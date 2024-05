Cristais e Chakras: um Guia para Alinhamento e Equilíbrio

A interação entre Cristais e Chakras é uma prática ancestral utilizada para harmonização dos campos mental, físico, energético bem como emocional. A separação das pedras e cristais pelos chakras tem sua origem nas tradições milenares e usos comuns em civilizações antigas, com forte ligação com as cores dos chakras.

Os Chakras são nossos centros de energia vital e, assim, desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio em nossos corpos físico, emocional, mental e energético.

Portanto, cuidar dos chakras é cuidar de como nos relacionamos, recebemos e percebemos tudo que entra em contato conosco – pessoas, situações, ambiente e natureza – e também o que colocamos de nós para fora.

Por isso, quando um ou mais Chakras estão desequilíbrio, está sinalizando questões que podemos aprimorar ou pelo menos, lidar melhor. Podemos usar os cristais para desbloquear a energia e recuperar o equilíbrio.

O mais interessante ao associar Cristais e Chakras é conseguir sintonizar suas vibrações com intenção e a ajuda das pedras escolhidas. Veja aqui “Por que é importante cuidar dos Chakras”.

Vamos ver como utilizar cristais nos Chakras para equilibrar, ajustar e ativar. Mas o mais importante é trazer mais autoconhecimento de como você funciona e lida com sua energia.

Ou seja, perceber o que o desequilíbrio está chamando sua atenção e ajustar, modular e transformar sua forma de lidar com a sua energia. Começando com cada um dos sete centros de energia mais conhecidos, promovendo ferramentas de bem-estar e harmonia interior.

Cristais para cada Chakra

O objetivo é relacionar o conceito que está desarmônico ou pouco ativo e o momento que a pessoa se encontra, à pedra ou cristal que ressoa aquela característica necessária e em equilíbrio, com o Chakra correspondente na área que se quer trabalhar.

Assim, você facilita a modulação energética e frequencial em níveis mais harmoniosos.

A harmonização dos campos mental, físico, energético assim como emocional através da prática ancestral de associar Cristais aos Chakras é uma ferramenta poderosa para o equilíbrio integral do ser.

Os Chakras são nossos centros vitais de energia, ou seja, são essenciais para manter a saúde e o bem-estar em todos os níveis do nosso ser.

Como usar os cristais nos Chakras

Para equilibrar, ativar e alinhar cada um dos Chakras com os cristais, é possível utilizar diversas ferramentas terapêuticas, como, por exemplo, Pranayamas (respirações conscientes), frequências sonoras e visualização criativa.

Abaixo de cada chakra está disponível um vídeo de um minuto e meio com uma breve descrição bem como a imagem do símbolo do chakra, sua posição e a frequência sonora específica de equilíbrio e ativação.

Mas, se você quiser um passo a passo mais longo de como fazer uma respiração consciente com visualização criativa com seus cristais, leia mais abaixo, após a descrição dos chakras.

1. Chakra Básico

Cor Associada: Vermelha

Função e Desafios: A fundação de nossa existência, relacionado à sobrevivência, segurança e estabilidade. Esse Chakra é a base do nosso sistema energético e, por isso, influencia nossa força vital, vitalidade física e a sensação de estar aterrado.

Cristais Associados: Turmalina Preta, Quartzo Fumê, Ônix, Hematita. Estes cristais promovem aterramento e proteção energética, e, além disso, ajudam a superar desafios relacionados à segurança e sobrevivência.

Faça sua Respiração Consciente com frequência de som adequada para o chakra básico aqui.

2. Chakra Sacro

Cor Associada: Laranja

Função e Desafios: Centro de nossa criatividade, prazer, sexualidade e expressão do eu. Relaciona-se com a nossa capacidade de nos adaptarmos a novas experiências bem como de sentir prazer na vida.

Cristais Associados: Jaspe, Ágata de Fogo, Granada, Coral. Esses cristais estimulam a criatividade, a paixão, a energia sexual e ajudam a equilibrar emoções.

Faça sua Respiração Consciente com frequência de som adequada para o chakra sacro aqui.

3. Chakra Plexo Solar

Cor Associada: Amarela

Função e Desafios: Ligado ao nosso poder pessoal, autoestima e capacidade de transformar intenção em ação. Este Chakra atua na nossa autoconfiança e como percebemos a nós mesmos no mundo.

Cristais Associados: Citrino, Cristal com Enxofre, Topázio Imperial, Calcita Amarela. Estes cristais promovem autoconfiança, alegria e otimismo, ou seja, fortalecem a vontade e a clareza de propósito.

