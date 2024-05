Como a mudança de Vênus para Gêmeos muda a energia do amor

Você já pensou em como seria bom sintonizar com as melhores atitudes para o amor em cada momento? Na verdade, isto é possível. Basta saber em que signo Vênus está transitando. Com a mudança de Vênus para Gêmeos nesta quinta-feira, 23 de maio de 2024, o que o amor mais exige é leveza.

Afinal, até agora, o planeta do amor estava no estável signo de Touro. Ou seja, saímos de um signo terreno e fixo, para um mutável e de Ar. O que também exige mais estratégia na área da conquista.

Vale lembrar que estamos num período super especial! Além de Vênus, teremos mais dois planetas em Gêmeos ao mesmo tempo: Sol, que está desde segunda (20/05), e Júpiter, que entra no signo no sábado (25/05). Com isso, ganhamos flexibilidade e curiosidade.

Além disso, quando entram em Gêmeos, esses planetas fazem trígono com Plutão, o que aumenta nosso poder de adaptação, de trocar ideia e ter profundidade nas relações.

Neste artigo, você aprende como tirar o melhor proveito deste período de Vênus em Gêmeos, que vai até 17 de junho de 2024. Além da energia geral do trânsito, você também verá dicas específicas para quem está só ou em um compromisso.

O significado de Vênus em Gêmeos

Durante o trânsito de Vênus em Gêmeos, o amor deve ser como um passarinho: livre e leve. Evite cobranças e deixe a relação evoluir naturalmente. Pense em como um pássaro pode pousar na sua mão se sentir confiança e liberdade.

Neste período, sutileza e observação serão chaves. Preste atenção aos sinais do outro para evitar mal-entendidos. Se a pessoa que você está interessado(a) demonstra desinteresse, considere abordagens leves e divertidas para ver se há possibilidade de despertar um interesse maior.

Além disso, Vênus em Gêmeos nos convida a ser mais flexíveis e abertos a novas experiências. Este é um momento para desafiar conceitos e explorar novas possibilidades, seja em relacionamentos ou gostos pessoais.

A conversa será uma poderosa ferramenta de sedução durante este trânsito. Esteja atualizado, tenha boas histórias e saiba ouvir. Uma boa comunicação pode fazer toda a diferença tanto para iniciar um novo relacionamento quanto para fortalecer um já existente.

Aproveite para sair e socializar, aceitando e gerando convites. A criatividade e a capacidade de surpreender serão grandes trunfos. Proporcione experiências únicas e agradáveis, como levar alguém a um lugar especial ou organizar uma atividade diferente.

Como aproveitar a energia de Vênus em Gêmeos

Se você está só:

Vênus em Gêmeos é ideal para paqueras. Afinal, é um período favorável a se abrir para novas possibilidades e conhecer pessoas. A comunicação será sua melhor aliada, então invista em conversas leves e divertidas.

Dicas para Aproveitar:

Saia e Socialize: Aceite convites, participe de eventos e esteja aberto a conhecer novas pessoas.

Aceite convites, participe de eventos e esteja aberto a conhecer novas pessoas. Mantenha o Bom Humor: O humor é um poderoso afrodisíaco. Use a leveza e a brincadeira como estratégias de conquista.

O humor é um poderoso afrodisíaco. Use a leveza e a brincadeira como estratégias de conquista. Seja Jovial e Articulado: Mostre seu lado divertido e mantenha a interatividade na conversa.

Mostre seu lado divertido e mantenha a interatividade na conversa. Não Pressione: Evite demonstrar interesse excessivo de imediato. Deixe a relação fluir naturalmente.

Se você está em um relacionamento:

Para as pessoas comprometidas, Vênus em Gêmeos é um convite para renovar a relação com novidades e diversão. Ou seja, o diálogo será essencial para manter a chama acesa.

Dicas para Aproveitar:

Inove na Rotina: Planeje atividades diferentes como viagens curtas, idas ao cinema ou encontros com outros casais.

Planeje atividades diferentes como viagens curtas, idas ao cinema ou encontros com outros casais. Estimule a Comunicação: Use este período para conversar sobre questões importantes, mas de forma leve e criativa.

Use este período para conversar sobre questões importantes, mas de forma leve e criativa. Mensagens Divertidas: Use o celular para enviar mensagens sugestivas e divertidas para manter o interesse.

Aproveite!

A passagem de Vênus por Gêmeos é uma oportunidade para renovar o amor com leveza e alegria. Seja você solteiro ou em um relacionamento, este período convida à comunicação, à diversão e à abertura para novas experiências.

Mas lembre-se de manter a leveza e a flexibilidade para aproveitar ao máximo este trânsito astrológico.

