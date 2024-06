Bloqueio emocional e a importância de liberar as emoções presas

Vamos tentar explicar como age o bloqueio emocional com a seguinte metáfora: imagine-se como uma orquestra sinfônica. Cada aspecto de sua vida representa um instrumento diferente.

Suas emoções, pensamentos, experiências e relações contribuem para a sinfonia que é seu campo energético pessoal. Por isso, quando todos os instrumentos estão em harmonia, a música flui belamente, refletindo equilíbrio emocional e bem-estar.

No entanto, ao longo da vida, alguns instrumentos podem desafinar. E isso pode ser resultado de emoções presas e bloqueio emocional, distorcendo a música de nossa frequência de origem.

Para retomar a afinação, podemos lançar mão de terapia vibracional que localize e faça ajustes desses instrumentos. Assim, será possível restaurar a harmonia original e permitir que nossa música interior ressoe com clareza e beleza novamente.

Vamos detalhar ponto a ponto, a seguir.

Emoções presas e bloqueio emocional

As emoções presas são sentimentos que foram ignorados, reprimidos ou não totalmente processados no momento em que foram experimentados.

Essas emoções podem se originar de eventos passados, desde pequenas frustrações até traumas significativos, não adequadamente resolvidos ou expressos – seja por nós mesmas (os) que sabemos e lembramos ou não.

Ou por nossos antepassados, pois essa informação fica armazenada no nosso Campo energético pessoal.

Com o tempo, essas emoções acumuladas podem criar um peso energético, como uma densidade no campo energético pessoal. Isso se manifesta através de desconforto físico, mental e emocional.

Também pode ser percebido um estado constante de tensão interna, levando a um ciclo de estresse que afeta nossa percepção de nós e do mundo ao nosso redor.

Esse estado de alerta emocional gera o bloqueio emocional e pode diminuir nossa capacidade de enfrentar desafios, reduzir nossa resiliência bem como impactar nossa qualidade de vida, deixando-nos em um estado de exaustão mental e emocional.

Assim, bloqueio emocional é quando uma pessoa se encontra incapaz de acessar, expressar ou até mesmo reconhecer suas próprias emoções. Esses bloqueios são resultado das barreiras internas criadas pelas emoções presas.

Campo energético pessoal

O campo energético pessoal pode ser afetado pelo bloqueio emocional, resultando em padrões negativos e de repetição. As causas comuns são as próprias emoções presas e/ou a internalização de crenças limitantes, que vemos como inaceitáveis ou nocivas.

O bloqueio emocional não afeta apenas nossa capacidade de sentir e expressar emoções, mas também tem impacto profundo e abrangente em nossas relações.

Assim como os ciclos e padrões energéticos, essas limitações são construídas lentamente, à medida que percorremos os mesmos caminhos e evitamos confrontar ou processar emoções difíceis.

Evitamos muitas dessas emoções, seja por medos, como a vulnerabilidade, por crenças do que é ou não aceitável ou pela dor que algumas memórias trazem.

Com o tempo, distorce nossa expressão emocional e, além disso, pode nos desviar de nossa essência mais verdadeira.

Atuação no campo energético pessoal

O campo energético pessoal é uma manifestação de toda a informação pessoal (emoções, sentimentos, pensamentos, intenções, projeções, palavras e ações) que nos rodeia e permeia, refletindo nosso estado emocional, mental assim como físico.

Ou seja, emoções reprimidas ou não processadas podem afetar a forma como interagimos com o mundo e nossa capacidade de nos conectar com outras pessoas. Até mesmo nossa percepção da realidade se torna turva, pois vemos através do filtro das emoções e dos bloqueios.

Assim, as emoções presas e o bloqueio emocional podem se manifestar de quatro formas:

físicas;

mentais;

relacionais;

emocionais.

Físicas

Acontecem quando as emoções presas ou o bloqueio emocional se apresentam através de sintomas físicos, como, por exemplo, tensão muscular, dores crônicas, fadiga e alterações no sono e apetite. Essas manifestações são o corpo físico comunicando desequilíbrios internos e pedindo cuidado. Veja mais em Intuição e Saúde.

Mentais

O bloqueio emocional pode levar a padrões de pensamentos negativos, dificuldade de concentração, agitação interna e uma sensação de neblina mental. A clareza de pensamento é comprometida, e, desse modo, afeta a tomada de decisões e a capacidade de resolver problemas.

Os pensamentos intrusivos e recorrentes desequilibram e perturbam sua energia e seu bem-estar. Até mesmo suas relações pessoais e padrões de pensamento autodestrutivos podem ser exacerbados por emoções não resolvidas, ou seja, afetando o campo mental e a percepção.

