Autobenzimento no banho: um momento de autocura

Realizado por diversas culturas e de diversas formas, o benzimento é uma prática antiga de cura. Mas você sabia que pode fazer um autobenzimento no banho?

Acredito que somos seres divinos e energéticos. Portanto, podemos emanar energias, de várias formas, para o ambiente e para outros seres. Quem nunca fez uma intenção para a cura através de preces, envios de energias, como o reiki, ou um pensamento de amor?

Aqui, te convido a usar o seu poder como um autocuidado com a ajuda do poder do Elemento Água. Assim, você pode fazer do seu banho um momento de autocura, benzendo a si mesma(o).

Vamos lá?

Como fazer o autobenzimento no banho

O autobenzimento no banho é uma técnica simples, mas traz muitos benefícios.

Tome seu banho de forma consciente.

Mentalize e peça que a água que desce pelo seu corpo equilibre suas emoções e limpe as impurezas energéticas.

Faça preces e meditações, invocando seus protetores e seu poder divino e agradecendo a oportunidade de estar se curando.

Ao terminar seu banho de higiene, deslize suas mãos pelo corpo e “empurre” para o ralo tudo o que for negativo, pesado e que esteja te causando desequilíbrio.

Comece pela cabeça, rosto, pescoço e ombros e desça até os pés. Enquanto isso, diga: Em nome dos seres de luz e do meu poder divino, com o poder da água, eu limpo e libero as energias nocivas a mim.

Por fim, deixe a água escorrer numa última ducha e faça seus agradecimentos.

Quando acabar, você pode jogar um pouco de vinagre no chão do box. Isso ajuda a limpar algo que tenha ficado no ambiente. Para um espaço mais acolhedor, você pode usar uma luz mais fraca no banheiro durante a prática.

O autobenzimento no banho é uma forma simples de equilibrar suas emoções e se libertar do que atrapalha sua vida.

Saiba mais sobre o benzimento

Como falei acima, o benzimento é praticado por diversas culturas. Ele pode usar ervas, água, elementos naturais, amuletos e imposição das mãos.

Fui criada indo a benzedeiras e convivendo com minha avó, uma benzedeira fantástica que passou seu conhecimento para quem quisesse aprender. Sinto-me honrada sendo curandeira hoje e sabendo que tudo isso faz parte da minha jornada.

É por isso que reverencio todas as pessoas que usam essa prática para curar as outras de muitas formas.

