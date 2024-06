Lua Nova da inteligência: as previsões para semana de 02 a 08/06

Mais dois planetas entram em Gêmeos e agora são cinco, formando um Céu supergeminiano. Assim, as previsões para semana de 02 a 08/06 estão repletas de inteligência e esperteza, características desse signo. Além disso, amor e finanças também estão favorecidos.

Antes de continuar, veja o resumo astrológico dos próximos dias:

Toda a semana: Sol e Vênus conjuntos em Gêmeos, Mercúrio em conjunção com Júpiter, sextil com Netuno e trígono com Plutão

Sol e Vênus conjuntos em Gêmeos, Mercúrio em conjunção com Júpiter, sextil com Netuno e trígono com Plutão A partir de segunda-feira (03): Mercúrio em Gêmeos

Mercúrio em Gêmeos A partir de quarta-feira (05): Sol e Vênus em quadratura com Saturno

Sol e Vênus em quadratura com Saturno A partir de quarta-feira (05): Marte em quadratura com Plutão

Marte em quadratura com Plutão Quinta-feira (06): Lua Nova em Gêmeos

Confira abaixo o significado desses trânsitos. Para saber como eles atuam, especificamente, no seu Mapa, acesse gratuitamente o Horóscopo Personalizado. Essa é uma poderosa ferramenta para desvendar questões individuais e complexas da sua vida.

Previsões para semana de 02 a 08/06

Mercúrio ingressa em Gêmeos, planeta em que é domiciliado. Como se já não fosse bom o bastante, ainda faz ótimos aspectos com Júpiter, Netuno e Plutão.

Também em Gêmeos será a Lua Nova de quinta-feira (06), dando ênfase à inteligência e à comunicação nos próximos dias.

Em um lado menos positivo, temos Sol e Vênus com Saturno, trazendo frustração, e Marte com Plutão, com uma energia de tensão e agressividade.

Saiba agora tudo sobre cada um desses trânsitos nas previsões para semana de 02 a 08/06!

Toda a semana: Sol e Vênus conjuntos em Gêmeos

Durante toda a semana e até a outra terça-feira (11), temos uma associação muito agradável do Sol com Vênus em Gêmeos. Esse é um aspecto que favorece o charme e a sedução com as palavras. Portanto, ajuda muito nas paqueras!

Dica: use toda a inteligência e sagacidade geminianas para desbravar a Sinastria Amorosa, para descobrir o quanto você combina com quem gosta. E, claro, conseguir driblar os aspectos mais desafiadores.

A partir de segunda-feira: Mercúrio em Gêmeos

A partir de segunda-feira (03), Mercúrio entra em Gêmeos, onde fica durante a primeira quinzena de junho. E aqui temos o planeta na sua própria casa, ou seja, domiciliado.

Mercúrio em Gêmeos indica que o nosso plano mental fica rápido, ágil, esperto e múltiplo. Ou seja, está muito positivo para todas as atividades intelectuais.

Além disso, durante toda a semana, Mercúrio faz conjunção com Júpiter, proporcionando uma visão mais ampla das coisas, além de mais otimismo para lidar com as situações.

No mesmo período, Mercúrio ainda faz um sextil com Netuno, trazendo uma intuição muito forte, e trígono com Plutão, garantindo muita sagacidade.

É, portanto, uma semana de rapidez de raciocínio, com capacidade de antever cenários e tirar o melhor de cada situação. A energia supergeminiana traz algo que pode ajudar nos contratempos: o bom humor de Gêmeos.

Além disso, podemos esperar anúncios de coisas que empolguem lá na frente, como grandes eventos. Mas é bom lembrar que Gêmeos, além desses aspectos positivos, também pode sinalizar polêmicas e fofocas.

A partir de quarta-feira: Sol e Vênus quadram Saturno

A partir da quarta-feira (05), Sol e Vênus começam uma quadratura com Saturno, aspecto que se estende até a próxima semana. Essa combinação pode trazer sentimento de frustração.

Podemos sentir bloqueio, um certo peso ou ver o lado ruim das coisas. Por exemplo, a grana curta ou aspectos negativos de um relacionamento.

Também podemos ter alguma frustração em relação a um evento. Você ou quem vai com você fica doente, ou mesmo o evento ser cancelado. É preciso se preparar!

A partir de quarta-feira: Marte quadra Plutão

Também a partir de quarta (05) e durante a primeira quinzena de junho, Marte quadra Plutão. Nesta semana, Marte continua em Áries, mas já forma uma quadratura com Plutão em Aquário.

Esse aspecto traz tensão no coletivo, com aumento de situações críticas e conflitos. As pessoas podem se ofender com mais facilidade, bem como serem agressivas. A agressividade está muito ligada a Marte com Plutão.

Precisaremos ter certa resiliência, paciência com o que vai nos frustrar ou gerar bastante trabalho, ou incômodos, além de aumentar as habilidades de diplomacia.

Quinta-feira: Lua Nova em Gêmeos

Como se não bastasse toda essa energia geminiana, na quinta-feira (06), a Lua Nova ocorre em Gêmeos, signo da inteligência, articulação, informação e comunicação.

Como 5 dos 10 planetas considerados pela Astrologia estão em Gêmeos (Sol, Mercúrio, Vênus, Júpiter e, agora, a Lua) e todos os trânsitos que acontecem no mapa da Lua Nova ficam marcados pelo período de um mês, podemos chamá-la de Lua Nova da inteligência.

Nesse sentido, até o dia 5 de julho (dia da próxima Lua Nova), podemos contar com uma mente mais brilhante, novas soluções e muita articulação.

Por outro, podemos ter alguns problemas e crises que vão exigir certo esforço (já que temos o aspecto Marte/Plutão marcado na Lua Nova).

Sabe quando você olha o seu exame de sangue e ele não está bonito? Você tem que buscar nutricionista, atividade física e por aí vai?

É esse tipo de problema que tende a surgir nesta Lua Nova. Questões que têm solução, desde que você se esforce, inteligente e busque informação.

No coletivo, será um mês em que seguem as tensões entre países. Em relação ao Rio Grande do Sul, que sofreu muito em maio com os eventos climáticos, podemos esperar recuperação lenta. No entanto, ainda sobre isso, podemos ter boas ideias já que Mercúrio está fantástico nesta semana.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

