Tudo sobre o Solstício de Inverno

A estação mais fria do ano vai começar! O Solstício de Inverno, no dia 20 de junho de 2024, marca o início do Inverno e a entrada do Sol no signo de Câncer. Este é um momento especial para introspecção, renovação e conexão com nossas emoções e raízes.

Por outro lado, é tempo de dar uma atenção maior à saúde e estabelecer cuidados especiais para manter a imunidade alta.

Neste guia, reunimos informações e dicas para você aproveitar ao máximo o Solstício de Inverno, incluindo práticas de saúde, rituais e dicas de bem-estar.

O que é Solstício de Inverno

O Solstício de Inverno, celebrado entre 20 e 25 de junho no hemisfério sul e entre 20 e 25 de dezembro no hemisfério norte, é o momento em que a luz do sol incide com menor força no hemisfério em questão, marcando o pico do inverno.

O Solstício de Inverno e de verão acontece devido aos fenômenos de rotação e translação da Terra, em que a luz solar é distribuída desigualmente entre os dois hemisférios.

Por isso, o Solstício de Inverno é o dia mais curto do ano e a noite mais longa, simbolizando um período de recolhimento e preparação para a renovação que a Primavera trará.

A palavra solstício é de origem latina (solstitium) e significa “ponto onde a trajetória do sol aparenta não se deslocar“.

Essa denominação está associada à ideia de que o Sol devia estar estacionário, pois os solstícios são pontos da eclíptica em que o Sol atinge as posições máxima (solstício de verão) e mínima (solstício de inverno) de afastamento em relação ao equador.

Quando começa o Inverno

O Inverno começa no dia do Solstício de Inverno que, em 2024, aqui no Hemisfério Sul, será no dia 20 de junho, mais precisamente às 17h51 no horário de Brasília. Mesmo instante em que o Sol entra no signo de Câncer.

A estação vai até o dia 22 de setembro, às 09h44, quando ocorre o Equinócio de Primavera e começa o Mês de Libra.

Vale lembrar que no Hemisfério Norte, no dia 20 de junho, é celebrado o Solstício de Verão.

A importância do Solstício de Inverno

Mais do que uma data no calendário, o Solstício de Inverno tem uma grande importância em diversas culturas e estudos no mundo todo.

Povos antigos associavam simbolicamente o Solstício de Inverno ao nascimento e ao renascimento.

Por isso, monumentos antigos famosos (como Newgrange, Stonehenge e Machu Pichu) estão alinhados com o nascer ou o pôr do sol no Solstício de Inverno, e muitas culturas celebram com grandes festivais esse momento.

Para os celtas, o Solstício de Inverno é momento do Rito de Yule, voltado à liberação de bloqueios que impedem as pessoas de alcançar as realizações que desejam na vida cotidiana.

Além disso, com a entrada do Sol em Câncer, somos inspirados a nutrir nossos relacionamentos familiares e criar um ambiente acolhedor em casa. Por isso, este é o momento de se voltar para as raízes emocionais e estar com quem amamos.

A energia do Inverno

O inverno correlaciona-se ao ciclo feminino, trazendo a energia da introspecção e do recolhimento. Este é um bom momento para descansar e se conectar com sua espiritualidade e necessidades internas. Veja três movimentos importantes na estação:

1 – Aumente o Tempo de Não-Ação

Reserve momentos em seu dia para simplesmente não fazer nada, apenas observar a vida ao seu redor. Isso ajuda a equilibrar a vida, oferecendo descanso e repouso. Além disso, desconecte-se da rotina e da internet, dedicando tempo para si.

2 – Solitude

Aprenda a apreciar a solitude, reduzindo a intensidade dos estímulos ao seu redor. Diminua a frequência com que verifica mensagens e atividades. Nesse sentido, ese esse tempo para se conectar com o que realmente importa, encontrando paz e silêncio interior.

3 – Sonhe

Permita-se sonhar e criar novas perspectivas. O inverno é um período fértil para plantar sementes de sonhos e desejos. Por isso, deixe sua mente vagar e imagine cenários e possibilidades. Isso pode trazer novas ideias e suavizar o peso da realidade.

Solstício de Inverno e Saúde

Segundo a Medicina Chinesa, o Solstício de Inverno é uma fase de mais recolhimento, com o desafio nos prepararmos para florescer na próxima estação. Mas ainda que o inverno seja uma fase de hibernação, é preciso de movimentos internos mais eficientes para manter a energia e a saúde.

