Rotina Matinal Astrológica: dicas para cada signo despertar com energia

Você sabia que a Astrologia pode te ajudar a entender como você deve cuidar da sua rotina para ter uma vida saudável, inclusive desde o despertar? Aqui, te contamos como é a Rotina Matinal Astrológica ideal para você.

Para isso, é importante considerar o seu Signo Ascendente. Isso porque o Ascendente (o signo da Casa 1 do nosso Mapa Astral) revela, além de como é a nossa personalidade, o que nos traz vitalidade e como você inicia as coisas na sua vida.

Por isso, a seguir, você aprende como seu Signo Ascendente indica como você deve acordar e o que fazer logo cedo para ter um dia melhor, com mais saúde e bem-estar.

Por que o Ascendente indica a Rotina Matinal Astrológica?

Quando uma pessoa nasce, há um signo no horizonte leste, nascendo junto com ela. Esse signo é o Ascendente. De acordo com esse signo (e com os planetas que estejam contidos nele, a Casa 1) dão-se as condições do nascimento dessa pessoa.

É um signo dinâmico que está no horizonte leste? Então aposte em uma criança que vem ao mundo com muita energia e demonstrará sempre essa energia ao começar algo.

É um signo calmo? Então o ambiente que receberá essa criança será sereno e ela tenderá a iniciar as coisas de um modo calmo.

Por estar ligado ao nascimento, o Ascendente imprime uma marca em nosso estilo de começar as coisas – fazer amizades, iniciar cursos, começar em trabalhar e, também como despertar pela manhã.

Seu nascimento foi traumático, você quase morreu? Então é possível que a cada começo você reaja com bastante intensidade, sempre de um modo bastante emocional.

Seu parto foi demorado? Isso irá fazer com que você sempre procure começar as coisas com certa cautela, para não cometer erros.

Ou seja, o Ascendente mostra as circunstâncias de nosso nascimento, as quais irão influenciar nosso comportamento externo durante toda a nossa vida.

Assim, por exemplo, se quando você nasceu em um momento positivo para a sua família e durante o seu nascimento havia confiança, você tende a manifestar essa confiança e otimismo ao iniciar coisas novas.

É claro que isso não é determinista ou definitivo. São indícios que, a partir do autoconhecimento, podem ser trabalhados, aproveitados e/ou amenizados.

Lembrado que planetas no Ascendente podem alterar características. Por exemplo, Touro é um signo normalmente calmo, mas crianças com Ascendente em Touro que nasceram a partir de 2018 (até 2026) podem ter Urano na Casa 1, sendo mais agitadas do que o esperado.

Como é a Rotina Matinal Astrológica de cada signo

Se você não sabe ou não tem certeza do seu Ascendente, clique aqui para descobrir gratuitamente. Só tenha em mãos o horário exato, pois essa informação é fundamental para saber com precisão do seu Ascendente.

Então, a seguir, contamos sobre como é a Rotina Matinal Astrológica de cada signo.

Ascendente em Áries

Para começar o dia com o pé direito, pessoas com Ascendente em Áries devem praticar uma breve rotina de exercícios físicos pela manhã, como uma corrida leve ou Yoga. Ou algo que as acorde completamente, como um banho.

devem praticar uma breve rotina de pela manhã, como uma corrida leve ou Yoga. Ou algo que as acorde completamente, como um banho. Isso ajudará a canalizar a energia exuberante e preparar o corpo para o dia.

Tome um café da manhã equilibrado e evite pular refeições para manter o metabolismo ativo.

Quem tem Ascendente em Touro

Se você tem Ascendente em Touro , acorde com calma e reserve um momento para um café da manhã nutritivo e prazeroso.

, acorde com calma e reserve um momento para um café da manhã nutritivo e prazeroso. Quer entender seus hábitos alimentares e promover mudanças significativas na sua alimentação? O caminho pode estar no seu Mapa Astral.

Pratique exercícios suaves, como alongamentos ou uma caminhada, para ativar o corpo sem o sobrecarregar.

Aproveite para meditar ou fazer uma atividade que te conecte com a natureza.

Além disso, animais de estimação, que estimulam o afeto, também podem ser positivos para iniciar o dia.

Rotina Matinal Astrológica do Ascendente em Gêmeos

Para quem tem Ascendente em Gêmeos , é essencial começar o dia estimulando a mente e o corpo.

, é essencial começar o dia estimulando a mente e o corpo. Faça exercícios respiratórios ou meditação para centrar a mente, e uma rotina de exercícios dinâmicos, como dança ou caminhada rápida, para manter a energia fluindo.

ou meditação para centrar a mente, e uma rotina de exercícios dinâmicos, como dança ou caminhada rápida, para manter a energia fluindo. Tome um café da manhã leve e nutritivo, evitando excessos.

