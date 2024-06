Sob o Céu de Gêmeos: explore as previsões para semana de 26/05 a 01/06

Maio deve fechar com chave de ouro! As previsões para semana de 26/05 a 01/06 mostram um momento favorável para sedução e conquista graças ao céu geminiano.

E não estamos falando apenas sobre relacionamentos amorosos. Neste caso, seduzir e conquistar podem significar também poder de persuasão e alcance de objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais.

Confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Até terça-feira (28): Vênus conjunto a Júpiter e em trígono com Plutão

Vênus conjunto a Júpiter e em trígono com Plutão Toda a semana: Sol em conjunção com Vênus

Sol em conjunção com Vênus Até quarta-feira (29): Mercúrio em sextil com Saturno

Mercúrio em sextil com Saturno A partir de quarta-feira (29): Mercúrio em conjunção com Urano

Mercúrio em conjunção com Urano A partir de sábado (01): Júpiter em trígono com Plutão

Abaixo, explicamos o significado de cada um desses trânsitos. Se você quer saber como cada um desses movimentos astrológicos vai atuar especificamente na sua vida, então veja o Horóscopo Personare, que vai muito além do seu signo, ou seja, calcula como cada planeta está hoje no céu em relação ao seu Mapa.

Isso vai gerar para você uma previsão personalizada, afinal não é porque as pessoas têm signos iguais que elas têm previsões parecidas. Cada um tem a sua!

Previsões para semana de 26/05 a 01/06

Sol, Vênus e Júpiter estão em Gêmeos, sim, três planetas num mesmo signo! Isso traz positividade e criatividade para esta semana. Por isso, é hora de sair da rotina.

Tudo com muita calma, já que os trânsitos de Mercúrio pedem bom senso e coerência. Um plano B na manga também é uma boa, já que imprevistos podem acontecer.

Por fim, o trígono entre Júpiter e Plutão chega para transformar nossa visão de mundo. Será que você está preparada(o) para isso?

Vem conferir tudo nas previsões para semana de 26/05 a 01/06!

Até terça-feira: Vênus conjunto a Júpiter em trígono com Plutão

Até terça-feira (28), temos Vênus, o pequeno benéfico, em conjunção com Júpiter, o grande benéfico, e os dois planetas em um trígono com Plutão. Isso traz uma atmosfera de bom humor e sedução.

Esse também é um aspecto muito legal para as finanças e para a sorte, pois traz benefícios e boas dicas – características ligadas a Gêmeos.

Então, a semana é boa para conversar, trocar, ir em eventos e curtir. Só coisa boa!

Toda a semana: Sol conjunto a Vênus

Como se não fosse bom o bastante, durante toda a semana, temos o Sol em conjunção com Vênus. Isso traz leveza geminiana e sedução. É o momento de conseguir as coisas com mais jeitinho, diplomacia e habilidade.

E ainda é uma semana boníssima para o amor! Para quem tem um relacionamento, é hora de ter criatividade e sair da rotina, afinal, Gêmeos não gosta de monotonia. Para quem não tem um relacionamento, paquere muito, porque o cupido está por aí.

Mas cuidado com a empolgação! Se você atirar para tudo quanto é lado, pode deixar passar uma pessoa interessante por falta de foco.

Seja estratégica(o)! Plutão pede um olhar aguçado, para identificar o que vale a pena. E isso também serve para parcerias profissionais e finanças.

Até quarta-feira: Mercúrio em sextil com Saturno

Até quarta-feira (29), Mercúrio, o planeta do mental, está em Touro e em um sextil com Saturno em Peixes. Isso faz com que tenhamos bom senso e pensemos de forma mais coerente.

Esse aspecto ajuda também na consulta com especialistas e figuras de autoridade e conversas com chefia. Ou seja, é o momento em que a comunicação encontra a ponderação.

A partir de quarta-feira: Mercúrio em conjunção com Urano

Ainda nas previsões para semana de 26/05 a 01/06, a partir de quarta-feira (29), Mercúrio estará em conjunção com Urano, o que pode trazer imprevistos (fica o alerta para quem vai fazer feriadão de Corpus Christi!).

Por isso, trânsito, voos, tudo isso fica mais sujeito a imprevistos. Também podem surgir notícias surpreendentes.

No entanto, é um aspecto ótimo para a criatividade. A execução de uma ideia que mexe com você está favorecida. Tenha a mente aberta e aproveite a forte energia geminiana no ar.

A partir de sábado: Júpiter em trígono com Plutão

Durante o mês de junho, com aspecto exato no domingo (02), Júpiter faz trígono com Plutão, um trânsito muito poderoso. Júpiter tem muito a ver com visão de mundo e está agora em Gêmeos.

Portanto, é um momento para termos novas percepções a partir de cursos e trocas.

Como Plutão está em destaque, talvez seja possível expulsar algumas visões de mundo que não servem mais para você, como pensamentos de escassez ou de que tudo vai dar errado.

É hora de lapidar a sua forma de enxergar as coisas, para ter uma visão mais poderosa e direcionada para a positividade.

Em junho, podemos ter também fatos importantes de fenômenos culturais intensos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

