Numerologia e Aromaterapia para superar desafios no amor

Quando você associa a Numerologia e a Aromaterapia, você pode entender os desafios que vive no amor e, ao mesmo tempo, usar uma terapia tão nobre para lidar com essas questões e viver o amor de um jeito mais satisfatório.

Na Numerologia, podemos conhecer quais desafios você tende a enfrentar em sua vida amorosa e se dedicar a vencê-los, e a Aromaterapia ajuda a harmonizar seus relacionamentos de forma equilibrada e transparente, trazendo discernimento, compreensão e flexibilidade nas questões afetivas.

A Aromaterapia é uma terapia que proporciona sensação de bem-estar, tanto físico quanto emocional, com a utilização de óleos essenciais. Pode ser utilizada todas as vezes que a pessoa sentir necessidade de buscar algum tipo de efeito terapêutico para sua vida.

Numerologia e Aromaterapia: como começar essa relação

Como vamos falar de desafios no amor, primeiro é importante descobrir os números que representam os desafios na sua vida. Para isso, faça o passo a passo abaixo:

Acesse aqui ratuitamente o seu Mapa do Amor da Numerologia

Inclua seus dados. Você vai precisar incluir seu nome completo e data de nascimento

Veja qual ou quais números representam os Desafios na sua Vida

Na imagem abaixo, perceba que a pessoa tem os números 9 e 6 representando os desafios.

Então, agora que você já sabe os seus números de Desafios, veja abaixo o significado e dicas da Numerologia e Aromaterapia para lidar com as questões sobre o amor.

Desafio do 1

Você pode ter problemas de autoridade com a pessoa parceira. Por um lado quer se impor, mas por outro, pode não gostar de assumir riscos. Pode se tornar dependente de um par que tome decisões por você. O risco é anular a sua personalidade e manter.

Além disso, pode ter dificuldades de se relacionar por temer perder a independência e sentir impedimento de mostrar do jeito que realmente é.

Aromaterapia para o Desafio 1: a sinergia dos óleos essenciais de Capim Limão e Patchouli ajuda a quebrar padrões de comportamento. Além disso, para trabalhar sua autoconfiança e autoestima, use Ylang Ylang e Jasmim. em cada caso, basta usar uma gota de cada no aromatizador pessoal.

Desafio do 2

Pode desenvolver grande apego pela pessoa parceira por conta da carência. Também tende a se emburrar com facilidade e se distanciar como vingança ou medo de rejeição.

Mas também pode ter medo de demonstrar emoções num relacionamento e revelar o que sente pela outra pessoa.

Aromaterapia para o Desafio 2: Para trabalhar o desapego, faça um creme para usar todas as noites na sola dos pés. Use 30g de creme neutro e coloque 7 gotas do óleo essencial de Cipreste e 5 gotas de Patchouli. Para lidar com a carência, utilize em um aromatizador pessoal 2 gotas do óleo de Eucalipto Stageriana e 2 gotas de Palmarosa. Para se permitir experimentar emoções, use 2 gotas do óleo essencial de Pau Rosa no aromatizador.

Desafio do 3

O ciúme e o mau humor podem ser seus maiores problemas num relacionamento, bem como buscar meios indiretos de obter a atenção da outra pessoa. Por exemplo, com suspiros ou reclamações que não explicam o que você está sentindo.

A necessidade de se sentir livre e se divertir pode ser um obstáculo para manter um laço amoroso.

Aromaterapia para o Desafio 3: Para trabalhar a insegurança e a falta de autoconfiança, use o óleo essencial de Ylang Ylang – 2 gotas no aromatizador ou 12 gotas junto de 60 ml de óleo vegetal de Amêndoa Doce para fazer um óleo corporal para usar após o banho. Já uma gota de óleo essencial de Manjericão no aromatizador vai ajudar a trabalhar sua maturidade.

Desafio do 4

Seu lado sério, formal e muito voltado para o trabalho pode gerar problemas para ter tempo para o relacionamento. Por isso, precisa aprender a desenvolver um lado mais leve e solto.

Além disso, pode ter dificuldades de se envolver com outra pessoa se não sentir que vai receber segurança.

Aromaterapia para o Desafio 4: Um óleo essencial cítrico, como os de Tangerina ou Mandarina, ajuda a trazer alegria, leveza e bem-estar. Coloque diariamente 2 gotas de um deles óleo no aromatizador pessoal ou utilize 6 gotas diluídas em um pouco de água no difusor elétrico.

