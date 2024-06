Flores no Dia dos Namorados: escolha com significado

Que tal presentear com flores no Dia dos Namorados, agregando ainda mais significado a essa data especial? As flores têm o poder de transformar um simples presente em uma expressão profunda de sentimentos.

Para isso, é interessante conhecer o significado das flores e escolha a que melhor representa seus sentimentos. Seja para presentear a pessoa amada, seja para criar um ambiente romântico para as comemorações.

Além disso, uma sugestão é escrever um cartão à mão, explicando o significado das Flores no Dia dos Namorados que você escolheu para a pessoa. Assim, tornará o momento ainda mais especial e representativo.

Significado das Flores no Dia dos Namorados

Rosas

As rosas são a escolha mais tradicional no Dia dos Namorados, e fazem muito sentido, porque simbolizam amor. Por isso, dar um arranjo de rosas pode despertar o amor verdadeiro e tornar a relação mais carinhosa e amorosa, trazendo afetividade.

Mas a escolha da cor muda o significado do presente. Veja:

Rosa vermelha tem relação com paixão e intensidade do amor.

tem relação com paixão e intensidade do amor. Rosa cor de rosa representa afeto, carinho e gratidão.

representa afeto, carinho e gratidão. Rosa branca está associada à pureza.

está associada à pureza. Rosa amarela simboliza amizade

simboliza amizade Rosa champanhe representa respeito.

Margarida

A margarida representa pureza, amor inocente, juventude e sensibilidade. Além disso, transmite jovialidade e alegria, simbolizando bondade e afeto. Um buquê de margaridas brancas e amarelas trazem sentimentos de amor e amizade.

Orquídea

As orquídeas simbolizam beleza, luxo, força e amor. Elegantes e exóticas, evocam um senso de refinamento e beleza rara. Por isso, presentear seu amor com orquídeas, especialmente na cor branca, traz pureza, paz e tranquilidade.

Jasmim

O jasmim, considerado o rei das flores, possui um perfume forte, intenso e envolvente. Representa meiguice, inocência e paz. O perfume intenso relaxa os nervos e combate a insônia, tornando o ambiente ainda mais especial.

Girassol

O girassol representa glória, paixão e dignidade. Sua presença sugere altivez com alegria, integridade e respeito. Simboliza o brilho do sol, a vida e a luz que ilumina nosso dia a dia. Por isso, dar um arranjo com girassóis vai dar à casa do seu amor a sensação de ter a luz do sol presente, trazendo vigor e alegria.

Gérbera

Colorida e alegre, a gérbera traz bom humor aos ambientes. São flores perfeitas para comemorações, pois trazem movimento e alegria.

Cravo

O cravo é uma das flores mais populares do mundo e uma ótima opção para presentear seu amor. Se escolher a cor perfeita, melhor ainda:

Cravos vermelhos sugerem admiração.

sugerem admiração. Cravos rosas representam gratidão

representam gratidão Cravos brancos simbolizam amor puro, talento e boa sorte.

Neste Dia dos Namorados, escolha flores que não apenas encantem pela beleza, mas que também transmitam sentimentos profundos. Presentear com flores no Dia dos Namorados é uma maneira delicada e significativa de expressar seu amor e carinho.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

O post Flores no Dia dos Namorados: escolha com significado apareceu primeiro em Personare.