pessoa parceira, cobrando amor e atenção do outro, mas muitas vezes sentindo dificuldade para dar o mesmo em troca. Por isso, abraço não é algo tão frequente e, digamos, depende do momento.

Casa 5 em LIBRA

Abraço é com você mesmo. Não importa o lugar ou a hora. Você curte estar perto de quem ama. Apesar de preferir relacionamentos estáveis, tende a gostar de outras pessoas com facilidade — e de abraçar também.

Casa 5 em ESCORPIÃO

Você tem um jeito intenso, mas como tem certa dificuldade em dizer o que sente, guardando todo o turbilhão de emoções para si, o abraço é normalmente muito utilizado por você. E, claro, abraços intensos, demorados, e costumam não parar por aí…

Casa 5 em SAGITÁRIO

Como você busca companheirismo e curte variar a rotina nos seus relacionamentos amorosos, o abraço é apenas uma das suas formas de afeto. Mas quando acontece, é sempre uma experiência.

Casa 5 em CAPRICÓRNIO

Você tende a aparentar frieza, já que tem dificuldade de expressar o que sente, e pode dar a entender que não curte muito abraço. Mas, no fundo, é uma pessoa sensual, que nutre muito carinho por quem gosta, e que depois que se entrega, não desgruda quanto tá com quem ama.

Casa 5 em AQUÁRIO

Você preza pela independência nas relações e tende a deixar o outro se sentir livre também. Por isso, o abraço apenas faz parte do todo, não é o mais importante. Além disso, é um abraço relaxado, que rola quando a química está fluindo entre vocês.

Casa 5 em PEIXES

O abraço, para você, é algo quase transcendental. É profundo, apaixonado, quase mágico. Afinal, você é bastante carinhoso e costuma se doar à pessoa parceira. Só fica a dica para não se sacrificar demais pelo outro e acabar não vendo o lado negativo das pessoas.