Relacionais

Dificuldades em estabelecer ou manter relações saudáveis, medo de intimidade ou padrões repetitivos em relações insatisfatórias ou prejudiciais devem receber atenção.

Todas essas questões podem ser sinais de que o bloqueio emocional está impactando a forma como nos relacionamos.

Emocionais

Sentimentos de incerteza, tristeza, irritabilidade ou uma sensação persistente de descontentamento podem indicar a presença de emoções presas. Por isso, podem afetar nossa capacidade de sentir alegria e satisfação na vida.

Já o bloqueio emocional gera uma incapacidade de acessar e processar sentimentos, resultando na sensação de desconexão de si e das outras pessoas. Isso pode levar a um estado de apatia ou desinteresse.

+ Saiba como ativar seu campo energético com práticas simples

No campo energético, os bloqueios criam distorções, afetando a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Essas distorções podem atrair experiências e relações que refletem os desequilíbrios internos, perpetuando ciclos de desconforto e insatisfação.

Mesmo sendo muito sutil, essas manifestações no campo energético podem ser percebidas através dos nossos chakras.

Como perceber o bloqueio emocional

Para saber se você tem algum bloqueio emocional, observe-se e reflita sobre estes pontos:

Dificuldade em estabelecer conexões profundas, ou seja, incapacidade de formar laços emocionais significativos, mantendo as relações em um nível superficial.

Reações desproporcionais e respostas a situações cotidianas com irritabilidade ou frustração excessivas. Isso indica emoções reprimidas.

Sensação de vazio ou descontentamento sem causa aparente.

Solidão crônica. Diferente da solidão ocasional, a solidão crônica carrega um peso persistente de isolamento, mesmo com companhia.

Fuga de situações que possam evocar emoções intensas, como, por exemplo, encontros sociais ou discussões importantes.

Autocrítica excessiva, principalmente em relação à expressão de emoções.

Manifestações físicas, como, por exemplo, tensão muscular crônica ou fadiga.

Julgamento em excesso e/ou sensibilidade extrema, como, por exemplo, irritação, aos sentimentos externados por outras pessoas.

Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para desbloquear suas emoções presas. Isso porque você permite que a expressão de sua essência volte a fluir livremente, em plena harmonia.

O próximo passo é procurar práticas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Entre elas, está a terapia vibracional.

Essa técnica oferece ferramentas para o desbloqueio energético-emocional. Além disso, facilita a jornada de retorno à nossa harmonia original. Como a orquestra que, após ajustar seus instrumentos, volta a tocar uma sinfonia bela e coesa.

O que é terapia vibracional

A terapia vibracional é uma abordagem holística que visa promover a evolução da consciência através da melhoria e do aumento da frequência vibratória.

Isso porque se baseia no princípio de que tudo no universo é composto por energia vibrando em diferentes frequências – inclusive nós.

Essa modalidade de terapia utiliza uma variedade de técnicas, como sons, cores, e ajustes/modulação direta da energia. O objetivo é restaurar o equilíbrio e o bem-estar emocional e físico e, assim, promover a amplitude de níveis de detalhamento e aprofundamento, com técnicas gerais e específicas.

Princípios da terapia vibracional

Com a prática, a terapia vibracional aprofunda na importância da sutilização e ampliação dos nossos sentidos na percepção da vida.

Também é feita uma análise de como se tornam sinais e significados em sintonia com nossos corpos físico, emocional e mental, o mundo e nossa essência autêntica.

Com essa percepção apurada, as oscilações normais são sinalizadas e entendidas para um ajuste de frequências mais rápido e eficiente. Sabe o dito “pelo amor ou pela dor”? A escolha pelo amor é essa mais sutil.

Técnicas de terapia vibracional

A terapia vibracional emprega uma gama diversificada de técnicas para quebrar o bloqueio emocional. Elas são projetadas para interagir harmoniosamente com o campo energético pessoal e, assim, aumentar a frequência vibratória.

Tais técnicas são especialmente valorizadas por sua natureza adaptável e não invasiva. Isso torna a terapia vibracional acessível e aplicável a todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas ou emocionais.

Exemplos de técnicas de terapia vibracional:

+ Descubra seu poder de transformação com as Terapias Vibracionais Personalizadas

Mesa Quântica para liberar bloqueio emocional

Muitas vezes, a jornada em busca de equilíbrio emocional e bem-estar nos leva a confrontar e liberar emoções que ficaram presas em nosso ser.

A Mesa Quântica de Campo Emocional é uma ferramenta poderosa nesse processo. Isso porque ela atua em dois níveis de profundidade, cada um abordando aspectos únicos da nossa existência emocional.

