9 chás para os dias frios, seus benefícios e como fazer

Quando a temperatura cai, nada melhor do que uma bebida quente para aquecer o corpo e confortar a alma. Além de proporcionar uma sensação agradável, os chás nos dias frios têm inúmeros benefícios para a saúde, graças ao poder das ervas.

A fitoterapia, prática que utiliza plantas medicinais para tratar e prevenir doenças, é uma das formas mais antigas e eficazes de promover bem-estar.

Isso porque as ervas possuem propriedades terapêuticas que podem ajudar em diversos aspectos da saúde, desde a digestão e melhora do sono, até redução da ansiedade e up na energia. Veja aqui um guia de plantas e ervas para sua energia.

Neste artigo, vamos explorar algumas opções de chás para os dias frios, destacando suas propriedades e como podem contribuir para sua saúde e bem-estar. Além disso, confira sugestões de preparo e como extrair os maiores benefícios dos chás.

9 chás para os dias frios

Os chás são excelentes companhias nas horas de pausa, recolhimento, encontro ou aconchego… Podem ser terapêuticos ou simplesmente saborosos. Mas, dependendo do que você precisa, há um tipo diferente.

A seguir, listamos 9 chás perfeitos para os dias frios. Preste atenção que alguns deles são mais recomendados no início do dia, para aumentar a disposição, enquanto outros são preferíveis à noite, pois são indutores de sono. Caso inverta, pode atrapalhar seu rendimento ou a qualidade do descanso.

Então, aqui vão algumas sugestões, mas não se acanhe de inventar seus próprios chás para os dias frios!

1. Chá Verde

Benefícios : Um excelente substituto do café por conter cafeína , o chá verde também é um ótimo desintoxicante e antioxidante.

: Um excelente , o chá verde também é um ótimo desintoxicante e antioxidante. Sugestão de Preparo: Faça uma infusão de 1 pitada de chá verde com algumas folhas de erva-cidreira. Por conta da cafeína, prefira tomar pela manhã ou início da tarde.

2. Chá de Maçã

Benefícios : Rico em antioxidantes, este chá ajuda a melhorar a digestão e a fortalecer o sistema imunológico.

: Rico em antioxidantes, este chá ajuda a melhorar a digestão e a fortalecer o sistema imunológico. Sugestão de Preparo: Use maçã seca, canela em pau, cravo-da-índia e um bom pedaço de casca de laranja. Aliás, combina bem com biscoitos ou bolos simples.

3. Chá de Rosas

Benefícios : Conhecido por suas propriedades relaxantes, o chá de rosas pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade.

: Conhecido por suas propriedades relaxantes, o chá de rosas pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Sugestão de Preparo: Faça a infusão com rosas secas e adicione um dedinho de água de rosas depois de pronto. É um chá muito chique, por isso, ótimo para tomar com as amigas!

4. Tchai (Chá Indiano)

Benefícios : muito comum entre os indianos, assim como para nós é o café, o chai é uma mistura de especiarias conhecida por seus efeitos digestivos e energizantes.

: muito comum entre os indianos, assim como para nós é o café, o chai é uma mistura de especiarias conhecida por seus efeitos digestivos e energizantes. Sugestão de Preparo: Ferva no leite por 3 minutos canela, cravo-da-índia, vagens de cardamomo, gengibre (pouco), anis estrelado, zimbro e açúcar mascavo a gosto. Depois, adicione chá preto ou chá de jasmim e abafe por 5 minutos.

5. Banchá (Chá Japonês)

Benefícios : Altamente alcalinizante, use este chá contra azia e para auxiliar na digestão.

: Altamente alcalinizante, use este chá contra azia e para auxiliar na digestão. Sugestão de Preparo: Semelhante ao chá verde, mas com folhas envelhecidas por pelo menos três anos, faça uma infusão de 1 pitada de banchá.

6. Chá de Especiarias Ayurvédico

Benefícios : Ativa o “fogo” da digestão, sendo indicado para quem tem digestão lenta, gases ou mau hálito.

: Ativa o “fogo” da digestão, sendo indicado para quem tem digestão lenta, gases ou mau hálito. Sugestão de Preparo: Ferva paus de canela, alguns cravos-da-índia, vagens de cardamomo e 1 dedinho de gengibre. Pode tomar várias xícaras ao longo do dia.

7. Chá de Erva-doce

Benefícios : Conhecido por suas propriedades digestivas e calmantes, é ótimo para aliviar cólicas e indigestão.

: Conhecido por suas propriedades digestivas e calmantes, é ótimo para aliviar cólicas e indigestão. Sugestão de Preparo: Puro ou com canela, é uma delícia! Pode tomar em qualquer hora do dia, sendo um dos melhores chás para ansiedade.

8. Chá de Camomila

Benefícios : Extremamente calmante, ajuda a melhorar a qualidade do sono e a reduzir a ansiedade.

: Extremamente calmante, ajuda a melhorar a qualidade do sono e a reduzir a ansiedade. Sugestão de Preparo: Experimente adicionar à camomila algumas folhas de manjericão. Apesar de ser calmante e ajudar no sono, pode tomar durante o dia sem atrapalhar o seu rendimento. Aliás, pode somente ajudar, reduzindo a ansiedade.

9. Chá de Cidreira

Benefícios : Com sabor suave e adocicado, é muito indicado para crianças e ajuda a relaxar antes de dormir.

: Com sabor suave e adocicado, é muito indicado para crianças e ajuda a relaxar antes de dormir. Sugestão de Preparo: Pode consumir puro ou combinado com outras ervas relaxantes, como erva-doce, camomila e melissa.

10. Chá de gengibre

Benefícios : Com sabor bem característico, além de aquecer, o gengibre é um ótimo chá para os dias frios, pois é uma planta anti-inflamatória, auxiliando no aumento da temperatura corporal. Por isso, pode ser utilizado no combate de resfriados e gripes.

: Com sabor bem característico, além de aquecer, o é um ótimo chá para os dias frios, pois é uma planta anti-inflamatória, auxiliando no aumento da temperatura corporal. Por isso, pode ser utilizado no combate de resfriados e gripes. Sugestão de Preparo: Ferva 1 copo de água com 3 rodelas de gengibre (opcionalmente, adicione 1 dente de alho inteiro e sem casca). Em uma xícara, coloque a água fervida com o gengibre e adicione ½ laranja espremida, ½ limão espremido e 1 colher de sopa de mel. Tome sempre antes de dormir para aliviar os sintomas da gripe.

Como extrair o melhor dos chás

Os chás de ervas, também conhecidos como tisanas, não devem ser fervidos, assim que a água entrar em ebulição, adicione as ervas, desligue o fogo e abafe por pelo menos 5 minutos. Os chás de especiarias podem ser fervidos para que peguem mais gosto. Se você puder, compre as ervas secas ou frescas soltas, pois são muito mais saborosas e normalmente têm suas propriedades terapêuticas mais preservadas do que os chás de saquinho. Antes de adoçar, experimente seu chá puro e descubra as sutilezas do seu sabor!

Os chás para os dias frios são uma excelente maneira de aproveitar os benefícios das ervas medicinais enquanto se aquece durante o inverno.

Experimente essas receitas e descubra como pequenos momentos de pausa podem trazer grandes benefícios para sua saúde e bem-estar.

