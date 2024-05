O Tarot é um fascinante sistema de adivinhação que se baseia em cartas para fornecer orientação e introspecção. Mas há muitas dúvidas sobre o oráculo, como quantas cartas de Tarot existem.

Neste artigo, exploraremos a estrutura tradicional do Tarot, composta por um conjunto específico de cartas.

Com a ajuda do tarólogo Leo Chioda, autor dos jogos de Tarot do Personare e do Curso Básico de Tarot, você aprende quantas cartas de Tarot existem e entender a relevância dos dois grupos existentes no baralho.

Quantas cartas de Tarot existem?

O Tarot possui 78 cartas que se dividem em dois grupos: 22 Arcanos Maiores e 56 Arcanos Menores. Segundo Leo Chioda, essa divisão é crucial para compreender a profundidade e a abrangência do Tarot.

Arcanos Maiores: Os Grandes Mistérios

Os Arcanos Maiores consistem em 22 cartas, começando do número 1 até o 21, além de uma carta sem número conhecida como O Louco.

Nesse sentido, cada carta representa um aspecto significativo da jornada humana e dos grandes arcanos da vida. Como Leo Chioda explica, “esses arcanos são chamados de Maiores por conterem os mistérios de quem somos.”

Arcanos Menores: O Dia a Dia da Vida

Os 56 Arcanos Menores são divididos em quatro naipes: Paus, Copas, Espadas e Ouros. Além disso, cada naipe inclui 10 cartas numeradas de 1 (Ás) a 10 e 4 Cartas da Corte: Pajem (ou Princesa), Cavaleiro (Príncipe), Rainha e Rei.

O tarólogo enfatiza que essas cartas representam “as circunstâncias, os sentimentos, os anseios e os passos que nos definem a cada dia”.

A Importância de Cada Carta

A relevância de cada carta no Tarot é imensa. Leo Chioda observa que “as imagens nas cartas são emanações do imaginário medieval” e que “a relação de uma carta com outra sempre vai combinar símbolos e então gerar novas emoções e novo conhecimento a cada abordagem”.

Um aspecto crucial que Chioda destaca é a independência do sistema do Tarot: “As cartas fazem parte de um sistema fechado (os 78 arcanos, divididos em Maiores e Menores) e por isso independem de outros sistemas”. Isso ressalta a singularidade e a autossuficiência do Tarot como um oráculo.

Mas apesar da estrutura tradicional, o Tarot continua a evoluir. A cada ano, mais de 100 tipos de Tarot novos chegam às lojas de todo o mundo, segundo Chioda, na forma de adaptações de baralhos antigos ou criações completamente originais.

No entanto, o número de cartas existentes não muda nunca – são sempre 78 Arcanos.

Como jogar Tarot online

Jogar Tarot online é uma maneira prática de buscar orientação e introspecção, tudo isso sem sair de casa. Além disso, você pode selecionar qual dos jogos de Tarot que melhor atenda às suas necessidades.

Então, veja aqui a lista de jogos de Tarot online disponíveis no Personare. Existem opções com previsões, como o Tarot do Dia, que é gratuito, e o Tarot Semestral, que joga luzes para os seus próximos seis meses.

Mas também existem jogos voltados para conselhos e orientações, como o Tarot Direto, que já contempla dúvidas comuns, seja de amor, seja profissional.

A partir daí, você embaralha as cartas e faz a seleção. Depois de finalizar a seleção das cartas, você poderá ler a interpretação do jogo, bastante detalhada e separada por seções.

Tire o maior proveito do Tarot

O Tarot é, sem dúvida, um repositório de sabedoria que reflete a jornada humana através de seus 78 arcanos. Cada carta, seja dos Arcanos Maiores ou Menores, oferece insights profundos sobre as complexidades da vida.

Como Leo Chioda nos lembra, “o que importa mesmo, no Tarot, é como encaramos essas cartas: como lidamos com os símbolos e como as mensagens deles nos transformam ao longo do tempo.”

E, independentemente de novas variações ou modernizações, a essência do Tarot permanece a mesma, oferecendo uma janela para o autoconhecimento e a introspecção.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Quantas cartas de Tarot existem? apareceu primeiro em Personare.