Como cada signo pode ter uma vida mais saudável

Embora muitas vezes nos façam pensar que precisamos de muitas coisas para nos sentirmos bem, ter uma rotina saudável não é tão difícil assim. Com ajuda da Astrologia, podemos descobrir a melhor maneira para cada signo ter uma vida saudável.

Mas não estamos nos referindo ao “signo” que todo mundo conhece, o solar. É o signo que temos na Casa 6 do nosso Mapa Astral, que está associada à saúde, rotina, trabalho e hábitos pessoais.

Como a Casa 6 forma um ângulo de 150 graus com o Ascendente, cria um contraste natural que ajuda a entendermos quais hábitos saudáveis e os desafios que cada signo deve enfrentar na busca por uma rotina de bem-estar.

Por isso, o primeiro passo é fazer o seu Mapa Astral gratuitamente aqui. Com ele em mãos, veja qual é o signo que aparece na sua Casa 6.

Então, veja a seguir, a melhor maneira do seu signo ter uma vida saudável.

Como seu signo ter uma vida saudável

Áries na Casa 6:

A energia do Ascendente em Escorpião, combinada com a vitalidade de Áries na Casa 6, destaca sua força e resiliência. Cuidados com a cabeça e a gestão da energia são essenciais, assim como fazer atividades físicas que canalizem a intensidade escorpiana.

Dica: Estabeleça uma rotina equilibrada que inclua uma alimentação consciente e tempo suficiente para repouso.

Touro na Casa 6:

A liberdade do Ascendente em Sagitário encontra a solidez de Touro na Casa 6, alertando para os riscos dos excessos. A saúde da garganta e da tireoide merece atenção, assim como a busca por prazeres que nutram o corpo e a alma sem cair na indulgência.

Dica: Encontre prazer em atividades físicas que também sejam esteticamente agradáveis, como a dança ou yoga. Isso porque pode ajudar a manter um equilíbrio entre a saúde física e a satisfação pessoal.

Gêmeos na Casa 6:

A estrutura do Ascendente em Capricórnio se beneficia da agilidade mental de Gêmeos na Casa 6, indicando a necessidade de equilibrar trabalho e descanso, cuidando da saúde respiratória e mental. Além disso, a comunicação e o aprendizado contínuo podem ser bálsamos para o estresse.

Dica: Encare a saúde como um processo de transformação. Evite excessos e explore terapias que ajudem a controlar melhor suas emoções, fortalecendo sua saúde reprodutiva e emocional.

Câncer na Casa 6:

A inovação do seu Ascendente em Aquário, aliada à sensibilidade de Câncer na 6, pede um olhar cuidadoso para as emoções e sua influência na saúde física. Mas atenção ao sistema digestivo e a práticas que nutrem tanto o corpo quanto a alma.

Dica: Mantenha o entusiasmo pela vida adotando uma rotina estimulante que inclua tempo para relaxar e se divertir. A natureza pode ser uma grande aliada na busca por equilíbrio e bem-estar.

Leão na Casa 6:

A imaginação do Ascendente em Peixes recebe o impulso criativo de Leão, enfatizando a expressão e a atenção ao coração. Por isso, encontre maneiras de brilhar, seja através da arte, do esporte ou de qualquer atividade que faça seu espírito vibrar.

Dica: Aplique a disciplina capricorniana na criação de uma rotina de saúde que inclua alimentação balanceada e atividade física regular. Mas lembre-se de que a persistência traz resultados duradouros.

Virgem na Casa 6:

Se o fogo de Áries marca seu Ascendente, a terra de Virgem em sua Casa 6 sugere uma necessidade de incorporar a ordem e a atenção aos detalhes em sua rotina de saúde. O equilíbrio é chave: estabeleça uma rotina que harmonize disciplina e flexibilidade, cuidando especialmente do sistema digestivo e da gestão do estresse.

Dica: Incentive a liberdade de movimento e a expressão pessoal através de esportes ao ar livre e atividades que tiram você da rotina. Assim, ajudam a equilibrar a saúde mental e física.

Libra na Casa 6:

Para os nascidos com Ascendente em Touro, a estética de Libra na Casa 6 chama por um equilíbrio entre prazer e saúde. Mas atenção aos rins e ao consumo de açúcar. Encontre alegria em atividades físicas que unam beleza e bem-estar, como a dança ou yoga.

Dica: Use sua intuição para cuidar da saúde, prestando atenção aos sinais do corpo e da mente. Nesse sentido, o Yoga é um bom exercício para sua saúde, sendo indicado se prevenirem contra doenças assintomáticas fazendo exames regularmente.

Escorpião na Casa 6:

Com Gêmeos no Ascendente, a intensidade de Escorpião na Casa 6 incita a transformações significativas na saúde. Mas evite excessos e busque entender profundamente suas necessidades emocionais e físicas, cuidando especialmente da saúde reprodutiva.

Dica: Canalize sua energia e vigor através de atividades físicas desafiadoras que também promovam a disciplina e o foco, como artes marciais ou treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT).

Sagitário na Casa 6:

A emotividade do seu Ascendente em Câncer se contrasta com a expansividade de Sagitário na Casa 6, apontando para uma tendência ao excesso de trabalho e projetos. Priorize o equilíbrio, dê atenção ao fígado e aos problemas que o estresse pode causar, e busque atividades que reforcem a conexão com a natureza.

Dica: Aprecie os prazeres da vida com moderação, especialmente em relação à alimentação. Cultivar um hobby que estimule a movimentação, como a jardinagem, pode ser uma forma agradável de manter a saúde.

Capricórnio na Casa 6:

A presença de Capricórnio na Casa 6 sugere a importância de uma rotina estruturada, com atenção especial ao coração e ao esqueleto. A disciplina capricorniana auxilia na gestão do estresse, enquanto o brilho do Ascendente em Leão encontra expressão em atividades que também nutrem o espírito.

Dica: Estimule sua mente e corpo com variedade, alternando diferentes tipos de atividades físicas e hobbies que mantenham seu interesse e curiosidade aguçados.

Aquário na Casa 6:

A meticulosidade do Ascendente em Virgem se encontra com a inovação de Aquário na Casa 6, incentivando uma abordagem holística que une mente e corpo. Evite o excesso de trabalho mental e busque atividades que promovam a liberdade e o movimento, como esportes ao ar livre.

Dica: Dê atenção especial ao equilíbrio emocional, utilizando terapias que permitam expressar e processar sentimentos, o que pode refletir positivamente na sua saúde física.

Peixes na Casa 6:

Pessoas com Ascendente em Libra e Peixes regendo a Casa 6 são lembradas da importância de cuidar da saúde emocional e física. A sensibilidade pisciana pede atenção aos vícios e ao bem-estar psíquico. Práticas meditativas e artísticas podem ser valiosas ferramentas de cura.

Dica: Inclua na sua rotina atividades que permitam expressar sua criatividade e paixão, como aulas de dança ou teatro, beneficiando tanto a sua saúde emocional quanto física.

