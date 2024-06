Lua Nova em Gêmeos 2024: o que significa para você?

A Lua Nova em Gêmeos 2024 chega exatamente às 09h37 de 06/06/2024, dando início ao novo mês lunar. Para Astrologia isso é muito importante porque é quando um novo ciclo começa, iniciando com uma energia abundante para criar o novo em nossa vida e atingindo seu ápice na fase cheia.

E, portanto, as previsões para a Lua Nova em Gêmeos 2024 valem até 05/07, quando começa uma nova lunação. Você pode ver todas as datas no Calendário Lunar 2024 e organizar sua vida a partir da Lua.

Esta Lua Nova em Gêmeos 2024 acontece durante um céu bastante geminiano, afinal temos o Sol em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, Vênus em Gêmeos e, por fim, o maior de todos: Júpiter em Gêmeos.

De acordo com a astróloga Vanessa Tuleski, com tantos planetas em Gêmeos, podemos chamar esta lunação de Lua Nova da Inteligência, afinal Gêmeos é o signo altamente ligado ao intelecto.

O melhor da Lua Nova em Gêmeos 2024

Como temos um período marcado pela energia geminiana, esse signo nos ajuda a trabalhar tudo o que tem a ver com nossa inteligência, conversas e aprendizados.

Portanto, neste período de Lua Nova em Gêmeos aproveite para:

Iniciar projetos que envolvam comunicação, como, por exemplo, escrever, estudar, ou aprender algo novo. Explorar novas abordagens e experimentar diferentes maneiras de fazer as coisas. Se adaptar a mudanças e ser flexível em relação aos planos e objetivos. Explorar o mundo ao seu redor e buscar novas experiências mentais, aprender coisas novas e expandir os horizontes intelectuais. Se envolver em atividades que estimulem a mente, como, por exemplo, leitura, debates e networking. Interagir mais, trocar ideias e compartilhar experiências, ou seja, é ótimo para fazer novas amizades e fortalecer os laços existentes.

Cuidados durante a Lua Nova em Gêmeos

Nem só de oportunidades se viver na Lua Nova em Gêmeos, portanto é hora de também prestar atenção em alguns pontos. Abaixo veja algumas perguntas que podem ajudar na sua reflexão neste período:

Você está falando e escrevendo de modo eficaz? Isso vale para emails, WhatsApp, telefonemas, áudios… Você está dispersando suas energia em muitas direções ao mesmo tempo? Se sim, é hora de parar, se concentrar, priorizar áreas ou projetos e abraçar uma coisa de cada vez. Por que está sendo difícil se concentrar no que é realmente importante na sua vida? Práticas Meditação ou organização do tempo podem ser úteis para manter o foco. Que oportunidades você está deixando passar ao não receber bem novas novas informações ou perspectivas? Você está cuidando da sua mente e dos seus pensamentos ou está deixando o negativo ocupar sua saúde mental?

Os significados na sua vida

A melhor forma de entender como a Lua Nova em Gêmeos 2024 vai passar pela sua vida é entendendo o seu verdadeiro Horóscopo. Ou seja, não tem a ver com signo, mas com a área da vida em que a Lua vai tocar no momento do início da lunação.

É fácil e é gratuito de descobrir isso. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, afinal cada pessoa tem um Mapa diferente e, portanto, o céu conversa conosco de maneira diferente todos os dias.

— essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, afinal cada pessoa tem um Mapa diferente e, portanto, o céu conversa conosco de maneira diferente todos os dias. Procure pelo trânsito Sol na Casa e Lua na Casa. Eles estão juntos.

Na imagem abaixo, a pessoa estará com a Lua na Casa 7. Cada casa representa uma área da nossa vida, então, no caso dessa pessoa, os temas da Lua Nova em Gêmeos vão ser mais fortes nessa casa.

Agora que você já sabe por qual Casa do seu Mapa a lunação geminiana acontecerá, leia as dicas da astróloga Bela Medeiros para este mês lunar:

Lunação na Casa 1

Capriche no visual e use todo seu dom comunicativo para brilhar.

Aprenda coisas novas sobre seu corpo e sua saúde.

Reveja as metas para o seu ano e, se preciso refaça o planejamento para que você possa alcançá-las. Se ajudar, releia as previsões para os signos 2024.

