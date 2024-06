Solteiro ou namorando? Relembre as previsões para o amor do seu signo para 2024

Estamos chegando no Dia dos Namorados, o que significa que praticamente metade do ano já passou. Mas ainda tem muito para acontecer! Pensando nisso, preparamos um guia com as previsões para o amor em 2024, de 12 de junho até o fim de dezembro.

Por isso, consultamos as feitas pelos astrólogos e te contamos a seguir o que você pode esperar para o amor no ao longo do próximo ano.

A análise foi feita pelos astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda no início do ano. Se você quer relembrar as previsões para os signos em 2024 completas, ou seja, para todas as áreas da vida, é só clicar aqui.

Se quiser saber o que o resto do ano promete para você no amor, continue lendo e descubra!

Previsões para o amor em 2024

A seguir, você encontra um guia sobre o que os Astros reservam para a vida afetiva de cada signo do zodíaco. Procure na lista seu signo solar e seu Ascendente e leia a análise dos dois. Assim, você terá um panorama completo sobre o que esperar do amor nesta segunda metade do ano.

Prepare-se para o que está por vir e aproveite ao máximo as Previsões para o amor em 2024!

Áries e o Amor

O segundo semestre traz uma mistura de oportunidades e desafios nos relacionamentos para Áries.

Em julho, pode haver momentos de grande atração e conexão, especialmente com Vênus em seu signo.

No entanto, os dois ciclos de Mercúrio retrógrado que ainda teremos em 2024 podem trazer dificuldades na comunicação.

podem trazer dificuldades na comunicação. Já a retrogradação de Marte no final do ano pode até começar com clima apaixonado, mas depois pode trazer muita irritação com as pessoas que você ama.

Além disso, o eclipse de outubro atua diretamente nos relacionamentos afetivos das pessoas de Áries, indicando que talvez você precisa aprender a se relacionar melhor.

Touro

Embora o amor não seja seu foco em 2024, o segundo semestre reserva transformações emocionais nos relacionamentos.

Isso porque os dois eclipses que ainda teremos em 2024 podem ampliar a necessidade de explorar sua sedução, conquistar e encontrar prazer.

podem ampliar a necessidade de explorar sua sedução, conquistar e encontrar prazer. Já Mercúrio retrógrado, em agosto, que também ocorrerá na área dos romances e prazeres de pessoas de Touro, pode reacender sentimentos do passado.

Nesse sentido, mantenha-se aberto para revisitar o passado e considerar novas formas de expressar afeto.

Gêmeos

Gêmeos deve experimentar oportunidades inesperadas no amor, mas também incertezas, especialmente em contextos sociais e através de amizades.

Os eclipses entre setembro e outubro trarão novas conexões, embora possam obscurecer certezas.

trarão novas conexões, embora possam obscurecer certezas. Já Vênus, especialmente entre agosto e setembro, trará momentos românticos, favorecendo o flerte e a reacender a paixão.

Por fim, o trânsito de Mercúrio retrógrado para Gêmeos, no fim do ano, pode complicar a sua comunicação no amor. Nessa fase, a paciência e o entendimento mútuo precisam ser redobrados.

Câncer

As previsões para o amor em 2024 indicam que o seu segundo semestre deve ser marcado por momentos intensos e transformadores para os relacionamentos de Câncer.

Os trânsitos de Vênus , especialmente em junho e julho, podem trazer magnetismo, fazendo você se sentir muito atraente e agradável sem precisar se esforçar para isso.

, especialmente em junho e julho, podem trazer magnetismo, fazendo você se sentir muito atraente e agradável sem precisar se esforçar para isso. Quando Vênus passar por Escorpião, entre setembro e outubro, é um ótimo período para romances, flertes e começar novas relações amorosas.

Já Plutão em Aquário, ao longo do ano, deve provocar mudanças profundas, revelando vulnerabilidades. Por isso, enfrente as transformações com coragem.

Leão

O segundo semestre começa com emoção para o amor de Leão. Seu signo recebe Vênus entre 11 de julho e 4 de agosto e, com isso, seu carisma e atração ganham mais beleza.

