Tarot para solteiros: perguntas que as cartas vão responder

Se você atravessa desafios no campo amoroso e não consegue compreender o motivo de ainda não ter encontrado uma pessoa especial, este guia de Tarot para Solteiros vai ajudar você a entender o seu passado, presente e futuro, e, assim, você entenderá as orientações que as cartas trarão.

Isso porque o Tarot é uma ferramenta que esclarece o que você precisa prestar atenção, também os pontos fortes que existem em seu campo amoroso e, claro, apontar o que o futuro te reserva.

Se você percebe viver ciclos repetitivos nos relacionamentos e deseja de uma vez por todas mudar essa realidade e se abrir para viver um verdadeiro amor, as cartas de Tarot e o Amor vão ajudar.

Este guia de Tarot para os Solteiros traz perguntas que você pode fazer às cartas em sua consulta a uma taróloga.

O Tarot não determina, mas ajuda a enxergar o que é necessário fazer

Gosto sempre de esclarecer, que o Tarot não está aqui pra te trazer decretos, previsões de futuro imutáveis ou determinar algo pra sua vida. Pelo contrário, essa poderosa ferramente te auxilia a enxergar e a trilhar sua jornada com mais consciencia e segurança, reconhecendo o que é necessário para alcançar o futuro que você sonha viver.

Então preparei algumas perguntas para os solteiros fazerem ao Tarot e aproveitar para abrir dentro de si os caminhos para a realização amorosa.

7 perguntas especiais para solteiros no Tarot

1) Como o meu campo amoroso está nesse momento?

Essa pergunta revela seu momento atual no campo afetivo e, além disso, seis meses no passado. Através dessa análise podemos observar a atual situação do seu campo amoroso, os aspectos que atuam como obstáculos ou desafios, os aspectos positivos bem como a orientação para a área.

2) Qual minha forma de amar?

Essa pergunta revela a forma como você se relaciona no amor, como expressa seu amor e se esse posicionamento está em equilíbrio com a sua essencia e o que você busca em um relacionamento.

Por isso, você terá a orientação necessária para se alinhar com sua verdadeira forma de expressar o amor de forma harmoniosa.

3) Qual perfil afetivo de pretendentes estou atraindo para meu convivio?

Essa pergunta revela os tipos de pessoas que você tem atraído para sua vida amorosa recentemente.

O Tarot pode revelar padrões e características comuns entre os pretendentes. Essa análise vai te oferecer questões importantes sobre seus desejos e expectativas, e sobre os tipos de relacionamento que você está manifestando atualmente.

4) O que está me impedindo de vivenciar um bom relacionamento?

Essa pergunta revela tudo o que esteja atuando como um obstáculo ou desafio para que você possa vivenciar um bom relacionamento, dependendo da situação, podemos acessar desde padrões ancestrais, crenças limitantes ou bloqueios emocionais específicos.

5) Quais são os padrões de relacionamento que devo estar ciente?

Essa pergunta trará a consciência sobre comportamentos frequentes, dinâmicas prejudiciais ou tendências no seus relacionamentos passados e presente. Assim, vai orientar você sobre os caminhos para quebrar os ciclos repetitivos e criar relações mais harmoniosas em sua vida.

6) Qual o futuro amoroso para os próximos seis meses?

Essa pergunta traz uma tendência do seu futuro amoroso a partir da sua situação atual, revelando os possíveis desafios, que podem ser trabalhados imediatamente. E, além disso, os aspectos positivos e as possibilidades que o futuro reserva, permitindo que você tome decisões mais conscientes e preparadas.

7) O que devo fazer para viver o amor de forma plena?

Essa pergunta te trará as ações, atitudes e mudanças internas e externas necessárias para cultivas relacionamentos significativos e saudáveis em sua vida. É uma analise profunda que vai acessar as questões que estejam atraladas ao desafio de viver o amor de forma plena.

Encontro com as cartas

A maioria das perguntas acima são esclarecidas em uma análise chamada: Cálice de Madalena e você pode solicitar essa leitura através da Consulta Livre.

O Tarot te auxiliará a enxergar de forma mais clara e acessar as respostas primordiais para viver o amor de forma plena, além das orientações e fortalecimento para lidar com os desafios e se abrir para as oportunidades que o amor reserva para você.

Lembre-se: No momento em que partimos em busca do amor, ele também parte ao nosso encontro.

Qual é a história de amor que você sonha viver? Desejo que você reencontre com o verdadeiro significado de amar e ser amada!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Gi Crizel

Gi Crizel é Terapeuta Integrativa, Taróloga, Guardiã dos Saberes Femininos e, Fundadora da Escola de Mistérios Arcanum. Dedica-se aos caminhos do autoconhecimento e da espiritualidade desde 2014, já são aproximadamente 10.000 atendimentos que orientaram e conduziram mais de 2000 pessoas em um período de 9 anos de experiência. Te conduzindo ao despertar, com autonomia e a coragem de ser quem você realmente é.

contatogicrizel@gmail.com

O post Tarot para solteiros: perguntas que as cartas vão responder apareceu primeiro em Personare.