3 planetas em Gêmeos: as previsões da semana de 19 a 25/05

Chegamos a uma das semanas mais especiais do ano! Primeiro, Sol, Vênus, Júpiter e Urano se alinham no signo de Touro, favorecendo que a gente aproveite bons momentos. Depois, os três primeiros planetas se juntam em Gêmeos. Para completar as previsões da semana de 19 a 25/05, a Lua Cheia em Sagitário amplifica a vitalidade e o empoderamento.

Confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Toda a semana: Conjunção entre Sol, Vênus, Júpiter e Urano

Conjunção entre Sol, Vênus, Júpiter e Urano A partir de segunda (20): Sol em Gêmeos em trígono com Plutão

Sol em Gêmeos em trígono com Plutão Quinta-feira (23): Lua Cheia em Sagitário

Lua Cheia em Sagitário A partir de quinta (23): Vênus em Gêmeos em trígono com Plutão

Vênus em Gêmeos em trígono com Plutão A partir de sábado (25): Ingresso de Júpiter em Gêmeos, e trígono deste planeta com Plutão

A seguir, veja o significado desses trânsitos de uma forma geral.

E, para saber como cada um deles atua especificamente no seu mapa, acesse gratuitamente o Horóscopo Personalizado. Com ele, você descobre mais sobre si e consegue analisar de forma mais clara questões complexas de sua vida.

Previsões para semana de 19 a 25/05

Os trânsitos de Júpiter farão a diferença nos próximos dias. Primeiro na conjunção com Sol, Vênus e Urano. Depois, no ingresso em Gêmeos, onde Júpiter fica por um ano.

Já a Lua Cheia em Sagitário mexe com a área da comunicação e dos estudos, favorecendo atitudes mais estratégicas.

Saiba agora tudo sobre as previsões da semana de 19 a 25/05, em vídeo e texto!

Toda a semana: Conjunção Sol, Vênus, Júpiter e Urano

Durante a semana, temos o alinhamento de 4 planetas. Sol, Vênus, Júpiter e Urano formam uma conjunção primeiro no signo de Touro. Depois, os três primeiros passam para Gêmeos.

Urano é o mais desafiador nesta interação, pois faz as coisas mudarem de forma mais abrupta e inesperada. Por isso, podemos sentir variações em moedas, acontecimentos inesperados, guinadas, rompimento de parcerias e relacionamentos de famosos.

Mas Júpiter também está ali, ou seja, temos sorte e benefícios envolvidos. Então, o inesperado pode ser uma coisa boa, como dinheiro entrando de uma forma surpreendente, um convite ou presentes.

O momento é especial para vermos tudo de forma mais ampla, avaliando que mudanças podem nos beneficiar. Aliás, este é o foco de Touro: será que isso me beneficia? Podemos pensar em finanças, aparência e outras questões materiais da nossa vida.

É hora do prazer e de curtir coisas diferentes. Quando Urano está presente, precisamos nos abrir ao inesperado, e evitar ficar na zona de conforto.

Ainda que Touro goste de estar confortável, sob a batuta de Urano desde 2018 até 2026, ele se permite uma certa abertura para a novidade.

Em que área da vida vou sentir mais?

Cada signo tem um par, também conhecido como signo oposto complementar. E o par de Touro é Escorpião, que tem a ver com transformação. Além disso, a conjunção de Júpiter com Urano, que faz parte dessa configuração, está ligada a mudanças.

Por isso, a casa astrológica em que essa conjunção acontece (veja aqui) indica qual área da sua vida será mais afetada por este aspecto. É o momento de arriscar nesse assunto, pois só teremos benefícios se nos propusermos a mudar.

Por isso, olhe com carinho para essa casa astrológica, veja o que você almeja ali e coloque esse foco taurino misturado com a transformação escorpiana.

Segunda: Sol, Vênus e Júpiter em Gêmeos e trígono com Plutão

Depois de um momento taurino, os planetas começam a ir para o signo de Gêmeos. O Sol entra em Gêmeos na segunda-feira (20), Vênus, na quinta-feira (23) e Júpiter, no sábado (25). Com isso, ganhamos flexibilidade e curiosidade.

Além disso, quando entram em Gêmeos, esses planetas fazem trígono com Plutão, que tem a ver com transformação e empoderamento. Isso aumenta nosso poder de adaptação, de trocar com as pessoas e de ter mais garra e profundidade em tudo.

Para garantir os benefícios do aspecto anterior, também é preciso estar flexível, maleável, aberto – características bem geminianas.

Júpiter em Gêmeos é um dos principais trânsitos de 2024

Vale chamar a atenção para o ingresso de Júpiter em Gêmeos. Esse planeta fica um ano em cada signo e nos pede para viver o que cada signo representa.

Então, com Júpiter em Touro, cuidamos da casa, da matéria, do corpo e do dinheiro. Agora, em Gêmeos, cuidaremos da inteligência, do conhecimento e do networking.

É nesta semana que começaremos a ter consciência disso, pois os benefícios virão de contatos e conexões, de aprender coisas novas. Júpiter em Gêmeos tem muito a ver com mudar a parte mental, se abrir a novas filosofias e conhecimentos.

É um tempo de renovação que terá duração de um ano!

Vem aí uma nova rede social?

Sim, é possível que uma nova rede esteja surgindo – e uma rede poderosa! Em junho, Júpiter estará em trígono com Plutão e isso faz com que essa rede cause transformações e até afete as demais.

Este é um momento pessoal de mudança de visão. Quem não se atualizar perderá o bonde. Não adianta dizer “não quero nada do que está aí”, pois alguma coisa do que está aí é útil para você. Gêmeos também fala de ondas que vêm e vão, e algumas podem ser interessantes.

Em relação à comunicação, às vezes, nos comunicamos mal no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Agora, temos a oportunidade de aprender a nos comunicar melhor.

Até porque, em termos de carreira, estamos num ano em que a comunicação será tão importante quanto a execução. Ser uma pessoa bem relacionada e estar por todos os lugares é algo geminiano e será beneficiado durante um ano.

Quinta-feira: Lua Cheia em Sagitário

Ainda nas previsões da semana de 19 a 25/05, na quinta-feira (23), teremos Lua Cheia do Mês de Gêmeos – uma das mais poderosas do ano!

Enquanto o Sol segue em Gêmeos, a Lua passa pelo signo de Sagitário. É um momento megafone, em que nosso poder de comunicação está muito maior, além de sentirmos uma forte empolgação.

Essa Lua Cheia congela os bons aspectos que mencionamos – Sol, Vênus e Júpiter em trígono com Plutão. Por isso, durante duas semanas, até a próxima Lua Nova, temos força e determinação misturadas com a flexibilidade geminiana.

Estamos em um momento muito potente para mudar, transformar. É uma Lua Cheia propícia para eventos, cursos, reciclagens, estudos superiores ou viagens.

Tudo isso porque a Lua está no signo de Sagitário, deixando muito forte o eixo da comunicação e do aprendizado. Confira aqui o Calendário Lunar 2024

Seja mais estratégico

Por estarmos em uma semana com fator de inteligência muito alto, o lado estratégico está acionado. Às vezes, não somos estratégicas(os) ou não temos inteligência emocional. Será que não podemos melhorar nisso?

Este é um momento de especial inteligência emocional. Então, até cursos curtinhos podem ser úteis, como Comunicação Não-Violenta e outros que nos auxiliem a sermos mais estratégicas(os) e potentes com nossas palavras e pensamentos.

