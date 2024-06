Numerologia: previsões para o amor em junho de 2024

Se você vem protelando há tempos uma mudança que se impõe, a hora é agora! É que para Numerologia temos uma combinação ótima com novidades na previsões para o amor em junho de 2024.

Os números em destaque neste mês são 5 e 8. Entenda:

o 8 representa o ano 2024 porque ao somarmos o número que compões o ano obtemos esse número (2+0+2+4 = 8).

o 5 representa o mês de junho deste ano porque somamos o número 8 (da soma de 2024) com o número 6, já que junho é o sexto mês do ano. Logo, temos 8+6 = 14. Na Numerologia, reduzimos sempre a um só algarismo, ou seja, somamos o resultado até obtermos um único número entre 1 e 9. Portanto, 1+4 = 5.

Assim, o mês de junho de 2024 tem as energias e significados dos números 5 e 8. Juntos, esses dois números indicam chance grande de mudanças na vida profissional, financeira e corporal.

A oportunidade que temos é: em vez de esperar por uma crise para fazer uma mudança podemos identificar quais hábitos precisam mudar (5) na nossa maneira de lidar com o dinheiro, de trabalhar e de cuidar do seu corpo (8).

E cada pessoa vai viver isso de maneira diferente. Veja abaixo como calcular o seu Mês Pessoal e entender o que precisa mudar na sua vida para você aproveitar melhor junho.

Previsões para o amor em junho de 2024

Além dos números destaques de junho, cada pessoa tem seu próprio Mês pessoal, que é possível encontrar aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas.

Para isso, basta você:

Acessar aqui o Mapa de Previsões Numerológicas

Incluir seus dados

Escolher o período de Abril a Junho

Conferir o número do seu Mês Pessoal em Junho.

Na imagem abaixo, como exemplo, veja que a pessoa estará no Mês Pessoal 1 e no Trimeste 9.

Agora que você já sabe como calcular o seu, e conferiu seus número, entenda essa combinação e veja suas Previsões para o amor em junho de 2024:

Mês Pessoal 1 – Trimestre Pessoal 9

Se você não está se relacionando, tem a oportunidade de iniciar uma relação neste mês. Todavia, precisa encerrar o ciclo com outra pessoa e ter paciência para construir os primeiros tijolinhos de uma nova vida a dois.

Também vale a pena refletir e rever o que deu certo e o que não deu em relações passadas, a fim de desenvolver novos hábitos e comportamentos na sua forma de dar e receber afeto.

Caso esteja num relacionamento, é importante você propor ideias que possam contribuir para um ciclo terminar e dar lugar a outro, bem mais satisfatório e estimulante. Pode realizar um grande sonho neste período, o qual pode gerar uma renovação na vida a dois.

Mês Pessoal 2 – Trimestre Pessoal 2

Se você não está se relacionando, pode sentir um desejo mais acentuado de estar com alguém. Porém, esse anseio por se relacionar se choca com o de manter sua liberdade e independência.

Portanto, a solução pode ser se aproximar de alguém que respeite seu espaço, suas viagens, cursos e amizades.

Caso esteja num relacionamento, demanda-se muita disposição ao diálogo, uma vez que certos detalhes no comportamento de seu par e na sua vida a dois podem lhe irritar bastante. A ponto, inclusive, de sentir vontade de terminar a relação.

Em vez de se precipitar, converse com a pessoa parceira sobre o que podem fazer para renovarem a forma de trocarem afeto. Oferecer seu apoio ou receber o amparo carinhoso de seu par diante de uma crise serão essenciais neste mês.

Mês Pessoal 3 – Trimestre Pessoal 4

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o romantismo acentuado deste mês para começar um novo relacionamento.

Claro que, além da segurança emocional e material, é crucial começar a construir um vínculo que tenha um companheirismo prazeroso, através do qual vocês se divirtam e curtam a família um do outro.

Se você está num relacionamento, é um período muito fértil. Pode também haver nascimento de uma criança na família. Caso não tenha formalizado o vínculo, eis um mês para celebrar a união. Ou simplesmente frequentarem mais eventos sociais e festas.

Mês Pessoal 4 – Trimestre Pessoal 6

Se você não está se relacionando, seu nível de exigência estará ainda mais alto do que no mês passado. Seletividade é ótimo. Mas vale a reflexão se você não está exigindo um comportamento perfeito de alguém para se relacionar, ou esperando uma relação perfeita.

