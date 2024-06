Tarot x vidência: desvendando mitos e verdades

Contrariando o que muitas pessoas imaginam, a leitura de Tarot não está diretamente vinculada a processos místicos, religiosos ou espirituais. Mas será que há uma relação entre Tarot e vidência?

O Tarot é um arcabouço simbólico que pode ser aplicado a qualquer situação de nossas vidas, desde as mais complexas até as mais banais. O conhecimento profundo desses símbolos, combinado com análises específicas, permite desvendar mistérios e responder a diversas indagações.

No entanto, isso não impede que se desenvolva uma relação entre Tarot e vidência. A seguir, vamos entender melhor.

Tarot x vidência: perguntas e respostas

Existe vidência no Tarot?

O que pode ocorrer é que, após muito tempo de prática e disciplina com o Tarot, o canal intuitivo do tarólogo se abra e se desenvolva. Afinal, o mundo imagético e simbólico passa a atuar de uma forma muito intensa.

Entretanto, isso não deve ser confundido com vidência.

O que é vidência?

A vidência é um dom natural que algumas pessoas possuem. Muitos videntes usam o Tarot como ferramenta para canalizar suas visões, mas nem sempre estão realizando uma leitura de Tarot.

Muitas vezes trata-se apenas de um instrumento de acesso para suas conexões, como uma chave.

Infelizmente, como em toda prática, existem também os charlatões e as pessoas que se aproveitam do momento de fragilidade alheia para extorquir quem está passando por um sofrimento intenso.

Como é uma leitura de Tarot?

A leitura de Tarot não envolve ‘trabalhos’ espirituais. A cura no Tarot se dá pelo contato com a verdade revelada pelo oráculo.

Existem terapeutas que usam o Tarot para ajudar no diagnóstico de seus clientes, assim como místicos e religiosos que abrem as cartas. No entanto, a leitura em si independe desses fatores.

Dito isso, não se faz necessário nenhum tipo de iniciação ou ritual para ler o Tarot. Aliás, você não precisa ter nenhum pré-requisito para jogar. Você pode aprender a jogar Tarot em um curso, aprendendo o significado das cartas e como fazer as tiragens.

Alguns sistemas oraculares, como o Jogo de Búzios, estão conectados a uma tradição religiosa e não podem ser realizados por não iniciados.

Quanto aos rituais — como não deixar ninguém que não seja o dono do baralho encoste nas cartas, ou considerar a leitura “fechada” se determinado arcano aparecer no corte ou em determinada posição do jogo —, estão relacionados às práticas pessoais e individuais, mas não são determinantes para uma boa leitura.

Precisa ter vidência no Tarot?

Qualquer um pode aprender Tarot, desde que estude e se dedique a isso. A qualidade da leitura dependerá da aptidão pessoal e da afinidade do tarólogo com aquele universo, como acontece em qualquer outro tipo de atividade. Não depende de vidência.

Por exemplo, todo mundo pode aprender a tocar violão, mas nem todos têm a habilidade e o dom necessários para se destacar como musicistas. O mesmo ocorre com as artes divinatórias, como o Tarot.

O Tarot é uma ferramenta poderosa para explorar nosso interior, trazendo clareza e orientação. Suas cartas, com rica simbologia, nos guiam em uma jornada de entendimento.

Fazer perguntas ao Tarot é uma forma de acessar sua sabedoria, e seus diversos métodos oferecem muitas das respostas que você busca.

Experimente!

Giane Portal

Estuda Astrologia e Tarot há 16 anos e desde 2006 ministra cursos e palestras. Foi diretora social da Central Nacional de Astrologia e atualmente faz parte do Conselho Deliberativo desta organização.

gianeportal@gmail.com

