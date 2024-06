Personalidade e casas no Mapa: entenda essa relação

A nossa personalidade está totalmente presente nas casas no Mapa Astral. Pense no céu como uma pizza dividida em 12 partes. Ou seja, cada parte é uma casa que abraça um conjunto de áreas da nossa vida que envolvem traços importantes da personalidade de uma pessoa.

Portanto, através da análise das posições planetárias, signos e aspectos nas casas, os astrólogos podem desvendar detalhes que compõem a personalidade de alguém.

As casas astrológicas são um guia para compreender a complexidade da jornada humana, e, por isso, oferecem questões profundas sobre quem somos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor.

Todo mundo tem Doze Casas Astrológicas

Sim, todo mundo tem doze Casas no Mapa que revelam muito sobre a personalidade da pessoa. É porque o Mapa Astral é como uma fotografia do céu tirada no exato momento em que você nasceu.

Ele mostra essa divisão do céu em doze partes e, assim, a posição dos 12 signos e dos 10 planetas no instante em que você veio ao mundo.

Como descobrir as casas no Mapa

É simples e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra seu Mapa Astral Personare

Procure o seu Perfil Astrológico (está abaixo da mandala do seu Mapa)

Então, escolha a opção Casas Astrológicas

Perceba que há doze casas relacionadas, algumas com planetas e todas com um signo relacionado.

Na imagem abaixo, um exemplo de como aparecerá para você. Perceba que o Mapa dessa pessoa começa com a Casa 1 em Libra e termina com a Casa 12 em Virgem.

Sua personalidade nas Casas do Mapa

As casas astrológicas são, portanto, doze segmentos que dividem o Mapa Astral, cada um representando uma área específica da vida.

Cada casa tem um significado e temas associados, e os planetas posicionados nessas casas revelam a forma como vivenciamos essas áreas. Abaixo estão as doze casas e seus temas principais:

A Relação Entre Casas e Personalidade

As casas astrológicas são um espelho das diferentes facetas da personalidade humana. Elas explicam a complexidade do ser, pois cada casa representa uma parte única de nós mesmos. A personalidade de uma pessoa é formada pela interação dos planetas, signos e elementos que ocupam as casas.

Aqui estão alguns pontos-chave que destacam como as casas explicam a personalidade:

Pontos de Foco e Interesse: As casas onde os planetas estão posicionados revelam as áreas da vida em que uma pessoa coloca mais energia e foco. Por exemplo, planetas na Casa 5 podem indicar alguém apaixonado por criatividade e romance. Forças e Desafios: A presença de planetas em determinadas casas indica as forças e desafios enfrentados em áreas específicas. Planetas em uma casa podem influenciar como enfrentamos as circunstâncias daquela área. Comportamento e Atitudes: Os signos zodiacais nas casas também influenciam o comportamento e as atitudes em cada área. Um signo de Terra em uma casa pode trazer uma abordagem prática, enquanto um signo de Fogo pode trazer entusiasmo e paixão. Desenvolvimento e Evolução: À medida que evoluímos, nossas casas também evoluem, refletindo mudanças em nossas prioridades e valores. As casas astrológicas mostram o crescimento contínuo da personalidade ao longo da vida. Potencial Não Manifestado: As casas vazias não significam falta das características daquela casa, mas sim um potencial não manifesto que pode ser ativado por trânsitos planetários. Elas também trazem equilíbrio ao mapa astral.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Personalidade e casas no Mapa: entenda essa relação apareceu primeiro em Personare.