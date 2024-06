Já parou para pensar que estamos quase na metade do ano? O tempo passa voando, e é hora de conferir as previsões do horóscopo de junho de 2024 para todos os signos. Mas já adianto: o mês chega repleto de movimentos planetários significativos.

Um deles é Marte, que encerra no dia 9 um de seus ciclos mais poderosos dos últimos anos. Também merecem atenção os alinhamentos de Vênus com Júpiter e, depois, com Mercúrio, que prometem sacudir diferentes aspectos das vidas das pessoas de cada signo.

Como se tudo isso não bastasse, o mês fecha com o início de um ciclo retrógrado de Saturno, no dia 29. Cabe lembrar que, em Saturno retrógrado, pode haver uma revisão das responsabilidades e limites relacionados à carreira, profissão e imagem pública.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de junho de 2024 para todos os signos – solar e Ascendente. Não equeça de conferir seu Ascendente, pois as previsões são focadas nele.

ÁRIES

Para quem é do signo de Áries, junho reserva os últimos dias de um ciclo importantíssimo. Marte transita por Áries até a madrugada do dia 9. Até essa data, você provavelmente experimentará um aumento significativo de energia para atingir seus objetivos.

É um ciclo ótimo também para a prática esportiva, pois é muito importante gastar essa energia toda. Do contrário, você pode ter de lidar com uma agressividade excessiva.

A partir do dia 9, Marte muda de frequência e passa a favorecer a resolução de questões financeiras. O espírito guerreiro de Marte será bem empregado na batalha por novos ganhos, mas é importante não misturar dinheiro com amizades.

Anote as datas!

Dias 2 e 3: alerta vermelho para o risco de reações agressivas. Com Marte transitando por Áries, todo cuidado é pouco para evitar atitudes impulsivas.

alerta vermelho para o risco de reações agressivas. Com Marte transitando por Áries, todo cuidado é pouco para evitar atitudes impulsivas. A partir do dia 18: Vênus favorece a harmonização doméstica. Portanto, é um bom período para fazer pequenas reformas em casa, embelezar o ambiente, ou mesmo para melhorar a relação com familiares.

TOURO

O signo de Touro vive, a partir do dia 9 de junho, um ciclo astrológico que só ocorre a cada dois anos e meio. Marte ingressa nesse signo, fazendo desse um momento de energia intensificada, o que tende a favorecer a superação de obstáculos.

Se você vem perseguindo há tempos uma meta desafiadora, há bons motivos para acreditar que poderá alcançá-la neste ciclo. Porém, é preciso ter cuidado com uma característica marcante de Marte, que vem a reboque de sua potência: a agressividade.

Uma forma de prevenir esses excessos é canalizar a energia de forma construtiva e produtiva. Então, vale intensificar as atividades físicas neste mês. Além de ótima para a sua saúde, a atividade física pode reduzir as chances de você ”estourar” desnecessariamente.

Anote as datas!

Até o dia 17: os trânsitos de Vênus e Júpiter favorecem sua vida material. Aproveite o período para gerenciar melhor suas finanças e fique de olho em oportunidades para ganhar dinheiro.

GÊMEOS

Junho, por si só, é um mês muito importante para o signo de Gêmeos, já que a maioria das pessoas geminianas faz aniversário nele. Se esse é o seu caso, experimente fazer a sua Revolução Solar, que traz previsões para o seu próximo ano.

Em 2024, junho será marcado por dois planetas. Comecemos por Vênus: o planeta do amor, dos relacionamentos e da harmonia transita por Gêmeos até o dia 17. É um ciclo com muitas oportunidades no amor, esteja você numa relação ou à procura de uma.

Para completar o cenário favorável ao amor e à vida social, Júpiter se soma a Vênus ao longo de junho. Trata-se de um planeta associado à expansão, o que sugere um mês de muito otimismo e fértil em oportunidades significativas.

Anote as datas!

Dias 6 e 7: olho aberto para possíveis convites e eventos nessas datas. Afinal, a Lua transitará por Gêmeos nessas datas, estimulando atividades sociais. Para quem estiver só, a fase favorece a paquera. Se estiver com alguém, é hora de curtir a vida a dois.

CÂNCER

A partir de 17 de junho, Vênus passa a transitar pelo signo de Câncer. Trata-se de um ciclo positivo, especialmente nas áreas ligadas aos relacionamentos. Isso porque há uma tendência de aumento da energia amorosa e harmoniosa nas vidas de quem é desse signo.

É provável que, durante esse período, você tenha uma sensibilidade emocional maior, seja na capacidade de expressar afeto, seja na busca por conexões profundas com os outros. Portanto, é um momento ótimo independentemente de você estar ou não numa relação.

