5 práticas para atrair amor

O Dia dos Namorados já passou, mas se você continua à procura, pode aproveitar este momento para realizar práticas para atrair amor. Então, aqui estão algumas maneiras para ajudar você a se conectar com a energia do amor e a trazer mais romance para sua vida.

Mas lembre-se: práticas e rituais não funcionam como passe de mágica. Eles exigem que você acredite e intencione verdadeiramente o que busca. Com fé, amorosidade e boas intenções, você pode alinhar suas energias para atrair o amor que deseja.

A seguir, separamos sugestões de especialistas do Personare que incluem conhecimento desde Feng Shui até Terapia com Cristais.

Porém, também é importante investir no autoconhecimento, para saber o que você busca e também os desafios que possam estar impedindo que você encontre um amor. Para isso, o Mapa Sexual pode ser uma ferramenta poderosa — experimente!

1. Banho de ervas para atrair amor

Os banhos de ervas são uma prática ancestral usada para renovar energias e atrair diferentes tipos de prosperidade, incluindo o amor. Veja como preparar seu banho de amor:

Ingredientes:

2 litros de água

6 gotas de óleo essencial de ylang-ylang ou 3 gotas de essência de rosas e 3 de jasmim

Passo a Passo:

Esquente a água e deixe esfriar até uma temperatura confortável para o banho. Então, adicione as essências à água, agradecendo por todo o amor já presente em sua vida – de familiares, amigos e de você mesma. Se estiver solteira, visualize o amor que deseja encontrar e peça para que ele chegue em sua vida. Por fim, despeje o banho sobre o corpo, mentalizando amor, paixão, união e harmonia.

2. Banho Energético com Maçã e Flores

Este banho é ideal para quem quer atrair um novo amor. Nesse sentido, pode ser feito durante o dia ou antes de sair para um encontro.

Ingredientes:

1,5 litros de água

1 maçã cortada em pedaços

Pétalas de 1 rosa cor-de-rosa

2 jasmins

Passo a Passo:

Coloque a maçã em pedaços na água e leve ao fogo. Quando a água ferver, desligue o fogo e adicione as flores. Então, deixe a mistura abafada por 20 minutos e coe. Por fim, despeje o banho sobre o corpo, mentalizando o que deseja no amor.

3. Meditação com Quartzo Rosa

O quartzo rosa, conhecido como a pedra do amor, é excelente para cultivar o amor-próprio e atrair relações saudáveis. Por isso, você pode utilizá-lo tanto no seu dia a dia, como na meditação, para potencializar os seus desejos.

Passo a Passo:

Coloque o quartzo rosa no centro do peito. Respire lenta e profundamente, visualizando a energia rosa invadindo seu coração e se expandindo pelo corpo. Então, imagine essa vibração de amor crescendo e transbordando para seu campo energético e para o ambiente ao redor. Faça essa meditação uma ou duas vezes por semana para manter a energia do amor fluindo.

4. Feng Shui para Atrair Amor

O Feng Shui é uma prática chinesa que harmoniza os ambientes para atrair energias positivas, incluindo o amor. Nesse sentido, algumas práticas simples podem trazer melhores vibrações para sua vida amorosa. Veja algumas práticas:

Imagens de Pássaros : Utilize imagens de patos-mandarins ou gansos voando juntos, simbolizando amor e fidelidade.

: Utilize imagens de patos-mandarins ou gansos voando juntos, simbolizando amor e fidelidade. Fotos de Casais Felizes : Decore com fotos ou quadros que representem felicidade a dois, certificando-se de que as pessoas nas imagens estão olhando na mesma direção.

: Decore com fotos ou quadros que representem felicidade a dois, certificando-se de que as pessoas nas imagens estão olhando na mesma direção. Objetos em Dupla : Coloque objetos que formam pares no quarto, evitando itens solitários.

: Coloque objetos que formam pares no quarto, evitando itens solitários. Flores: Use quadros ou vasos com flores, especialmente rosas, que simbolizam o amor.

5. Afirmações Positivas para Atrair Amor

As palavras têm poder e podem direcionar suas energias para a realização dos seus desejos amorosos. Mas não basta simplesmente repetir frases prontas, sem verdadeira intenção. Para se conectar com a energia do amor, veja algumas dicas.

Passo a Passo:

Escreva seus desejos em um papel com caneta preta nova. Use papel vermelho e guarde-o em um envelope vermelho. Leia em voz alta e respire profundamente três vezes. Coloque o envelope perto da porta de entrada, na cabeceira do quarto ou pendurado perto de uma janela.

Utilize esses rituais e práticas para renovar suas energias e atrair amor para sua vida, aproveitando o momento pós-Dia dos Namorados para se conectar com seus desejos e intenções mais profundos.

