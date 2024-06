O que fazer no Dia dos Namorados sem sair de casa

O Dia dos Namorados é uma data especial para celebrar e até dar um up no amor. No entanto, no dia 12 de junho, os restaurantes tendem a ficar lotados, os menus podem ficar mais caros, sem falar no trânsito e nas filas. Pensando nisso, reunimos algumas dicas do que fazer no Dia dos Namorados sem sair de casa.

Preparamos 8 sugestões criativas, românticas e apimentadas para aproveitar esse dia especial, mesmo no meio da semana.

Mas lembre-se de que o mais importante no Dia dos Namorados é a intenção e o cuidado com a pessoa parceira. Então, mesmo ficando em casa, é possível criar momentos especiais e fortalecer a conexão entre vocês.

Leia também:

+ Guia para os Signos no Dia dos Namorados: presentes e experiências

+ 30 perguntas para fazer às cartas de Tarot antes do Dia dos Namorados

+ Signos que combinam no amor: veja quem dá match

8 sugestões do que fazer no Dia dos Namorados

1. Café da manhã especial

Comece o dia surpreendendo o seu amor com um café da manhã especial. Prepare uma refeição deliciosa com os alimentos preferidos do seu parceiro ou parceira. Mas vale incluir opções saudáveis também – veja aqui sugestões de cardápio!

E capriche na decoração da mesa e inclua pequenos gestos de carinho, como bilhetes românticos ou flores. Afinal, essa atenção aos detalhes demonstra amor e cuidado, e vai deixar o dia mais especial desde o começo.

2. Almoço surpresa

Se possível, programe um almoço surpresa para o seu amor. Prepare algo em casa ou, se não tiver tempo ou habilidades, encomende alguma comida boa. Aproveite esse momento para passar mais tempo juntos, conversando e compartilhando momentos de cumplicidade.

3. Surpresas ao longo do dia

Crie um clima de expectativa e surpreenda seu parceiro ao longo do dia. Por exemplo, deixe pequenos presentes (veja dicas aqui) em lugares estratégicos, como o escritório, a bolsa ou o carro.

Esses gestos demonstram que você está pensando na pessoa mesmo durante as atividades diárias. Nesse sentido, pode ser uma caixa de chocolates, um bilhete de amor ou algo que seja significativo para o casal.

4. Momento de relaxamento

O estresse do cotidiano pode afetar a conexão entre o casal, por isso é importante reservar um momento para relaxar juntos. Que tal fazer uma massagem um banho com óleos essenciais afrodisíacos?

Acenda velas aromáticas e ofereça esse momento especial ao seu amor. Essa experiência proporcionará tranquilidade e renovação de energia para ambos em plena segunda-feira.

5. Jantar afrodisíaco em casa

Depois de um dia agitado, nada melhor do que um jantar romântico para encerrar o Dia dos Namorados. E se for um jantar afrodisíaco? Veja essas dicas aqui.

Afinal, a queda na libido pode ser uma deficiência de vitaminas, sabia? Então, confira um cardápio absolutamente fácil de preparar e que ressalta alimentos importantes para apimentar a noite.

6. Noite de cinema em casa

Se preferirem algo mais tranquilo, uma noite de cinema em casa pode ser uma ótima opção. Assim, escolha filmes românticos que vocês gostem, prepare uma pipoca e se aconcheguem no sofá. Confira aqui dicas para criar o clima perfeito com ajuda do Feng Shui.

7. Façam yoga a dois

Que tal praticar Yoga com seu amor? Além de divertido e diferente, exercitar-se ao lado da pessoa parceira é uma ótima forma de conhecê-la melhor e estar em sintonia com quem ama. Veja aqui sugestões para fazer Yoga em dupla.

8. Façam um mergulho sexual

A Astrologia mostra potenciais que você talvez nem imagina que possui, além de fantasias e o que lhe dá tesão. A ferramenta que mostra tudo sobre amor e sexo é o Mapa Sexual (veja aqui).

Neste Dia dos Namorados, você pode fazer a análise de vocês dois e proporcionar esse melhor de duplo conhecimento e dar um up na vida sexual do casal.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O que fazer no Dia dos Namorados sem sair de casa apareceu primeiro em Personare.