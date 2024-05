Piores momentos segundo Astrologia para encontros, cirurgia ou contratos

Talvez você já esteja habituado a consultar o seu Horóscopo e verificar as datas mais favoráveis para seus objetivos. Mas a Astrologia também pode indicar os piores momentos para atividades importantes, como fazer sexo, uma cirurgia ou assinar contratos.

Se você pensou em Mercúrio retrógrado, não está equivocado. Mas aqui estamos nos referindo a um trânsito astrológico muito mais recorrente e desafiador no dia a dia. Estamos falando da Lua Fora de Curso ou Lua vazia.

O que é a Lua Fora de Curso?

De acordo com a Astrologia, a Lua está fora de curso quando não forma mais aspectos significativos (ângulos de 0, 60, 90, 120 e 180 graus) com outros planetas até sair do signo em que se encontra.

Isso significa que, durante esse tempo, a Lua está “vazia” ou “fora de curso”, e esse fenômeno traz consigo uma característica principal: a imprevisibilidade.

Veja aqui todas as datas em que a Lua fica fora de curso em 2024.

Dependendo da velocidade da Lua, a perda de curso acontece a cada dois ou três dias. O período de vazio do curso pode durar de alguns minutos a, em raras ocasiões, dois dias, mas normalmente dura algumas horas.

Quanto mais tempo dura a Lua Fora de Curso, mais ela se parece com um mini-Mercúrio retrógrado.

Como a Lua Fora de Curso afeta nossas vida?

Durante a Lua Vazia, os eventos tendem a não se desenrolar conforme o esperado. No cotidiano, isso pode resultar em atrasos e surpresas, especialmente em situações que dependem de outras pessoas.

Por exemplo, você pode enfrentar imprevistos ao se relacionar com alguma pessoa, pode ter algum obstáculo ao passar por algum procedimento médico ou então ter de refazer um contrato.

Por isso, não é que a Lua Fora de Curso afeta nossas vidas, mas é um indício que o Céu nos dá de que é melhor esperar algumas horas para iniciar atividades importantes durante esse período.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, o melhor é evitar as seguintes atividades durante a Lua Vazia:

Marcar consulta com um médico que não conheça ainda

Inaugurar empreendimentos

Realizar matrículas em cursos

Submeter-se a cirurgias

Mudar-se de casa

Agendar reuniões de assuntos novos e importantes para este período

Ter o primeiro encontro para sair com alguém em quem esteja interessado(a)

Começar qualquer atividade que pretenda ter efeitos a longo prazo

O que não tem problema fazer na Lua Fora de Curso:

Atividades em que se está dando continuidade, o que já se conhece ou o que já está implantado

Atividades domésticas, cotidianas em casa ou no trabalho

Atividades corriqueiras

Planeje melhor com a ajuda da Astrologia

Além de verificar quando a Lua estará fora de curso, você pode planejar melhor e de forma mais eficiente as suas atividades observando o Calendário Lunar 2024.

Isso porque cada fase da lua é própria para algumas coisas e desaconselhada para outras. Isso vai desde cortar o cabelo até lançar um produto. Além disso, o signo por onde a Lua está passando confere características específicas a cada momento.

Por isso, acompanhar o calendário da Lua é uma ótima forma de tornar seus objetivos mais claros e eficientes.

Por fim, para evitar outros aspectos desfavoráveis e saber mais sobre os trânsitos astrológicos que afetam sua vida, consulte seu Horóscopo Personalizado.

Diferente se um horóscopo que considera apenas um signo, esta ferramenta dá acesso a previsões detalhadas específicas para a sua vida, considerando o seu mapa astral de nascimento. Com isso, você pode se preparar melhor para os desafios e oportunidades que surgirem.