1. Emoções conscientes e inconscientes

O primeiro nível de atuação da Mesa Quântica de Campo Emocional lida diretamente com as emoções que reconhecemos e aquelas esquecidas ou suprimidas, mas que permanecem em nosso campo de informações. Esse nível de intervenção é crucial, pois permite:

Identificação e reconhecimento : é possível trazer à consciência emoções que foram relegadas ao esquecimento ou negação, ou seja, permitindo um processo de aceitação.

: é possível trazer à consciência emoções que foram relegadas ao esquecimento ou negação, ou seja, permitindo um processo de aceitação. Liberação e transmutação: com a identificação dessas emoções, a mesa facilita um processo de liberação bem como transmutação, permitindo se libertar do bloqueio emocional e promover uma cura profunda.

2. Emoções presas por gerações

O segundo nível de profundidade aborda as emoções presas em nossa linhagem familiar, transmitidas através das gerações. Esse aspecto da modulação e frequência emocional é fundamental para:

Quebra de ciclos : reconhecer e liberar emoções herdadas de nossos antepassados ajuda a quebrar ciclos de sofrimento, mas também padrões negativos que persistem em nossa família.

: reconhecer e liberar emoções herdadas de nossos antepassados ajuda a quebrar ciclos de sofrimento, mas também padrões negativos que persistem em nossa família. Ajuste transgeracional: ao liberar essas emoções presas, estamos contribuindo para a cura de nossa linhagem e, além disso, promovendo um bem-estar que transcende nossa existência individual.

Por que liberar o bloqueio emocional

A liberação emocional é fundamental para o bem-estar geral porque permite que as emoções sejam ressignificadas como informações de aprendizado e aprimoramento. Isso restaura o equilíbrio interno e promove o equilíbrio e a saúde em todos os níveis.

Quando liberamos as emoções presas, abrimos espaço para a autocura, o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Assim, a energia vital circula livremente, revitalizando nosso corpo, mente e espírito.

Esse processo de liberação fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios. E, ainda, nos ajuda a desenvolver uma compreensão mais profunda de nós mesmas(os) e de nossas necessidades.

Relacionamentos e autenticidade

A expressão emocional saudável é a chave para relacionamentos mais significativos e positivos. Ao nos permitirmos ser vulneráveis e autênticas(os) com nossas emoções, convidamos outras pessoas a fazer o mesmo, criando conexões baseadas em verdade e confiança.

Essa atitude fortalece os laços existentes e atrai relações que ressoam com nossa autenticidade. Acabar com o bloqueio emocional encoraja a comunicação aberta e honesta, reduzindo mal-entendidos e conflitos. Além disso, promove compreensão mútua e empatia, elementos essenciais para a construção de uma comunidade de apoio e amor.

Dicas para superar o bloqueio emocional

Respiração consciente : ajuda a centrar sua mente e acalmar suas emoções, criando um estado de maior presença e consciência. E ocupa apenas alguns minutos do seu dia!

ajuda a centrar sua mente e acalmar suas emoções, criando um estado de maior presença e consciência. E ocupa apenas alguns minutos do seu dia! Conteúdos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal: contribuem para a superação de padrões negativos e elevação da vibração. Saiba mais na plataforma Terapia Vibracional Online.

contribuem para a superação de padrões negativos e elevação da vibração. Saiba mais na plataforma Terapia Vibracional Online. Afirmações positivas : são práticas simples para potencializar seus desejos.

são práticas simples para potencializar seus desejos. Meditações (guiadas ou não): com sons e frequências específicas, ajudam a harmonizar sua frequência vibracional, gerando relaxamento e bem-estar.

com sons e frequências específicas, ajudam a harmonizar sua frequência vibracional, gerando relaxamento e bem-estar. Natureza: poderoso aliado na harmonização energética, o contato com ambientes naturais permite que a energia da terra ajude a equilibrar suas próprias energias.

Lembre-se: pequenos passos simples e práticas diárias e consistentes são muito eficazes. Basta começar!

Onde buscar ajuda

É importante buscar por profissionais com qualificação e reconhecimento, que compartilhem uma abordagem respeitosa e alinhada com seus valores e necessidades.

As técnicas, terapias e ferramentas vibracionais oferecem a oportunidade de lidarmos com o bloqueio emocional de forma saudável e efetiva. Isso nos reconecta com nossa essência, ajustando e promovendo uma profunda harmonização no nosso campo emocional.

Quando você escolher sua hora de afinar, ajustar e modular seu campo energético pessoal e suas emoções presas originadas no nível familiar e geracional, te convido a agendar a Mesa Quântica com foco no Campo Emocional.

São duas sessões de 50 minutos cada ou uma sessão dupla de 90 minutos. Podemos explorar as suas emoções nos níveis de aprofundamento, liberando aquelas que estão presas. E, assim, promover a ressignificação e os ajustes profundos em todos os níveis de seu ser.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

