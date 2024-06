Você já se pegou pensando o que são pensamentos obsessivos? Atualmente, estamos mais cientes dos diversos desafios mentais e emocionais que enfrentamos. Porém, nem sempre sabemos nomeá-los.

Os pensamentos obsessivos se destacam por seu impacto significativo e negativo em nosso bem-estar. Isso porque eles são persistentes e invasivos e podem transformar a mente em um campo de batalha pela paz interior, clareza mental e mais leveza.

Portanto, neste artigo, vamos falar sobre conceito, impacto, exemplos e, claro, como gerenciá-los para ganhar qualidade de vida.

Afinal, o que são pensamentos obsessivos?

Pensamentos obsessivos são ideias, imagens, linhas de pensamento ou impulsos que povoam a mente de forma repetitiva e não desejada.

Diferentemente de preocupações comuns do dia a dia, esses pensamentos são realmente persistentes e, por isso, podem se tornar o foco da atenção de uma pessoa, levando a um ciclo de ansiedade e estresse ampliados e em looping.

Os pensamentos obsessivos podem surgir de diversas fontes, incluindo estresse acumulado e situações traumáticas, ou como sintomas de condições psicológicas, tal qual o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

Frequentemente, surgem de vivências com grande significado e carga emocional, preocupações profundas ou medos processados ou resolvidos de forma emergencial. Tudo isso leva a mente a ficar presa em um ciclo de ruminação e preocupação.

Identificar, aprofundar e compartilhar

Os pensamentos obsessivos diferem de outros tipos de pensamentos, como os intrusivos e recorrentes, por sua intensidade, mas também pela maneira como podem dominar nossa atenção e energia.

Identificar essas diferenças é essencial para desvendar as complexidades de nossa mente e, assim, encontrar estratégias eficazes para lidar com elas.

Por isso, é necessário se perguntar constantemente e aprofundar o conhecimento: quais e o que são pensamentos obsessivos? Isso ajuda a perceber com mais clareza como eles se formam e persistem.

Por fim, compartilhar informações e ferramentas práticas pode ajudar a gerenciar esses pensamentos. Portanto, o objetivo é reduzir seu impacto negativo e fortalecer nossa saúde mental e emocional.

Identificar, aprofundar e compartilhar os padrões negativos e de repetição são passos fundamentais para lidar conscientemente e cultivar uma vida mais tranquila e satisfatória.

Com um olhar atento e estratégias adequadas, é possível transformar o desafio dos pensamentos obsessivos em um caminho mais fácil, com autoconhecimento e aumento da resiliência emocional.

Pensamentos Obsessivos x Recorrentes x Intrusivos

Para entender melhor os pensamentos obsessivos, é muito importante diferenciá-los dos pensamentos recorrentes e intrusivos. Confira as definições abaixo:

O que são pensamentos obsessivos?

Têm natureza invasiva e são muito difíceis de serem controlados ou eliminados pela pessoa. Isso porque eles são mais intensos que os pensamentos recorrentes e intrusivos.

Frequentemente, levam a comportamentos compulsivos, como uma forma de alívio ou de escape.

O que são pensamentos recorrentes?

São aqueles que se repetem na mente, podendo ser positivos ou negativos. Diferentemente dos obsessivos, os recorrentes não são sempre associados a uma ansiedade ou estresse significativo.

Eles podem ser iniciados voluntariamente pela pessoa como uma forma de preocupação ou reflexão.

O que são pensamentos intrusivos?

São pensamentos que surgem de forma súbita e, geralmente, indesejada, podendo ser perturbadores. Eles não necessariamente têm um padrão de repetição obsessiva.

Podem incluir imagens ou ideias que causam desconforto devido à sua natureza inesperada e, muitas vezes, perturbadora.

Ao compreender essas diferenças, fica mais claro o impacto específico que os pensamentos obsessivos podem ter sobre o bem-estar e a qualidade de vida de uma pessoa. Daí a importância de aplicar estratégias eficazes para gerenciá-los.

Para saber mais, leia o artigo Você tem pensamentos intrusivos ou pensamentos recorrentes?

Impacto dos pensamentos obsessivos

O impacto dos pensamentos obsessivos na vida diária pode ser profundo. Eles podem desencadear:

crises de ansiedade e medo;

tristeza profunda;

dificuldades de concentração;

sensação geral de impotência, de estar presa(o) em um loop mental.

A longo prazo, os pensamentos obsessivos podem afetar:

a saúde física;

o autocuidado;

os relacionamentos;

o desempenho no trabalho ou estudos;

a capacidade de desfrutar da vida.

Exemplos de pensamentos obsessivos mais comuns:

Preocupações com a saúde

Medo constante de estar gravemente doente, apesar de exames médicos normais.

Preocupação obsessiva com sintomas físicos menores, interpretando-os como sinais de doenças graves.

