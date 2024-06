Qual a fase da Lua mais poderosa?

A Lua, nosso satélite natural, exerce uma força profunda sobre a Terra e suas criaturas. Cada fase da Lua tem suas características e energias únicas, mas você já se perguntou qual é a fase da Lua mais poderosa?

Cada fase da Lua tem seu próprio conjunto de energias e é ideal para diferentes atividades e objetivos, como cortar o cabelo, comprar imóveis e até casar. Aproveita e já salva aqui o calendário lunar com todas as datas e signos de 2024.

Mas será que tem uma fase mais poderosa do que as outras?

A fase da Lua mais poderosa é…

Depende! Não há uma única fase da Lua que seja universalmente a mais poderosa para todo mundo, ao mesmo tempo. Cada fase tem seu próprio poder e é mais adequada para diferentes atividades e intenções.

A Lua Cheia, por exemplo, é a fase de maior intensidade devido à sua iluminação e energia emocional. E mesmo dentre elas, existem algumas Luas Cheias mais poderosas que outras.

Mas as fases Nova, Crescente e Minguante também têm suas próprias forças e significados, sendo mais fortes para determinados tipos de atividades. Tudo depende do seu objetivo.

E ainda mais importante: cada pessoa experimenta as fases da Lua de maneira única, devido aos seus trânsitos lunares pessoais — que você pode conferir no Horóscopo Personalizado, a partir da área onde a Lua está passando no seu Mapa Astral.

Conhecer as energias de cada fase da Lua e como elas conversam com o seu Mapa é uma verdadeira ferramenta poderosa para planejar suas atividades e alcançar seus objetivos.

O poder de cada Fase da Lua

De forma geral, cada uma das quatro fases da Lua tem seus próprios “poderes”. A seguir, veja quais são:

Lua Nova: o início de tudo

A Lua Nova marca o começo de um novo ciclo lunar. Durante essa fase, a Lua fica invisível no céu, simbolizando um momento de novos começos e planejamento. É um período excelente para definir intenções e iniciar projetos.

As energias estão voltadas para o autocuidado, novos investimentos e a criação de novos parâmetros em diversas áreas da vida.

Lua Crescente: fase de desenvolvimento

A fase Crescente é considerada uma das mais dinâmicas. É um momento de expansão, onde a energia proativa está em alta. Ideal para dar continuidade aos projetos iniciados na Lua Nova, enfrentar desafios e fazer ajustes necessários.

Além disso, é tradicionalmente uma boa fase para cortes de cabelo para crescimento. Mas veja aqui a análise personalizada das melhores datas para cortar e cuidar do seu cabelo.

Lua Cheia: fase de culminação

A Lua Cheia é frequentemente considerada a fase mais poderosa devido à sua máxima iluminação. É um período de culminação, celebração e clareza, onde emoções e intuições estão intensificadas. Projetos alcançam seu pico, tornando-se um momento ideal para realizações e celebrações.

Lua Minguante: fase de reflexão

A Lua Minguante é uma fase de introspecção e liberação. É o momento de concluir projetos, refletir sobre as realizações e deixar ir o que não serve mais. É ideal para atividades que requerem sigilo e discrição.

