A Grande Conjunção em Touro: o que esperar?

Neste sábado, 18 de maio de 2024, ocorre a grande conjunção em Touro. Apesar de ser no signo mais estável e talvez avesso a mudanças, esse encontro de quatro planetas é um convite a transformações inesperadas e positivas.

O alinhamento exato ocorre às 8h40 entre Vênus e Urano, seguido pelo encontro de Sol com Júpiter, às 15h45. Apesar disso, já estamos sentindo há alguns a energia dessa grande conjunção planetária, e seguiremos sob seu efeito pela próxima semana.

O que esperar da Grande Conjunção em Touro

O encontro de quatro planetas intensifica as características do signo onde eles estão. E cada planeta sinaliza uma carga de energia específica.

No caso desta Grande Conjunção em Touro, envolvendo Sol, Vênus, Júpiter e Urano, é este último o ponto mais desafiador.

Isso porque Urano sugere mudanças repentinas e inesperadas. Isso não quer dizer que sejam mudanças negativas. Pelo contrário. Como Júpiter, o grande benéfico da Astrologia, está envolvido, podem ser surpresas e transformações positivas.

Podemos ter, por exemplo, variações em moedas, acontecimentos públicos surpreendentes e possíveis rompimentos em parcerias e relacionamentos – fiquem de olho nos famosos.

Mas lembrando da energia jupiteriana envolvida, o inesperado pode se manifestar de maneiras positivas, como ganhos financeiros inesperados, convites surpreendentes ou presentes.

A Energia de Touro

Touro, um signo focado em estabilidade e conforto, está no centro desse alinhamento. Além disso, o signo está ligado à beleza, à aparência, a finanças e bens materiais.

Por isso, a energia taurina intensificada traz alguns questionamentos, que, na verdade, são convites a mudanças. Ou seja, será que você tem aproveitado as coisas boas da vida ou tem permanecido na zona de conforto, mesmo descontavelmente?

Este é um momento de buscar prazer e curtir coisas diferentes. Sempre que Urano está na jogada, a gente precisa se abrir ao inesperado e a coisas novas.

O convite dessa grande conjunção para cada signo

Para esta parte, você deve ler os significados para seu signo solar e para seu signo Ascendente (descubra aqui). Assim você terá um panorama mais profundo sobre o que esperar da Grande Conjunção em Touro e qual convite ela traz para a sua vida.

Áries

Aproveite a energia da Grande Conjunção para explorar novas formas de aumentar sua renda e se envolver em projetos financeiros inovadores. Além disso, este também é um momento poderoso para fortalecer seus relacionamentos pessoais.

Touro

Prepare-se para eventos espetaculares e inesperados. Urano está pedindo mudanças desde 2018. Por isso, agora é a hora perfeita para se abrir a novas oportunidades e abraçar o que a vida tem a oferecer.

Gêmeos

Este é um momento propício para cuidar da sua saúde mental e espiritual. Por isso, considere iniciar novos tratamentos e adotar práticas como a meditação para trazer mais equilíbrio e bem-estar à sua vida.

Câncer

Expanda sua presença social e fortaleça suas ideias e causas. Além disso, este é o momento ideal para deixar novas pessoas influentes entrarem na sua vida e enriquecerem sua jornada.

Leão

Destaque-se na sua área profissional. Aproveite as possíveis promoções e novas oportunidades de carreira que estão por vir. Este é o seu momento de brilhar e avançar.

Virgem

Inicie um novo ciclo de oportunidades, especialmente em áreas de ensino, consultoria e viagens. É hora de expandir seus horizontes e compartilhar seu conhecimento com o mundo.

Libra

Explore novos interesses e experiências em suas relações e parcerias. Busque harmonia e equilíbrio em todas as suas interações, e veja como isso pode enriquecer sua vida.

Escorpião

Prepare-se para reviravoltas nas relações amorosas. Novas parcerias e mudanças importantes estão no horizonte, trazendo a oportunidade de transformar sua vida amorosa.

Sagitário

Intensifique seu desejo de crescimento e liberdade. Aproveite as oportunidades que surgirem de maneira não convencional e explore novos territórios, tanto físicos quanto mentais.

Capricórnio

Descubra novidades na convivência com filhos ou novos amores. Considere abrir-se para tratamentos de fertilidade ou novas abordagens para a vida familiar.

Aquário

Impulsione sua busca por liberdade e autenticidade. Explore novas ideias e abordagens, e desafie as estruturas tradicionais para criar um futuro mais promissor.

Peixes

Expanda sua comunicação e interação com colegas. Este é o momento de iniciar novos projetos e explorar novas perspectivas para o futuro, enriquecendo suas conexões e trocas de conhecimento.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post A Grande Conjunção em Touro: o que esperar? apareceu primeiro em Personare.