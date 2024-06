Como se proteger da energia dos outros?

A energia de outras pessoas, dos ambientes e das informações que consumimos pode causar medo, insegurança e conflitos em nós, mesmo que essas sensações não sejam originalmente nossas. Por isso, é fundamental aprender a se proteger da energia dos outros.

Quando você entra em um ambiente e automaticamente começa a sentir sensações e pensamentos que não tinha antes, isso é um sinal claro de como a energia externa pode impactar.

Este impacto pode ser positivo, trazendo bem-estar, mas também pode ser extremamente negativo, causando desconforto e sofrimento.

Neste artigo, você vai aprender a se proteger da energia dos outros, sejam pessoas ou ambientes, e, assim, a cuidar melhor de você.

Locais estressantes

Locais de trabalho estressantes são um exemplo comum de como o ambiente pode atuar em nossa energia. Isso porque a pressão, as expectativas e as dinâmicas interpessoais podem drenar nossa energia e aumentar nosso nível de estresse.

Além disso, as pessoas ao nosso redor, como colegas de trabalho, familiares e até estranhos, também podem afetar significativamente nosso estado energético.

Interações com indivíduos que estão ansiosos, irritados ou deprimidos podem nos deixar igualmente abalados, enquanto encontros com pessoas alegres e positivas podem elevar nosso espírito.

Da mesma forma, o tipo de informação que consumimos diariamente, seja através de notícias, redes sociais ou conversas, pode influenciar nosso bem-estar emocional e mental.

Estamos constantemente cercados por energias externas que moldam nossas experiências e emoções, mas como podemos lidar com isso de forma eficaz?

Diferenças das energias que vem dos outros

Para distinguir se a energia negativa vem de outra pessoa ou de uma situação específica, é importante adotar uma abordagem introspectiva e analítica. Por isso, abaixo estão algumas estratégias que podem ajudar:

1. Observação do Contexto

Avalie o Ambiente : Note se a sensação negativa é desencadeada em certos ambientes. Por exemplo, se sentir desconforto ao entrar em um determinado local, a fonte pode ser a situação ou o ambiente.

: Note se a sensação negativa é desencadeada em certos ambientes. Por exemplo, se sentir desconforto ao entrar em um determinado local, a fonte pode ser a situação ou o ambiente. Pessoas Específicas: Se a sensação de energia negativa surge predominantemente na presença de uma pessoa específica, pode ser um indício de que essa pessoa está contribuindo para a sensação.

2. Autoavaliação

Sentimentos Pessoais : Faça um exame de consciência sobre seus próprios sentimentos e reações. Às vezes, sentimentos internos, como ansiedade ou stress, podem ser projetados em situações ou pessoas, distorcendo a percepção da origem da energia negativa.

: Faça um exame de consciência sobre seus próprios sentimentos e reações. Às vezes, sentimentos internos, como ansiedade ou stress, podem ser projetados em situações ou pessoas, distorcendo a percepção da origem da energia negativa. Histórico de Interações: Revise suas interações passadas com pessoas específicas. Se houver um padrão de sentir-se negativo após interações com determinada pessoa, isso pode indicar que a fonte é a pessoa.

3. Sintomas Físicos e Emocionais

Reações Físicas : Note se há reações físicas específicas, como tensão muscular, dor de cabeça ou fadiga, que surgem em certos contextos ou perto de certas pessoas.

: Note se há reações físicas específicas, como tensão muscular, dor de cabeça ou fadiga, que surgem em certos contextos ou perto de certas pessoas. Estados Emocionais: Identifique emoções predominantes. Sentimentos de raiva, tristeza ou irritação podem ser exacerbados pela presença de certas pessoas ou situações.

4. Comparação de Situações

Mudança de Ambiente : Veja se a sensação de energia negativa persiste quando você muda de ambiente. Ou seja, se você se sente melhor ao sair de um lugar ou ao se afastar de uma pessoa, isso pode indicar a fonte da energia negativa.

: Veja se a sensação de energia negativa persiste quando você muda de ambiente. Ou seja, se você se sente melhor ao sair de um lugar ou ao se afastar de uma pessoa, isso pode indicar a fonte da energia negativa. Interações com Diferentes Pessoas: Compare suas sensações ao interagir com diferentes pessoas. Se você sentir-se bem com a maioria, mas negativo com uma ou duas, isso pode ajudar a identificar a fonte.

Aprenda a se proteger da energia dos outros

Abaixo estão algumas estratégias para reconhecer e gerir essas energias, ajudando a proteger nossa energia e manter o equilíbrio em nosso dia a dia:

Autoavaliação Diária: Comece o seu dia percebendo como está se sentindo e, assim, faça um reconhecimento dos seus pensamentos e sensações. Proteção Energética: Peça proteção para aquele dia e que você esteja atento e imune ao que não for para o seu bem mais elevado. Veja aqui práticas para manter a energia da casa lá em cima! Preces em Momentos Difíceis: Se você estiver passando por um dia ou fase difícil, uma prece inspirada no livro de Marianne Williamson pode ajudar muito: “Deus/Criador/Universo, hoje está muito difícil, não estou bem e estou com pensamentos que estão me deixando pior (abra seu coração aqui, esta é apenas uma sugestão). Substitua meus pensamentos pelos seus. Obrigada!“. A ideia é realmente se abrir e, assim, deixar nas mãos dessa força o que você não está conseguindo lidar. Limpezas Energéticas Periódicas: Realizar limpezas energéticas regularmente ajuda a manter o equilíbrio e cortar essas influências com mais facilidade. A limpeza também ajuda a estar mais presente na sua própria energia e usá-la da melhor forma para alcançar seus próprios sonhos e objetivos. Aqui está uma prática de limpeza interna.

Com essas práticas, você pode aprender a lidar melhor com as energias externas e manter seu bem-estar em diversas situações.

Aline Lang

Especialista em Limpeza Energética e Liberação Emocional®. Realiza atendimentos e acompanhamentos terapêuticos individuais e em grupo, para pessoas e ambientes.

alinelangterapias@hotmail.com

