Numerologia para viagens ajuda a planejar quando e para onde viajar

Independente do motivo de uma viagem, seja de férias, a trabalho, para um retiro ou para morar fora, por exemplo, parece que existe um denominador comum. A Numerologia para viagens revela a você o melhor dia e o melhor local para se deslocar.

Viajar demanda certa disposição em passar por novas experiências num local ou ambiente diferente. Sair da rotina. Abrir-se para o desconhecido e o novo. Ou seja, é um movimento de expansão que demanda iniciativa e abertura e pode ser analisado pela Numerologia.

Esse colorido das viagens tem muito a ver com o estilo comportamental dos números ímpares (1, 3, 5, 7 e 9).

Os cálculos da Numerologia para viagens

Na Numerologia, quando há um número composto formado por dois ou mais números, a gente sempre reduz para um único algarismo.

Por exemplo, o 13, que é ímpar, na Numerologia ele vira par, porque precisamos reduzir para um número só. Portanto, somaremos o 1 e o 3 e obter o 4 como resultado.

Saber isso é bem importante para entender a Numerologia para viagens.

Além disso, é importante a gente saber que há três ciclos de curta duração e 2 ciclos de longa duração em nossa vida, conforme a Numerologia.

Os três ciclos curtos são:

ANO PESSOAL: é o número que rege você entre o dia 01 de janeiro e 31 de dezembro de um ano. Esse número revela seus potenciais e desafios naquele ano. O seu Ano Pessoal pode ser calculado gratuitamente aqui no Mapa do Ano.

TRIMESTRE PESSOAL: é o número que mostra como serão três meses da sua vida, divididos em: janeiro a março, abril a junho, julho a setembro e outubro e dezembro de um ano. Encontre o seu Trimestre Pessoal aqui no Previsões Numerológicas.

MÊS PESSOAL: é o número que, combinado com seu ano pessoal e trimestre pessoal, vai revelar seus melhores dias em um mês e, além disso, os dias que podem ter mais desafios. Cada mês pessoal de um ano pode ser calculado aqui no Previsões Numerológicas.

Os ciclos longos da sua vida

Os longos da vida de uma pessoa costumam durar entre 9 e 27 anos. Portanto, encontrar um número ÍMPAR num dos ciclos longos pode indicar um período com possibilidades de viagens constantes por muitos anos na sua vida.

Você pode ver no Previsões da sua Vida os números dos ciclos longos que você já viveu e ainda vai viver, desde a sua infância até sua maturidade.

As melhores épocas para viajar

Sendo assim, encontrando um número ÍMPAR em cada um desses ciclos numerológicos, temos oportunidade de saber, por exemplo, melhores épocas para viajar.

Se for num ANO PESSOAL, obviamente é uma janela de oportunidade durante todo o ano. No TRIMESTRE PESSOAL, durante três meses, e, por fim, no MÊS PESSOAL, naquele mês específico.

Veja a imagem abaixo a imagem do Mapa do Ano de uma pessoa está no Ano Pessoal 5 e, neste ano, tem dois trimestres ímpares.

Ou seja, essa pessoa vive um ano ímpar e tem oportunidades de viagens que vão durar todo o ano, mas também dois trimestres ímpares, que potencializam as chances de viajar.

Assim, encontrar mais de um número ímpar em seus ciclos curtos pode indicar viagens frequentes durante esse rápido intervalo de tempo.

Os números ímpares na Numerologia para viagens

Neste artigo, vamos nos concentrar nos ciclos curtos, ou seja, Ano Pessoal, Trimestre Pessoal e Mês Pessoal.

Com isso, analisaremos os potenciais dos números ímpares que aparecem na sua vida em um período de um ano. Então, você poderá planejar seus potenciais segundo a Numerologia para viagens

1 no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal

Esse número indica que ótimo viajar para um local inédito. Afinal, o 1 tem associação com novidades.

Também pode ser aquela viagem que representa um novo ciclo em sua vida, tal como mudar de país, Estado ou cidade e recomeçar uma nova fase da vida neste novo local.

3 no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal

Viajar por prazer ou para um evento é a grande sacada em um ciclo regido pelo número 3. Ou seja, viajar justamente para desfrutar um local. Isso porque o 3 tem associação com arte, música, cultura e diversão. Viagem de férias também cabe num ciclo como esse.

5 no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal

Esse é o grande número das viagens, quase um tipo de regente de viagens na Numerologia. Por isso, movimentos dos mais variados tipos se enquadram num ciclo simbolizado por esse número.

Ou seja, vai desde viajar para fazer ou ministrar um curso, ir para o Exterior, sair de férias, etc.

Além disso, também pode representar uma grande virada ou guinada na vida, típica de um ciclo 5, como, por exemplo, viajar para trabalhar em outro país, viajar para um intercâmbio…

7 no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal

As viagens em ciclos regidos pelo número 7 precisam ter espaço para descanso. É realmente para diminuir o ritmo e ter tempo para refletir sobre a vida.

Também pode ser uma viagem de lua de mel ou que represente a oportunidade de criar um vínculo mais forte com a pessoa parceira.

Mas é importante lembrar que o 7 tem um ponto bem desafiante: representa um período para superar a insegurança. Então, também pode ser muito bom para, por exemplo, ir para o Exterior para praticar um idioma. Ou seja, você realmente vai ter que lidar com o medo do novo.

Além disso, o número 7 tem um atributo ligado à espiritualidade e fé. Assim, é uma ótima fase para fazer um retiro espiritual ou visitar um local sagrado.

9 no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal

Viagens mais longas e podem ter um impacto emocional forte combinam muito com o número 9, conforme a Numerologia para viagens.

Pense numa viagem dos sonhos para a fase representada pelo 9 na sua vida. Então, planeje-se bem antes para que você possa concretizar sua grande meta nesse período. Por exemplo, ir à Disney pela primeira vez, ou ir para Londres assistir ao show da sua banda favorita, ou fazer um sabático na Tailândia.

Períodos representados pelo 9 permitem refletir sobre a vida, dar um tempo, fazer um balanço sobre a carreira. Portanto, vão marcar uma decisão que representará a transição de uma fase para outra bem diferente da anterior.

E os números pares?

Os números pares também podem ser analisados na Numerologia para viagens, só que de maneira diferente.

Por exemplo, quando 2 ou 6 presentes estão associados a um número ímpar, pode ser uma viagem em que vai para conhecer pessoalmente alguém que vem se relacionando virtualmente. Ou mesmo que vai se relacionar afetivamente ao encontrar alguém diferente no local onde viajará.

Já quando 4 ou 6 estão juntos com um número ímpar, pode ser uma viagem em família ou com seu grupo de amigos.

E quando o 4 ou 8 estão juntos com um número ímpar, pode ser uma viagem a trabalho.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