Não custa lembrar que muitas pessoas do signo de Câncer fazem aniversário em junho. Se você é uma delas, não deixe de experimentar a Revolução Solar, uma ferramenta que fornece previsões que ajudam você a mapear seu próximo ano.

Anote as datas!

A partir do dia 17: o ciclo de Vênus também pode influenciar a estética e o senso de beleza. Bom momento para apreciar as artes e toda forma de expressão estética que lhe traga conforto emocional.

LEÃO

Como vimos, Marte ingressa em um novo ciclo a partir do dia 9. Para quem é do signo de Leão, isso representa um novo momento em suas vidas profissionais. Será um período em que as pessoas leoninas poderão ganhar um impulso extra na carreira.

As pessoas de Leão geralmente têm uma natureza ambiciosa e autoconfiante. Por isso, o trânsito de Marte tende a amplificar essas características. Além disso, traz um aumento na motivação, o desejo de alcançar reconhecimento e disposição para encarar desafios.

Por outro lado, também é importante estar ciente de que Marte intensifica a impulsividade e a competição. É importante manter o foco nas metas de longo prazo, evitar conflitos desnecessários e cultivar relações profissionais positivas e colaborativas.

Anote as datas!

A partir do dia 9: o ciclo de Marte estimula uma maior assertividade na expressão de sua identidade profissional. Neste mês, não tenha medo de defender suas ideias e de buscar oportunidades de crescimento.

VIRGEM

O signo de Virgem terá em junho de 2024 um mês favorável à vida profissional, e por dois motivos. O primeiro é o trânsito de Vênus até o dia 17, que estimula uma maior harmonia e cooperação no ambiente de trabalho.

Pode haver uma ênfase na construção de relacionamentos profissionais positivos. Além disso, sua capacidade de trabalhar em equipe estará acentuada. Para completar, Vênus também enfatiza a maneira como você se apresenta no ambiente profissional.

O segundo motivo que faz de junho um mês especial no trabalho é o trânsito de Júpiter. Nesse trânsito, pode haver uma expansão das perspectivas de carreira, com novas oportunidades de emprego ou o reconhecimento por sua dedicação.

Anote as datas!

Dias 6 e 7: o alinhamento da Lua com Vênus favorece ainda mais as interações sociais no trabalho. São boas as chances de que os relacionamentos interpessoais criem oportunidades de crescimento profissional.

LIBRA

Os primeiros nove dias de junho serão um tanto difíceis para as pessoas do signo de Libra, no que diz respeito aos seus relacionamentos. Afinal, Marte evoca uma tendência a conflitos e a competição com pessoas que você deveria considerar suas aliadas.

A boa notícia é que ao longo dos primeiros 20 dias do mês, Júpiter estará alinhado ao Sol, o que favorece as viagens, estudos, cursos e leituras. Se você precisa resolver questões burocráticas ou jurídicas, aproveite a energia desse período para destravar sua vida.

Vale notar que, entre os dias 3 e 17, Mercúrio também se alinhará ao Sol e a Júpiter. Portanto, é um cenário ainda melhor para tudo que diz respeito a estudos e cursos. A partir do dia 18, Mercúrio se alinha a Vênus, e passa a favorecer os acordos no seu trabalho.

Anote as datas!

Dias 1, 2 e 3: a Lua associada a Marte amplifica a carga ”raivosa” desse ciclo. Controle sua impulsividade para evitar reações desproporcionais com quem não merece.

a Lua associada a Marte amplifica a carga ”raivosa” desse ciclo. Controle sua impulsividade para evitar reações desproporcionais com quem não merece. Dias 15 e 16: essas datas são especialmente promissoras para a solução de problemas que andavam emperrando a sua vida. Atenção às oportunidades!

ESCORPIÃO

Marte, planeta regente do signo de Escorpião, passa a fazer oposição a esse signo a partir do dia 9 de junho. Esse ciclo ocorre em média a cada dois anos e meio e pode representar um período de redução de energia para as pessoas escorpianas.

O ciclo em si não é ruim, mas demanda atenção a alguns pontos. Para começar, é preciso não abusar das atividades físicas e respeitar os seus horários de sono e descanso. Aliás, é conveniente até reduzir a intensidade dos exercícios.

Por outro lado, se você não faz atividades com regularidade, o sedentarismo pode cobrar o seu preço agora. Isso pode se manifestar com dores e pequenos problemas que indicam a necessidade de começar (devagarzinho) a se mexer.

Anote as datas!