Faça sua Respiração Consciente com frequência de som adequada para o chakra do plexo solar aqui.

4. Chakra Cardíaco

Cor Associada: Verde e Rosa

Função e Desafios: O coração de nossas emoções, amor e conexões interpessoais. Isso porque este Chakra é o centro do amor, da compaixão e da bondade.

Cristais Associados: Quartzo Rosa, Quartzo Verde, Turmalina Melancia, Esmeralda. Estes cristais fomentam o amor próprio e pelos outros, a cura emocional assim como a capacidade de dar e receber amor de forma equilibrada.

Faça sua Respiração Consciente com frequência de som adequada para o chakra cardíaco aqui.

5. Chakra Laríngeo

Cor Associada: Azul

Função e Desafios: Responsável pela nossa capacidade de comunicação e expressão da verdade. Atua sobre como expressamos nossos pensamentos, mas também sentimentos e como mantemos a autenticidade.

Cristais Associados: Água Marinha, Quartzo Azul, Turquesa, Larimar. Estes cristais auxiliam na expressão clara e honesta, promovendo a verdade e facilitando a comunicação eficaz.

Faça sua Respiração Consciente com frequência de som adequada para o chakra laríngeo aqui.

6. Chakra Frontal

Cor Associada: Índigo

Função e Desafios: Centro de intuição e percepção e, além disso, dos sentidos físicos. Este Chakra nos permite acessar a sabedoria interior e a visão clara.

Cristais Associados: Sodalita, Azurita, Lápis Lazuli, Cianita. Estes cristais estimulam a intuição, a percepção espiritual e a clareza mental e, desse modo, ajudam a abrir a visão interior.

Faça sua Respiração Consciente com frequência de som adequada para o chakra frontal aqui.

7. Chakra Coronário

Cor Associada: Violeta

Função e Desafios: Representa nossa conexão com o divino e a busca pela espiritualidade e iluminação. Ou seja, Chakra é o portal para a consciência superior e a compreensão universal.

Cristais Associados: Quartzo Branco, Ametista, Diamante, Fluorita. Estes cristais promovem a conexão espiritual, a paz interior e a expansão da consciência.

Faça sua Respiração Consciente com frequência de som adequada para o chakra coronário aqui.

Para alcançar os objetivos com eficiência, é preciso manter as pedras e cristais limpos e energizados. Veja aqui como limpar e energizar suas pedras.

Passo a passo: Respiração e Visualização com Cristais

Entre 10 e 20 minutos. Para começar, coloque a pedra sobre ou próximo ao chakra em foco ou entre as mãos.

Sente-se ou deite-se em posição confortável e, então, relaxe o corpo e respire lenta e profundamente.

Olhe detalhadamente a pedra por algum tempo, até ser capaz de fechar os olhos e “vê-la” em todos os seus detalhes.

Então, continue respirando profundamente, relaxando cada parte do corpo, de baixo para cima a cada respiração profunda

Assim, deixe os pensamentos fluírem, sem querer apagá-los ou detê-los, com a atenção a sua respiração.

Quando estiver em um nível razoável de relaxamento, “veja” a pedra em pensamento.

Numa contagem de 1 a 7 visualize-a crescendo dentro até alcançar o tamanho de uma montanha.

Assim que a pedra atingir esse tamanho na sua visualização, se perceba andando na superfície da pedra e a explore. Percorra-a por fora e por dentro se quiser. Se encontrar algum caminho, explore também.

Assim que estiver contente com suas explorações, volte ao lugar onde começou e conte novamente de 1 a 7. Mas dessa vez visualizando a pedra diminuir até o tamanho normal.

Então, respire profundamente algumas vezes e movimente-se delicadamente e alongando e volte ao estado de alerta normal. Abra os olhos.

Escreva tudo o que viu, ouviu ou sentiu durante sua visualização. Essa mentalização pode ser feita uma ou duas vezes na semana.

Mas lembre-se de que a harmonização e o equilíbrio são processos contínuos e pessoais, onde os cristais agem como facilitadores nessa jornada de autoconhecimento e aprimoramento.

E, além disso, a consistência e prática é fundamental para colher os benefícios duradouros dessa e de todas as técnicas de equilíbrio e aumento de vibração.

Conte comigo para orientar e na análise energética dos chakras em consultas holísticas online ou presenciais.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

O post Cristais e Chakras: um Guia para Alinhamento e Equilíbrio apareceu primeiro em Personare.