Dúvidas sobre relacionamentos

Questionar incessantemente a fidelidade ou amor da pessoa parceira, sem motivo real.

Preocupar-se excessivamente com a possibilidade de ferir os sentimentos de alguém ou de ser mal interpretada(o).

Medos de insegurança e catástrofes

Temer que algo terrível aconteça a pessoas queridas, como acidentes ou desastres naturais.

Preocupação constante com a segurança da casa, como se a porta foi deixada destrancada ou o fogão ligado.

Necessidade de simetria ou ordem

Pensamentos obsessivos sobre a necessidade de organizar objetos de uma maneira específica.

Inquietação se as coisas não estiverem “perfeitamente” alinhadas ou simétricas.

Impulsos agressivos ou violentos

Medo de perder o controle e prejudicar a si ou a outras pessoas, mesmo sem histórico de violência.

Imagens mentais perturbadoras de agir de forma agressiva ou prejudicial.

Preocupações com contaminação

Medo excessivo de germes, sujeira ou contaminação pelo toque de objetos comuns.

Evitação de locais públicos ou situações sociais por medo de contaminação.

Dúvidas existenciais ou filosóficas

Questionamentos constantes sobre o sentido da vida, morte ou a natureza da realidade.

Preocupação obsessiva com questões morais, éticas ou espirituais sem respostas claras.

Compulsões de verificação

Necessidade de verificar mensagens repetidamente, como e-mails enviados, por medo de ter dito algo errado.

Verificar notícias ou redes sociais obsessivamente por medo de perder informações importantes.

E ainda: há, por exemplo, obsessão por pessoas, por assuntos, como controle e limpeza, e por dinheiro. Mas começa mesmo pelos pensamentos e vai expandindo para conceitos e pessoas.

Como gerenciar os pensamentos obsessivos

Você já tinha ideia sobre o que são pensamentos obsessivos? Às vezes, podem ser mais complexos do que percebemos sem nos aprofundarmos no conceito.

No entanto, com esse conhecimento ampliado, fica mais claro entender como gerenciar esses pensamentos. E aqui vão algumas dicas:

1. Percepção

O primeiro passo é reconhecê-los. Aceitar que esses pensamentos estão presentes, sem tentar suprimi-los ou combatê-los diretamente.

Isso ajuda a reduzir o poder deles sobre você. Tendo essa percepção, temos o poder de ajustar, modificar e melhorar.

2. Técnicas de respiração consciente e atenção plena

Práticas e técnicas de respiração ajudam a centrar sua mente e reduzir a ansiedade.

Explore práticas de atenção plena para viver o momento atual com mais foco. Isso ensina a mente a permanecer no presente, reduzindo a tendência à ruminação.

3. Terapia com Mesas Frequenciais Arcturus

A sessão de Mesa Frequencial de Apometria é uma abordagem específica que visa a liberação de laços energéticos, partes e fractais que mantêm a pessoa em um estado de pensamentos obsessivos.

Essa terapia utiliza ferramentas para trabalhar, diretamente, com o campo energético do indivíduo. Isso promove a liberação de bloqueios emocionais e energéticos que contribuem para o looping mental.

Ao restabelecer o equilíbrio energético, a pessoa pode experimentar uma redução significativa nos pensamentos obsessivos. E, assim, abrir caminho para uma maior clareza mental e bem-estar emocional.

4. Limitação da exposição a gatilhos

Identificar e limitar a exposição a situações ou atividades que desencadeiam pensamentos obsessivos pode ser uma estratégia eficaz.

Isso pode incluir não consumir tanta informação negativa. A ideia não é ficar alheia(o) à realidade, mas evitar a mesma informação vezes sem conta ou comportamentos que disparam e intensificam o ruído mental.

5. Consumo de conteúdos que fazem diferença

Conteúdos positivos são uma boa pedida. No streaming, especificamente no módulo “E Agora?”, de Autoconhecimento e Desenvolvimento Pessoal, que ofereço gratuitamente, abordo alguns deles.

Esse pode ser o respiro que você precisa, pois o módulo foi pensado e desenvolvido para momentos de necessidade. A ideia é proporcionar ferramentas e práticas para ajudar a encontrar equilíbrio e paz interior.

Depois de ler este artigo, você sabe responder à pergunta o que são pensamentos obsessivos? Espero que sim!

Enfrentar pensamentos obsessivos é, sem dúvida, um desafio significativo. No entanto, com estratégias adequadas e compromisso com o autocuidado e o desenvolvimento pessoal, é possível encontrar um caminho mais sereno e satisfatório.

Lembrando sempre que buscar apoio profissional é um ato de coragem e um passo importante para uma saúde mental robusta e uma vida mais plena.

Comece a se cuidar! E conte comigo para te ajudar ou orientar nesse processo

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

O post O que são pensamentos obsessivos? apareceu primeiro em Personare.