Isso pode colocar uma barreira para a aproximação do outro. E perder a oportunidade de iniciar uma relação marcada pelo companheirismo e a segurança, tanto emocional quanto material.

Caso esteja num relacionamento, pode ser que responsabilidades familiares ou profissionais demandem mais do seu tempo e, com isso, fique um pouco longe de seu par.

Não deixe que um lado muito sério, desconfiado e exigente crie um muro de distanciamento emocional e sexual com seu par. Dialoguem e estabeleçam acordos que proporcionarão uma união mais cúmplice entre vocês.

Mês Pessoal 5 – Trimestre Pessoal 8

Se você não está se relacionando, pode ser um mês para mudar seu status e começar a construir a segurança de um vínculo afetivo.

Talvez seja com alguém de seu passado, numa segunda chance. Ou simplesmente com uma pessoa que já conhece e ainda não tinha se aberto para se relacionar afetivamente.

Caso esteja num relacionamento, dividir o tempo entre o lazer e as responsabilidades, tanto familiares quanto profissionais, será essencial. É possível colocar um pouco mais de leveza e abrir umas brechas na sua rotina para curtir momentos prazerosos com seu par.

Mês Pessoal 6 – Trimestre Pessoal 1

Se você não está se relacionando, pode ser um ótimo período para iniciar uma relação repleta de romantismo.

No entanto, talvez você precise encerrar o seu ciclo com alguém do passado, ou simplesmente aprender com o que foi vivido ali e levar essas lições. Elas serão fundamentais para você estabelecer novos hábitos na sua forma de dar e receber afeto.

Caso esteja num relacionamento, vale a pena iniciar uma rotina diferente e adotar novos comportamentos na sua vida a dois, a fim de haver o renascimento renovador do companheirismo entre você e a pessoa parceira.

Mas fica um alerta: caso não consigam abrir espaço para o novo, pode haver o término da relação.

Mês Pessoal 7 – Trimestre Pessoal 3

Se você não está se relacionando, você pode preferir manter-se nessa condição, pois o medo de se entregar e de perder sua liberdade e autonomia está forte neste mês.

Mas, se você tiver a coragem de vencer essa resistência, pode encontrar alguém com quem terá uma atração considerável. A partir daí, poderá iniciar um vínculo bem profundo, prazeroso e renovado.

Caso já esteja se relacionando, é um mês que pede mais intimidade e cumplicidade entre você e seu par, inclusive em termos sexuais.

Melhorar a comunicação pode ser o fator de renovação entre vocês. Por exemplo, revelar segredos, medos e desejos, bem como ouvir e ter receptividade ao que a pessoa parceira poderá compartilhar com você.

Mês Pessoal 8 – Trimestre Pessoal 5

Se você não está se relacionando, pode reencontrar alguém e querer dar uma segunda chance. Todavia, esse resgate do passado pode vir simplesmente como lembranças do que você já viveu.

Tais lembranças pedem ajudar você a refletir sobre o que precisa mudar na sua forma de se relacionar. Isso será especialmente útil quando começar a se envolver novamente com alguém. Uma viagem a trabalho ou um novo colega podem levar a uma nova relação.

Caso já esteja se relacionando, uma crise financeira pedirá ajustes e acordos entre você e seu par, a fim de combinarem o que precisa mudar para saírem dessa situação.

Talvez uma viagem a trabalho (da sua parte ou do seu par) pode gerar um distanciamento entre vocês. Aproveite para refletir sobre o que é preciso renovar para haver um comprometimento maior. É um bom mês para formalizar a relação, se ainda não o fizeram.

Mês Pessoal 9 – Trimestre Pessoal 7

Se você não está se relacionando, você pode se ver em dúvida entre manter sua privacidade intacta ou dar vazão ao romantismo (do 3 e do 9) para criar um vínculo prazeroso e íntimo neste mês.

Inclusive, você pode conhecer alguém em uma viagem ou curso, com quem terá, no mínimo, uma aventura.

Caso esteja num relacionamento, uma viagem romântica pode ser a oportunidade de fazer este vínculo renascer, inclusive sexualmente. Um diálogo mais profundo ou uma simples mudança na forma de se comunicarem podem levar a uma relação mais rica.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

