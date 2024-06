Prepare-se para confusões: previsões para semana de 16 a 22/06

Confusões, vulnerabilidade, atrasos… O início da semana deve demandar muita paciência, devido a uma quadratura tripla com Netuno. No entanto, as previsões para semana de 16 a 22/06 mudam para um tom canceriano e culminam com uma Lua Cheia.

Antes de entender o que cada movimento significa, confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Segunda-feira (17): Mercúrio e Vênus em Câncer

Mercúrio e Vênus em Câncer Até terça-feira (18): Mercúrio em quadratura com Netuno

Mercúrio em quadratura com Netuno Até quinta-feira (20): Vênus em quadratura com Netuno

Vênus em quadratura com Netuno Toda a semana: Sol em quadratura com Netuno

Sol em quadratura com Netuno A partir de quinta-feira (20): Mercúrio em sextil com Marte

Mercúrio em sextil com Marte Quinta-feira (20): Sol em Câncer

Sol em Câncer Sexta-feira (21): Lua Cheia em Capricórnio

Veja a seguir o significado de cada um desses trânsitos. Mas se quiser saber como eles atuam na sua vida especificamente, acesse o Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Aproveite essa poderosa ferramenta que fornece previsões voltadas para você, segundo o seu mapa de nascimento.

Previsões para semana de 16 a 22/06

A semana começa tumultuada devido às quadraturas de Netuno, o que pode gerar mais atrasos, viroses, confusões, além de desânimo, sensibilidade e decepções.

E a Lua Cheia, que chega na sexta-feira (21), potencializa tudo isso. No entanto, como a Lua estará passando por Capricórnio, é um aviso deste signo terreno para tentarmos manter os pés no chão.

Outro ponto importante das previsões para semana de 16 a 22/06 é a entrada de três planetas em Câncer — Sol, Mercúrio e Vênus. Com isso, muda a energia de maneira geral, como você vê a seguir, em texto e vídeo!

Três planetas em quadratura com Netuno

Começamos esta semana com o Sol, Mercúrio e Vênus juntos numa quadratura com Netuno, o planeta que nubla, atrasa e gera confusão. Portanto, nem tudo estará no controle nesta semana.

Até terça-feira (18), Mercúrio está nessa quadratura. Mercúrio tem a ver com comunicação, trânsito, sistemas. Por isso, podemos esperar tudo isso bastante enrolado, além da nossa mente um pouco mais confusa. Fake news também ficam mais sujeitas a surgir.

Até quinta-feira (20), Vênus quadra Netuno. Esse aspecto sinaliza potencial aumento de golpes virtuais e parcerias enganosas. Além disso, é um momento em que estamos mais sujeitos a decepções. Não só com pessoas, mas com dinheiro também.

Por último, temos o Sol quadrado com Netuno durante toda a semana. Esse aspecto também traz vulnerabilidade e confusão. Medos e carência também podem se intensificar.

Além disso, há uma tendência maior a viroses, pois estamos mais vulneráveis. Nossa imunidade pode baixar, potencializando riscos de contaminação. Então, focar no autocuidado é fundamental.

Mas, se você ficar doente, verifique se é mesmo possível ir trabalhar ou se não é melhor um descanso.

A partir de segunda-feira: Mercúrio, Vênus e Sol em Câncer

Na segunda-feira (17), Mercúrio (mente) e Vênus (coração) ingressam em Câncer. Por isso, existe uma tendência a mais afetuosidade, curtir mais a casa e a nossa família — características cancerianas.

O amor pede uma atitude mais gentil e carinhosa, seja nos relacionamentos existentes, seja nos potenciais. Pegue mais dicas aqui sobre as melhores atitudes no amor para Vênus em Câncer!

E, para completar tudo isso, na quinta-feira (20), o Sol também entra em Câncer. Com isso, a agitação mental geminiana dá lugar à afetividade canceriana até o final de junho.

É o período ideal para mandar mensagem para o tio, a avó, a mãe… Se conectar mais com a família. Afinal, Câncer tende a reduzir a sociabilidade às pessoas mais próximas, criando um clima de aconchego.

Tudo isso combina muito com o Inverno, que começa junto com a entrada de Sol em Câncer, na sexta.

A partir de quinta-feira: Mercúrio em sextil com Marte

A partir de quinta-feira (20), Mercúrio forma sextil com Marte. Como se trata de um aspecto harmonioso entre o planeta da mente e o da ação, algumas coisas que estavam enroladas (sistemas funcionando mal, Internet com problemas) tendem a destravar.

Até no plano mental, teremos mais clareza. Então é um excelente aspecto para dar objetividade nesse cenário em que parece que estamos andando no meio da gelatina: sem saber bem onde pisar e sem conseguir controlar tudo.

Sexta-feira: Lua Cheia em Capricórnio

Para fechar as previsões para semana de 16 a 22/06, temos Lua Cheia em Capricórnio na sexta-feira (21).

Como as previsões desta semana ficam marcadas no mapa da Lua Cheia, tudo o que falamos até aqui, de certa maneira, reverbera pelas próximas duas semanas, até a Lua Nova.

Como Capricórnio, signo da Lua Cheia, tem muito a ver com seriedade e trabalho, e Câncer, por onde está o Sol, é emotivo e sensível, precisamos tentar contrabalançar estas duas facetas tão diferentes.

Além disso, é bom lembrar que nas proximidades da Lua Cheia temos mais dramaticidade, podendo estourar escândalos e situações que transbordam. Além disso, há um aumento de sensibilidade — e estamos vivendo uma base bem canceriana. Portanto, preste bem atenção para não exagerar na dose.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

