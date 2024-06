Tarot: Ele tem medo de me perder?

Na peregrinação pelos caminhos do amor, quando a pessoa atravessa um momento desafiador em seu relacionamento alguns questionamentos vem a tona, e uma das perguntas que mais escuto nos atendimentos de Tarot é: ele tem medo de me perder?

Essa pergunta frequentemente surge envolta em um turbilhão de emoções intensas e inseguranças, ecoando a necessidade fundamental de todos os Seres Humanos: a busca pelo amor e pela aceitação.

Neste artigo, além de explorarmos essa genuína indagação, vamos ir além, reconhecendo o que está de fato por trás dessa pergunta.

Com o auxilio do Tarot, uma ferramenta milenar de autoconhecimento e orientação, vamos esclarecer as necessidades do coração e entender como o Tarot pode te ajudar a encontrar as respostas e clareza em meio às turbulencias emocionais.

As Necessidades Por Trás da Pergunta

Por trás de todos questionamentos da mente, estão ocultas as reais necessidades emocionais de quem pergunta. E para que possamos sair das rasas respostas oráculares de sim ou não, é importante reconhecermos e acolhermos essas mensagens do coração que chegam em forma de perguntas.

A busca por segurança, pertencimento, amor e validação é inerente à natureza humana. A necessidade de ser desejada, amada e aceita, pode se configurar em inseguranças, medos e paranóias. E isso impede você de viver um relacionamento consciente e harmonioso.

Quando nos questionamos se alguém tem medo de nos perder, estamos, na verdade, buscando validação e confirmação do nosso valor e importância na vida daquela pessoa. É uma busca por segurança emocional, uma necessidade de encontrar confirmação para as inseguranças que se apresentam.

Muitas vezes a busca por respostas através dos oráculos, vem com certa urgência e ansiedade para saber de forma clara se SIM a pessoa teme te perder ou NÃO. Como se essas três letras fossem curar a angustia sentida e o desconforto que a dúvida gera.

Podemos, de fato, obter respostas objetivas do Tarot, mas é como aplicar um curativo em uma ferida profunda que requer cuidados mais delicados, possivelmente tratamento médico e pontos para cicatrizar.

O Tarot transcende uma simples resposta imediata porque suas cartas têm o poder de abordar a pergunta inicial. Assim como também de revelar a origem profunda dessa questão.

Essa origem pode estar atrelada a muitas camadas da sua vida ou relacionamento como, por exemplo:

Falta de comunicação na relação

Dependência emocional

Insegurança

Padrões de relacionamentos anteriores

Padrões familiares

Medo do desconhecido

Crenças limitantes

Autoestima fragilizada

Explorando o Tarot como Ferramenta de Autoconhecimento

As cartas do Tarot atuam como chaves de acesso ao seu interior e das situações que permeiam sua vida, te permite enxergar além da superficie. Seus símbolos traduzem o que você não está enxergando. Assim, revelam o que precisa ser trabalhado ou desenvolvido, ao mesmo tempo em que oferece orientação para os caminhos que te conduzirão à sua realização pessoal.

Durante uma análise profissional de Tarot, ao revelarmos as cartas, abrimos um espaço de diálogo intimo com o seu interior, tanto com a consciência quanto com o inconsciente. E, dessa forma, proporciona-se clareza, questões profundas e guiando em direção as respostas que você busca.

Ao abrirmos a questão “Ele tem medo de me perder?” em uma análise de Tarot, podemos explorar a dinâmica do relacionamento em questão. Assim, compreendendo a nível mental, emocional, sexual e espiritual a conexão de ambos. Mas também podemos explorar e aprofundar sua própria relação consigo mesma.

Esse processo ajuda a reconhecer suas necessidades interiores e a orientar os caminhos necessários para vivenciar relacionamentos que inspirem segurança, reciprocidade e crescimento mútuo.

Gi Crizel

Gi Crizel é Terapeuta Integrativa, Taróloga, Guardiã dos Saberes Femininos e, Fundadora da Escola de Mistérios Arcanum. Dedica-se aos caminhos do autoconhecimento e da espiritualidade desde 2014, já são aproximadamente 10.000 atendimentos que orientaram e conduziram mais de 2000 pessoas em um período de 9 anos de experiência. Te conduzindo ao despertar, com autonomia e a coragem de ser quem você realmente é.