A partir do dia 9: a oposição de Marte pode refletir em conflitos nos relacionamentos íntimos. Cuidado com atitudes impacientes, especialmente devido ao risco de você dar respostas intensas e até cruéis a quem não merece suas grosserias.

a oposição de Marte pode refletir em conflitos nos relacionamentos íntimos. Cuidado com atitudes impacientes, especialmente devido ao risco de você dar respostas intensas e até cruéis a quem não merece suas grosserias. A partir do dia 18: o alinhamento entre os planetas Mercúrio e Vênus favorecerá viagens longas, cursos, leituras e estudos.

SAGITÁRIO

Junho de 2024 será marcado pela oposição de quatro astros ao signo de Sagitário. Isso faz desse mês um período que exigirá uma postura mais receptiva, mais atenta ao que os outros têm a dizer. Se a opinião alheia parecer ridícula, pense muito bem antes de reagir.

Acima de tudo, evite se envolver em polêmicas desgastantes e discussões infrutíferas. Por vezes, as pessoas desse signo têm uma tendência a falar demais quando fariam melhor em ouvir. Afinal, a oposição de Júpiter e do Sol a Sagitário estimula posturas mais construtivas.

Porém, a oposição de Mercúrio e Vênus a Sagitário tem um lado positivo. Até o dia 17, será um período bastante interessante para relacionamentos, sejam eles amorosos ou profissionais.

Anote as datas!

Até o dia 17: se você está só, o período favorece paqueras e encontros promissores. No campo profissional, também pode ser o início de uma sociedade. Se você já estiver numa relação amorosa, esses dias são excelentes para alcançar consensos no casal.

CAPRICÓRNIO

Junho de 2024 traz desafios domésticos e familiares para o signo de Capricórnio. Até o dia 9, Marte deixa o terreno fértil para irritações e desavenças no seio familiar, o que exige uma dose extra de paciência para enfrentar o período sem maiores rusgas.

A partir do dia 17, Mercúrio e Vênus se alinham em oposição a Capricórnio. O cenário é animador no âmbito das relações afetivas e profissionais, pois é um ciclo que estimula a comunicação, o entendimento e a disposição para chegar a um consenso.

Se você estiver só, é um período com boas oportunidades de relacionamento. Se já estiver com alguém, o ciclo estimula conversas significativas e agradáveis. Além disso, no âmbito profissional, há boas chances de estabelecer novas parcerias e sociedades.

Anote as datas!

Dias 1º, 2, 8, 9, 15, 16, 29 e 30: os ciclos lunares tendem a estimular o excesso de sensibilidade. Abra o olho para o risco de você reagir impulsivamente por problemas mínimos.

AQUÁRIO

Para o signo de Aquário, junho tende a ser um mês divertido, especialmente nos seus 17 primeiros dias. Até o dia 17, Mercúrio e Vênus estimularão a criatividade, a expressão individual, o prazer, os hobbies e atividades lúdicas, além dos romances e o sexo.

Você provavelmente sentirá um desejo maior de expressar ideias criativas, de se comunicar de forma mais divertida ou de se envolver em atividades intelectuais estimulantes. Pode ser um momento ótimo para explorar novos hobbies, por exemplo.

Também haverá um impulso para expressar afeto de forma mais lúdica. É um período favorável para explorar a expressão do amor de maneiras não convencionais, assim como para se conectar com sua criança interior. Mergulhe de cabeça e divirta-se!

Anote as datas!

A partir do dia 9: o novo ciclo de Marte toca o ambiente doméstico das pessoas de Aquário. É um bom momento para tirar do papel projetos de melhoria no seu lar ou resolver questões familiares pendentes. Porém, muito cuidado com o risco de conflitos.

PEIXES

Em junho de 2024, as atenções do signo de Peixes estarão voltadas ao seio familiar. Até o dia 17, Mercúrio e Vênus intensificarão a necessidade de comunicação dentro da família. Dessa forma, poderão surgir reflexões sobre as origens, memórias e tradições familiares.

Haverá uma atmosfera de calor e harmonia. Os laços familiares podem se fortalecer, e as expressões de afeto e cuidado podem ser mais evidentes durante esse período.

Trata-se de um trânsito especialmente significativo para as pessoas piscianas, pois elas têm uma forte conexão com o ambiente doméstico e familiar. É um momento de ouro para se conectar com as suas raízes emocionais e nutrir os laços afetivos que conectam vocês.

Anote as datas!

A partir do dia 18: Mercúrio e Vênus favorecem diversões e prazeres em geral, inclusive os sexuais. Se você tem filhos, a sua relação com eles tende a entrar em um novo momento, de maior proximidade.