Pensando nisso, veja algumas dicas para se manter saudável no Inverno:

Práticas de Yoga : praticar Yoga no inverno pode ajudar a aquecer o corpo e diminuir o enrijecimento natural que acontece nessa época.

: pode ajudar a aquecer o corpo e diminuir o enrijecimento natural que acontece nessa época. Ingestão de Água Morna : Comece o dia com água morna pura ou com limão para aquecer o corpo e melhorar a digestão.

: Comece o dia com água morna pura ou com limão para aquecer o corpo e melhorar a digestão. Chás Termogênicos : Chás com gengibre e canela são ótimos para aquecer e confortar.

: Chás com gengibre e canela são ótimos para aquecer e confortar. Escalda-pés: colocar ervas em uma bacia com água morna é uma prática que vai trazer relaxamento e ainda promove equilíbrio na movimentação energética em todos os órgãos, canais energéticos e centros de energia.

colocar ervas em uma bacia com água morna é uma prática que vai trazer relaxamento e ainda promove equilíbrio na movimentação energética em todos os órgãos, canais energéticos e centros de energia. Aromaterapia para imunidade: Alguns óleos essenciais ajudam a aumentar a imunidade para evitar doenças e ainda aquecer o corpo, como é é o Óleo essencial de canela e o de gengibre.

Alguns para evitar doenças e ainda aquecer o corpo, como é é o Óleo essencial de canela e o de gengibre. Alimentação no inverno: Segundo a Ayurveda, o inverno é dominado pela energia Vata. Por isso, alimentos quentes, úmidos e nutritivos, como sopas e chás de ervas, são recomendados para manter o equilíbrio. Veja aqui dicas para se preparar para o frio.

Sexo e Intimidade no Frio

Sexo no frio? Sim! O inverno pode ser uma ótima oportunidade para explorar a intimidade de forma mais próxima e carinhosa. Alguns alimentos e bebidas, como chocolate, vinho e pimenta, podem aumentar o apetite sexual e esquentar o clima com seu par.

Além disso, o chá de gengibre, quina (Quassia), ginseng e baunilha têm propriedades estimulantes que aumentam a libido.

E um dos principais movimentos para garantir que mesmo que esfrie o tempo, não aconteça o mesmo com o seu relacionamento, são os exercícios.

Exercícios Aeróbicos : Aumentam o débito cardíaco, a irrigação genital e a produção de endorfina, melhorando a autoestima e a autoconfiança.

: Aumentam o débito cardíaco, a irrigação genital e a produção de endorfina, melhorando a autoestima e a autoconfiança. Exercícios Vaginais (MAP): A Ginástica Íntima, principalmente as contrações da musculatura vaginal aumentam a irrigação e a sensibilidade, podendo ser praticados diariamente ou antes da relação sexual.

Celebre e ritualize o Solstício de Inverno

O Ritual de Solstício de Inverno (Yule) é conhecido por despertar a coragem para superar obstáculos. Chamado como o Festival das Luzes, pois é costume acender várias fogueiras, tochas e velas nessa noite, é uma celebração dos povos antigos pelo renascimento do Sol.

Realizado por esse ritual pode trazer profunda energia de limpeza, liberação de bloqueios e profunda cura e equilíbrio dos chakras. Se você quiser trazer a energia de Yule, do Sol, para a sua casa, pode trazer alguns elementos para sua decoração:

Sinos: símbolos femininos de fertilidade, podem ser incluídos na sua decoração.

símbolos femininos de fertilidade, podem ser incluídos na sua decoração. Coroas e guirlandas: representam a roda solar e o retorno do sol.

representam a roda solar e o retorno do sol. Velas vermelhas: representam o antigo costume da fogueira de Yule, que era acesa para dar vida e poder ao sol.

representam o antigo costume da fogueira de Yule, que era acesa para dar vida e poder ao sol. Decore árvores e plantas: coloque alimentos, decorações e presentes junto a elas para agradecer aos espíritos e deidades.

O Solstício de Inverno é um momento de transformação e renovação. Incorporando essas práticas e inspirações em sua rotina, você pode celebrar esta data de maneira significativa e benéfica para o corpo e a mente.

Aproveite este guia para se preparar e florescer na primavera!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Tudo sobre o Solstício de Inverno apareceu primeiro em Personare.