Lunação na Casa 2

Comece projetos que melhorem sua vida material, ou seja, organize suas finanças ou aprenda algo relacionado ao tema.

Receba pessoas queridas em casa.

Pratique gratidão, reconheça e valorize os recursos que você já tem. Aprender Ho’oponopono para perdoar e se perdoar pode ser incrível.

Lua Nova na Casa 3

Muito bom para a escrita, todas as formas de comunicação e para os estudos e leituras.

Aproveite as oportunidades de viagens, principalmente as curtas.

Fortaleça os laços com seus vizinhos, explore sua vizinhança, ou seja, descubra lugares novos e oportunidades que ficam perto de casa.

Lua Nova na Casa 4

Renove algo na sua casa, ou seja, reorganize ou redecore uma área, um cômodo (ou tudo!) para trazer mais acolhimento. Além disso, atualize medidas de segurança em sua casa.

Visite algum lugar considerado familiar e explore a história da sua família.

Entenda padrões de comportamento negativos que você herdou da sua família, considere terapia para isso. Uma ideia é uma consulta de Constelação Familiar.

Lunação na Casa 5

Considere se envolver em projetos criativos, como, por exemplo, pintura, escrita, música ou qualquer outra forma de arte que lhe interesse. Mas também pode ser um novo esporte, um novo jogo ou eventos culturais. Ou seja, participe de atividades que vão desafiar sua zona de conforto e estimular sua criatividade.

Se tiver filhos, incentive a criatividade e a expressão artística deles através de projetos conjuntos.

Planeje seu tempo de forma a incluir momentos de lazer sem comprometer suas obrigações.

Lua Nova passando na Casa 6

Tome algumas decisões voltadas para melhoria da sua saúde e da sua rotina diária como, por exemplo, começar um novo exercício físico, começar um hábito alimentar melhor, aprender a entender as fomes que você sente.

Participe de treinamentos ou workshops focados em comunicação profissional.

Evitando o excesso de horas de trabalho.

Lunação na Casa 7

Reavalie suas parcerias profissionais e pessoais, buscando maneiras de fortalecê-las. Uma forma de fazer isso pode ser criar planos conjuntos para projetos futuros.

Reflita sobre como você se apresenta e se comporta em seus relacionamentos.

Participe de cursos ou atividades que incentivem a construção de relacionamentos positivos.

Lua Nova na Casa 8

Reavalie acordos financeiros e contratos existentes, ajustando conforme necessário.

Experimente novas formas de expressar carinho e conexão emocional.

Liberte-se de padrões e comportamentos antigos que não servem mais ao seu bem-estar.

Lua Nova na Casa 9

Divulgue seu conhecimento ou aprofunde estudos. Se dedique a filosofias e estudos espirituais que aproximem você das respostas que procura.

Planeje viagens para destinos que inspirem e ofereçam novas experiências. Uma ideia é participar de uma excursão cultural ou fazercpasseios ao ar livre.

Dedique um tempo para conversar com você. A meditação pode ser ótima!

Lunação na Casa 10

Decida sobre seus rumos profissionais e descubra o que precisa aprender para chegar aonde deseja, ou seja, desenvolva um plano de ação detalhado para alcançar seus objetivos profissionais.

Atualize seu currículo, perfil online e portfólio para refletir sua marca pessoal de forma consistente.

Busque oportunidades de assumir projetos ou iniciativas que demonstrem sua capacidade de liderança.

Lua Nova na Casa 11

Planeje encontros com amizades ou atividades em grupo para fortalecer vínculos.

steja presente para apoiar seus amigos em momentos de necessidade e celebre suas conquistas juntos.

Esteja aberto a ajustar metas e estratégias conforme necessário, mantendo o foco no crescimento e sucesso do grupo como um todo.

Lunação na Casa 12

Atenção para o que diz o seu inconsciente. Muitas respostas podem surgir a partir de sonhos, terapias ou leituras que permitam o acesso ao seu eu interior. Já pensou em fazer Tarot para o Mês?

Identifique e libere padrões de pensamento ou comportamento que possam estar limitando seu crescimento pessoal.

Aproveite momentos de solidão e isolamento para recarregar energias e se reconectar com você.

