Qual a parte da vida você tem mais sorte, segundo seu Mapa Astral

Você já se perguntou por que algumas áreas da sua vida parecem fluir com mais facilidade do que outras? Na Astrologia, Júpiter é o planeta associado à sorte, expansão e oportunidades. Por isso, no nosso Mapa Astral, ele mostra em qual a parte da vida você tem mais sorte.

Dependendo do signo e da Casa em que Júpiter estava no momento do seu nascimento, você pode ter mais facilidade de fluir em determinada área, como relacionamentos, trabalho, saúde, rotina, família, etc.

Você aprende a seguir onde Júpiter está no seu Mapa Astral e como isso tem tudo a ver com a sua sorte!

O que Júpiter significa no Mapa?

Muitas pessoas estão familiarizadas com o Sol, a Lua e o Ascendente, conhecidos como o Big 3 da Astrologia. E se você se aprofundou um pouco mais, também conhece o que alguns chamam Little 3, ou seja, os signos de Marte, Vênus e Mercúrio.

Mas, à medida que você se afasta desses planetas pessoais, você alcançará o gigante Júpiter.

Júpiter é o maior planeta do sistema solar, por isso faz sentido que seja considerado o planeta que governa a abundância, o crescimento e a expansão na Astrologia. E por isso é chamado de “planeta benefício”, pois tem a reputação de trazer boa sorte aonde quer que passe.

Em maio de 2024, por exemplo, Júpiter entrou em Gêmeos, mudando a energia da sorte para todos os signos.

Este planeta passa cerca de um ano em cada signo do zodíaco, então você provavelmente compartilhará sua localização em Júpiter com pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que você.

Em qual a parte da vida você tem mais sorte?

Quando você nasceu, Júpiter estava em uma Casa específica do seu Mapa Astral — e é na área da vida representada por esta Casa que você tende a ter mais sorte na vida.

Além disso, saber onde Júpiter está no seu Mapa Astral pode revelar onde você tem mais facilidade de crescer e prosperar.

Então, você precisa encontrar em que Casa do seu mapa Júpiter está. Fazer isso é simples e gratuito. Siga o passo a passo:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare.

Inclua seus dados de nascimento e seu nome completo.

Então, veja o seu Perfil Astrológico , que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa.

, que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa. Com isso, selecione a opção Planetas .

. Na lista mostrada, procure Júpiter e então veja qual Casa aparece ao lado.

Então, agora que você já sabe m que Casa tem Júpiter, continue lendo para descobrir em qual a parte da vida você tem mais sorte.

Júpiter na Casa 1: Sorte em causar uma boa impressão

Com Júpiter na Casa 1, você é visto como uma autoridade e as pessoas tendem a acreditar no que você diz. Sua sorte está em impressionar e influenciar os outros. No entanto, é importante equilibrar essa influência para não parecer que está sempre dando lições de moral.

Júpiter na Casa 2: Sorte em finanças

Júpiter na Casa 2 traz sorte na área financeira. Você tem facilidade em atrair riqueza e segurança material, vendo o dinheiro como resultado de um trabalho bem-feito. Apenas tome cuidado para não gastar excessivamente em coisas desnecessárias.

Júpiter na Casa 3: Comunicação e aprendizado

Se Júpiter está na Casa 3, sua sorte vem da comunicação e do aprendizado. Você encontra oportunidades ao trocar informações e adquirir novos conhecimentos. Lembre-se de que quantidade não é o mesmo que qualidade; às vezes, é melhor focar e aprofundar em menos temas.

Júpiter na Casa 4: Sorte na família e no lar

Com Júpiter na Casa 4, sua sorte está relacionada à família e ao lar. Você encontra felicidade em sentir que faz parte de algo maior e em conhecer suas raízes. Mas tome cuidado para não se isolar demais em seu próprio espaço.

Júpiter na Casa 5: Criatividade e diversão

Júpiter na Casa 5 traz sorte na criatividade e na diversão. Você se sente realizado ao ser criativo e alegre, vendo a arte e a brincadeira como formas de melhorar qualquer situação. Só fique atento para não tratar tudo como brincadeira e magoar alguém sem querer.

Júpiter na Casa 6: Sorte na saúde e no trabalho

Se Júpiter está na Casa 6, sua sorte está em melhorar o mundo ao seu redor, seja cuidando da saúde, da casa ou da natureza. A felicidade vem do cuidado e da ordem. Apenas evite exagerar e transformar esses cuidados em obsessões.

Júpiter na Casa 7: Sorte nos relacionamentos

Com Júpiter na Casa 7, você encontra sorte nos relacionamentos e parcerias. Você sente que pode auxiliar os outros e fazer a diferença através das suas interações. Mas tome cuidado para não viver a vida dos outros e esquecer da sua própria.

Júpiter na Casa 8: Transformação e mistérios

Júpiter na Casa 8 traz sorte na busca pelos mistérios da vida e na transformação pessoal. Você se sente feliz ao mergulhar nas questões da alma e conhecer a si. Apenas tenha cuidado para não criar expectativas irreais ou transformá-las em medos.

Júpiter na Casa 9: Sorte na filosofia e na justiça

Se Júpiter está na Casa 9, sua sorte vem do interesse por questões profundas, filosofia e justiça. Você encontra felicidade ao buscar grandes verdades e lutar por elas. Mas evite pensar que é o dono da verdade dos outros.

Júpiter na Casa 10: Sorte na carreira

Com Júpiter na Casa 10, você tem sorte na carreira e em alcançar posições de autoridade. Você se sente realizado ao exercer justiça e mostrar a verdade no seu trabalho. Apenas tome cuidado para não ultrapassar limites e interferir demais no trabalho alheio.

Júpiter na Casa 11: Causas coletivas

Júpiter na Casa 11 traz sorte em projetos coletivos e causas humanitárias. Você acredita em melhorar o mundo através do trabalho em grupo. Masó fique atento para não esquecer das necessidades próximas ao focar em grandes ideais.

Júpiter na Casa 12: Auxiliar os outros

Se Júpiter está na Casa 12, sua sorte está em auxiliar os outros a superar seus problemas. Você acredita que tudo se resolve no final e compartilha essa visão. Apenas tome cuidado para não se frustrar ao não conseguir ajudar todo mundo.