Se reage muito às notícias, escolha o momento de checar seu celular, a fim de evitar excitação excessiva já nos primeiros minutos.

Ascendente em Câncer

Pessoas com Ascendente em Câncer devem começar o dia com uma rotina que traga conforto e equilíbrio.

devem começar o dia com uma rotina que traga conforto e equilíbrio. Reserve um tempo para um café da manhã saudável e sem pressa.

Pratique Yoga ou alongamentos para reduzir o estresse e harmonizar as emoções.

ou alongamentos para reduzir o estresse e harmonizar as emoções. Além disso, a exposição ao sol logo pela manhã também pode ser benéfica.

Trocas afetuosas em aplicativos de conversas costumam animar quem tem Ascendente.

Quem tem Ascendente em Leão

Se você tem Ascendente em Leão , acorde cedo e pratique exercícios que estimulem a vitalidade, como uma sessão de cardio ou uma caminhada vigorosa.

, acorde cedo e pratique exercícios que estimulem a vitalidade, como uma sessão de cardio ou uma caminhada vigorosa. Tome um café da manhã energético e equilibrado, que inclua frutas e proteínas.

Dedique alguns minutos para planejar seu dia, estabelecendo metas claras.

Além disso, se dê tempo, pela manhã, em se arrumar. Calma, respira!

Para quem tem Ascendente em Virgem , é importante começar o dia com uma rotina organizada.

, é importante começar o dia com uma rotina organizada. Acorde cedo e faça uma lista de tarefas.

Inclua exercícios matinais suaves, como pilates ou alongamentos, e tome um café da manhã rico em fibras e nutrientes.

Medite por alguns minutos para alinhar corpo e mente.

para alinhar corpo e mente. Cheque seus compromissos do dia e organize mentalmente o que precisa fazer.

Ascendente em Virgem

Rotina Matinal Astrológica do Ascendente em Libra

Pessoas com Ascendente em Libra devem começar o dia equilibrando mente e corpo.

devem começar o dia equilibrando mente e corpo. Pratique meditação ou Yoga para harmonizar suas energias.

Tome um café da manhã balanceado e evite alimentos pesados.

e evite alimentos pesados. Além disso, reserve um tempo para atividades que tragam prazer e beleza ao seu dia, como ouvir música ou admirar a natureza.

Quem tem Ascendente em Escorpião

Para quem tem Ascendente em Escorpião , começar o dia com exercícios intensos pode ser muito benéfico.

, começar o dia com exercícios intensos pode ser muito benéfico. Opte por uma corrida ou treino de alta intensidade.

Tome um café da manhã nutritivo e inclua alimentos que favoreçam a energia e a vitalidade.

Reserve um momento para refletir sobre suas metas e intenções do dia, para que realmente possa resolver assuntos.

Ascendente em Sagitário

Se você tem Ascendente em Sagitário , acorde cedo e aproveite para fazer exercícios ao ar livre, como uma caminhada ou corrida.

, acorde cedo e aproveite para fazer exercícios ao ar livre, como uma caminhada ou corrida. Tome um café da manhã saudável e variado, que ative a sensação de prazer.

Além disso, inclua um momento de leitura ou aprendizado logo cedo para estimular a mente e começar o dia com otimismo e entusiasmo.

Para o Ascendente em Capricórnio

Pessoas com Ascendente em Capricórnio devem começar o dia com uma rotina estruturada.

devem começar o dia com uma rotina estruturada. Acorde cedo e faça uma breve sessão de alongamentos ou ioga para despertar o corpo.

Tome um café da manhã nutritivo e planeje suas atividades do dia com antecedência, estabelecendo metas claras e realistas .

. A parte da manhã também pode ser boa para ideias e exercitar a mente.

Rotina Matinal Astrológica do Ascendente em Aquário

Para quem tem Ascendente em Aquário , é essencial começar o dia com atividades que estimulem a criatividade e a inovação.

, é essencial começar o dia com atividades que estimulem a criatividade e a inovação. Pratique meditação ou exercícios respiratórios, seguidos de uma sessão de exercícios físicos que você goste, como dança ou ciclismo.

Tome um café da manhã leve e saudável.

Além disso, procure lidar com seus estados de humor pela manhã para ter um bom dia.

Ascendente em Peixes

Se você tem Ascendente em Peixes , comece o dia com uma rotina que promova a calma e a serenidade.

, comece o dia com uma rotina que promova a calma e a serenidade. Pratique Yoga ou meditação para alinhar corpo e mente.

Tome um café da manhã nutritivo, evitando alimentos pesados.

Dedique alguns minutos para sonhar e visualizar suas metas do dia.

Vale, ainda, escutar uma música que já o deixe animado(a) para o dia.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

