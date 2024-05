O Ho’oponopono é uma prática ancestral havaiana que tem o poder de melhorar relacionamentos, dificuldades materiais, problemas de saúde, como depressão, assim como qualquer outro desafio na vida. Mas por que o Ho’oponopono é tão poderoso?

A resposta está nos valores fundamentais que suas quatro frases ativam em quem o pratica: “Sinto Muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato(a)”.

Vamos aprofundar e entender melhor a seguir como despertar o poder do Ho’oponopono.

Porque o Ho’oponopono é tão poderoso

As quatro frases do Ho’oponopono geram em nós gratidão, gentileza, amorosidade, autorresponsabilidade e honestidade.

Essas palavras são chaves importantes para que você vibre positivamente. E se está vibrando positivamente, consequentemente, atrairá essa energia positiva para sua vida.

Os valores são ativados por cada uma das frases do Ho’oponopono:

Sinto muito > Honestidade.

> Honestidade. Me perdoe > Responsabilidade.

> Responsabilidade. Eu te amo > Gentileza.

> Gentileza. Obrigado > Gratidão.

Nesse sentido, estes quatro valores se entrelaçam e, quando os cultivamos, nos trazem uma vida mais tranquila, alegria sem causa e leveza.

Os valores do Ho’oponopono

Agora, vamos entender melhor os quatro valores da prática milenar havaiana.

Honestidade

Um dos principais valores que o Ho’oponopono promove é a honestidade. Ser honesto consigo mesmo e com a vida é o primeiro passo para uma transformação profunda. Quando somos honestos, a vida se torna honesta conosco, e tudo se torna mais fácil e leve.

Responsabilidade

A responsabilidade é outro valor essencial no Ho’oponopono. Devemos ser responsáveis por nossos pensamentos, ações e escolhas. Reconhecer que somos os protagonistas de nossa própria vida é o caminho para o empoderamento e a mudança.

Gentileza

A lei do universo afirma que a gentileza gera gentileza. Portanto, ser gentil consigo mesmo e com os outros é uma parte fundamental do Ho’oponopono. A gentileza cria um ciclo virtuoso de positividade e amorosidade que transforma relacionamentos e situações.

Gratidão

A gratidão é a chave-mestra da alegria, do amor e da plenitude. O Ho’oponopono nos ensina a cultivar a gratidão, o que nos permite apreciar a beleza da vida e atrair mais coisas boas para ela.

Quando usar o Ho’oponopono?

Uma das grandes vantagens do Ho’oponopono é sua versatilidade. Ou seja, essa técnica pode ser usada em praticamente qualquer situação da vida.

Desde melhorar relacionamentos e lidar com problemas de saúde, como a depressão, até enfrentar o desconforto trazido por notícias de jornal e questões materiais.

Portanto, experimente, de verdade, dizer essas frases “Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato(a)”, seja em voz alta ou em pensamento, em todas as situações de desconforto na sua vida, durante 21 dias ininterruptos.

Mas pratique com honestidade e responsabilidade, gerando gentileza e gratidão.

Mesmo que no início possa não fazer muito sentido. Garanto a você que, gradualmente, fará. E tudo começará a mudar, seja em você, no que está à sua volta, nos seus relacionamentos e na sua disposição interna para viver a vida.

Mas se quiser fazer um mergulho profundo na sabedoria da filosofia do Ho’oponopono, faça parte do meu grupo de WhatsApp.

Você verá como o Ho’oponopono funciona. Boa prática!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras e uma das referências em Ho´oponopono no Brasil. Realiza atendimentos online no Personare. Está à frente da webserie Respira e integra o time de especialistas do Programa Medita e Vai.

sanatkumara.tera@gmail.com

O post Por que o Ho’oponopono é tão poderoso? apareceu primeiro em Personare.