Desafio do 5

O grande problema na sua vida afetiva pode ser a falta de liberdade num relacionamento. Você não gosta quando não tem autonomia e espaço para viajar, ler ou fazer cursos. Além disso, a falta de compatibilidade mental, intelectual e cultural pode criar problemas para formar vínculos.

Pessoas com o 5 nos Desafios Numerológicos tendem a se envolver com gente casada, namoros virtuais, ou com alguém de outra cidade.

Aromaterapia para o Desafio 5: O óleo essencial de Canela ajuda a aceitar as transformações e trazer mais segurança. Já o óleo essencial de Lavanda oferece mais equilíbrio. Utilize diariamente 1 gota de cada óleo no aromatizador pessoal.

Desafio do 6

Seu lado muito exigente e perfeccionista, pode trazer problemas na relação, como, por exemplo, cobranças. Além disso, pode ter prolemas para conversar com a outra pessoa sobre o que você sente.

Elevadas expectativas nos romances e no amor podem fazer com que você fique à espera de uma pessoa perfeita para se relacionar.

Aromaterapia para o Desafio 6: O óleo essencial de Patchouli ajuda a desenvolver flexibilidade e na falta de comunicação. Já o de Bergamota e Vetiver ajudam a ter mais confiança e determinação, além de romper barreiras do medo, trazendo mais coragem para enfrentar suas dificuldades. Use uma gota de cada no aromatizador pessoal ou 5 gotas de Patchouli, 4 gotas de Bergamota e 1 gota de Vetiver no difusor elétrico

Desafio do 7

O receio de uma traição ou abandono pode ser o grande problema em sua vida amorosa, pois isso impede você de revelar seus desejos e sentimentos.

Por conta desse medo de sofrer ao amar, pode manter uma distância emocional e até mesmo sexual. E, além disso, pode criar situações que são como provas para que a outra pessoa demonstre o quanto realmente tem interesse, tais como desmarcar um encontro na última hora só para ver a reação. Enfim, sua desconfiança é sua maior inimiga.

Aromaterapia para o Desafio 7: Para limpar sentimentos como mágoas e ressentimentos, provenientes de desilusões amorosas, utilize uma gota dos óleos essenciais de Mandarina e Lavandim no aromatizador pessoal. Já para insegurança, tente um spray com 50 ml de álcool de cereais, 10 ml de água deionizada, 4 gotas do óleo essencial de Vetiver e 8 de Ylang Ylang. Misture bem e borrife no ambiente duas vezes ao dia.

Desafio do 8

O que mais pode atrapalhar sua vida amorosa é o excesso de ambição. Além disso, o desrespeito por conta de atitudes de autoridade excessiva para controlar, dominar e mandar na relação também tende a ser um problema comum na sua vida.

E, ademais, pode demorar para se vincular a uma pessoa por conta da sua busca por alguém com dinheiro, poder, sucesso, fama ou de uma família respeitada e bem estruturada.

Aromaterapia para o Desafio 8: Os óleos considerados sagrados como Mirra, Nardo e Olíbano, por exemplo, ajudam a lidar com o lado mais material e despertar o lado mais espiritual. Coloque no aromatizador pessoal duas gotas de cada um deles.

Desafio do 9

Um dos grandes problemas na sua área amorosa pode ser a tendência a se envolver em jogos de vítima-salvador, ou seja, se colocar em uma posição superior, de que você sabe tudo e pode oferecer os conselhos e as saídas para seu par.

Em outro extremo, você pode ser a vítima da relação, preferindo ficar numa postura de dependência. E, por fim, pode ter medo da necessidade de se sacrificar em excesso em prol da relação, você pode evitar vínculos afetivos, mesmo inconscientemente.

Aromaterapia para o Desafio 9: Onde há essa postura de autoridade, use 2 gotas do óleo de Camomila Romana no aromatizador pessoal. Mas se você lida com dependência emocional e passividade, misture 5 gotas do óleo essencial de Laranja Doce e 1 gota de Hortelã Pimenta em 30g de creme neutro e passe na sola dos pés todas as noites. Lembre-se de que o óleo de Laranja é fotossensível, ou seja, pode queimar a pele na exposição solar.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

O post Numerologia e Aromaterapia para superar desafios no amor apareceu primeiro em Personare.