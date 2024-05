Existe uma parte do Mapa que ainda é pouco conhecida, mas que revela o lado sombrio de cada signo. Ela é chamada de Lilith e representa nossas sombras, ou seja, nosso lado menos iluminado, mais selvagem, assim como nossos desejos reprimidos e ocultos.

Isso vai desde as fantasias sexuais que escondemos de nós mesmas até questões não resolvidas no sexo, mas também nossos comportamentos autossabotadores que podem impedir o nosso progresso.

O que é Lilith na Astrologia

Na mitologia, Lilith é associada à figura de uma mulher poderosa e independente que desafia normas e convenções.

Lilith na Astrologia é analisada pela Lua, mas não a parte que a gente conhece. A Lilith é aquele lado oculto da Lua, conhecido também como Lua Negra. Quando se calcula Lilith no Mapa, é preciso calcular matematicamente o ponto que estava oculto da Lua no momento em que você nasceu.

Ou seja, não é um corpo celeste físico como o Sol, a Lua ou os demais planetas, mas sim um ponto matemático que representa o lado obscuro da Lua.

Por ser um ponto tão misterioso e não visível do astro, ela representa a sombra interna de cada signo, ou seja, aqueles aspectos de nós mesmos que escondemos ou que foram reprimidos ao longo do tempo. Por isso, ela está associada à sexualidade, ao poder pessoal e aos desejos ocultos.

Como descobrir o signo da Lilith

Você precisa fazer seu Mapa Sexual – que é o mapa astrológico focado na sexualidade. É só seguir o passo a passo?

Acesse aqui a versão grátis do Mapa Sexual Personare.

Inclua os seus dados de nascimento, ou seja, dia, mês, ano, hora e cidade.

Veja a lista dos seus planetas e encontre sua Lilith. Por exemplo, na imagem abaixo a pessoa tem Lilith em Peixes. Ou seja, quando ela nasceu, o lado obscuro da Lua estava no último signo do zodíaco.

O lado sombrio de cada signo

Então, agora que você já conhece sua Lilith, veja a seguir como é o lado sombrio do seu signo:

Lilith em Áries

Sombras: Impulsividade extrema, agressividade, raiva reprimida.

A pessoa tende a sentir forte necessidade de controle e dificuldade em lidar com a autoridade. Mas a energia de Lilith em Áries pode levar a comportamentos autossabotadores e explosões de raiva quando se sente frustrada ou contida.

Lilith em Touro

Sombras: Apego excessivo ao materialismo e aos prazeres sensoriais.

Quem tem Lilith em Touro costuma sentir medo profundo de perda e insegurança, levando a comportamentos possessivos e teimosos. Além disso, a busca pelo prazer pode se tornar obsessiva, resultando em indulgências excessivas.

Lilith em Gêmeos

Sombras: Manipulação através da comunicação, desonestidade, fofoca.

Há tendência a usar a inteligência para enganar ou manipular as outras pessoas. O lado sombrio do signo de Gêmeos na Lilith, portanto, pode incluir inquietação constante e dificuldade em manter compromissos.

Lilith em Câncer

Sombras: Medo de rejeição e abandono, superproteção, manipulação emocional.

Costuma usar emoções para controlar as outras pessoas, resultando em comportamentos passivo-agressivos. Além disso, tende a ter apegos aos passados não resolvidos que podem levar à autossabotagem emocional.

Lilith em Leão

Sombras: Necessidade extrema de atenção e validação, arrogância, egoísmo.

Pode sentir medo profundo de falta de reconhecimento, e isso explica possíveis comportamentos narcisistas assim como busca incessante por aprovação. A autossabotagem pode ocorrer através de ações impulsivas para ganhar atenção.

Lilith em Virgem

Sombras: Perfeccionismo obsessivo, críticas severas, controle excessivo.

O medo de imperfeição pode resultar em comportamentos de autocrítica extrema e controle excessivo dos detalhes. Além disso, a saúde mental e física pode ser afetada pela busca incansável pela perfeição.

Lilith em Libra

Sombras: Dependência dos outros, dificuldade em tomar decisões, manipulação nas relações.

A Lilith em Libra revela o medo de solidão e tendência a comprometer-se excessivamente para manter a paz. Assim, o lado sombrio pode estar em comportamentos manipulativos para evitar conflitos.

Lilith em Escorpião

Sombras: Obsessões, ciúmes, manipulação emocional profunda.

Pode sentir desejo intenso em controlar e manipular as outras pessoas para evitar a vulnerabilidade. Assim como o medo de traição e perda pode resultar em comportamentos autodestrutivos e vingativos.

Lilith em Sagitário

Sombras: Impulsividade, falta de compromisso, comportamento irresponsável.

Pode sentir desejo insaciável por liberdade e aventura, implicando em um lado sombrio que se revela em comportamentos irresponsáveis e escapistas e, além disso, negação das responsabilidades.

Lilith em Capricórnio

Sombras: Ambição desmedida, frieza emocional, manipulação através do status.

Pode sentir medo profundo de fracasso e desejo por usar o poder e o status para controlar outras pessoas e, desse modo, o lado sombrio se projeta no sacrifício das relações pessoais e da própria felicidade.

Lilith em Aquário

Sombras: Rebeldia extrema, desapego emocional, individualismo excessivo.

A Lilith em Aquário sugere resistência a qualquer forma de autoridade ou conformidade, ou seja, resultando em comportamentos isolacionistas e alienantes. O desejo de ser único pode levar à desconexão emocional.

Lilith em Peixes

Sombras: Escapismo, vícios, ilusão e autoengano.

A pessoa com Lilith em Peixes costuma fugir da realidade através de vícios ou fantasias porque tem medo da dor emocional. Isso a leva à negação da realidade e comportamentos autodestrutivos.