Se você já se destaca por onde passa naturalmente, nesse período vai estar atraindo ainda mais atenção. É um período de muito romantismo e paixão.

O eclipse de setembro pode marcar reviravoltas envolvendo as finanças compartilhadas, podendo afetar seu relacionamento ou suas parcerias.

Além disso, durante esta retrogradação de Mercúrio, entre novembro e dezembro, vai ser essencial revisar e refletir sobre comunicação e prazer nos seus relacionamentos.

Virgem

Virgem deve experimentar uma atração mais forte por suas ambições e desejos genuínos.

O trânsito de Saturno em Peixes traz foco nos relacionamentos estáveis. Ou seja, este é um ótimo ano para assumir responsabilidades e até casar!

traz foco nos relacionamentos estáveis. Ou seja, este é um ótimo ano para assumir responsabilidades e até casar! Já Vênus, especialmente em agosto, intensifica o poder de atração. Atenção, pessoas solteiras, vale aproveitar!

Além disso, Vênus em Virgem marca um período de boas oportunidades para experimentar mais prazer.

marca um período de boas oportunidades para experimentar mais prazer. Mas parte de Vênus em Virgem coincide com Mercúrio retrógrado em Virgem, o que significa que esses dias são ótimos para avaliar se você está atraindo aquilo que você realmente quer.

Libra

Os eclipses que já passaram e os que ainda temos pela frente em 2024 devem sinalizar transformações nos relacionamentos de Libra.

Para quem está comprometido, podem sinalizar momentos intensos de reavaliação. Já pessoas solteiras podem encontrar novos amores e conexões também.

Já Plutão em Aquário traz um ciclo de 20 anos focado em prazeres e criatividade.

traz um ciclo de 20 anos focado em prazeres e criatividade. Nesse sentido, busque explorar paixões ocultas e descubra prazeres profundos, mantendo a abertura para explorar o amor de maneira autêntica.

Escorpião

2024 é um ano e tanto para Escorpião no amor. Saturno vem trazendo a oportunidade de reavivar o romance e a sexualidade.

Aproveite esse trânsito para se comprometer a investir mais tempo e energia nas paixões que inspiram.

Até porque, em setembro, o eclipse lunar ocorrerá nesta mesma área das paixões para Escorpião, trazendo oportunidades de transformação.

Este eclipse, em especial, é uma chance para Escorpião se libertar de padrões que não são mais confortáveis em sua vida amorosa

Sagitário

Júpiter atua na área dos relacionamentos de Sagitário neste ano, ampliando oportunidades no amor para seu signo!

Pessoas comprometidas e solteiras podem se beneficiar muito deste trânsito. É como se limites e restrições diminuíssem e as oportunidades de exploração de novas configurações de relacionamento se abrissem.

Os eclipses do ano , especialmente o de outubro, indicam transformações na vida amorosa.

, especialmente o de outubro, indicam transformações na vida amorosa. A multiplicidade de opções pode trazer confusão, mas a escolha deve ser baseada em relacionamentos enriquecedores.

Capricórnio

Prepare seu coração! Vênus, que já esteve Capricórnio no início do ano, retorna para seu signo entre novembro e dezembro, proporcionando outra janela de oportunidade para questões amorosas.

Já de 17 de junho a 11 de julho, Vênus ativa as parcerias e os relacionamentos de Capricórnio.

No entanto, a retrogradação de Mercúrio, a partir de 25 de novembro, sugere reflexões profundas sobre o passado e autoanálise das necessidades afetivas.

Isso pode levar a uma fase de autoanálise e compreensão mais profunda de suas necessidades afetivas.

Aquário

2024 é um ano especial e de autodescoberta no amor para Aquário, que envolve uma reflexão profunda sobre a sua verdadeira identidade no contexto dos relacionamentos.

Embora desafiador, esse autoconhecimento pode ser revelador e transformador, proporcionando uma base sólida para relacionamentos mais autênticos.

Vênus, em agosto, intensifica seu magnetismo. Então, se está buscando um amor, aproveite!

Mas duas retrogradações merecem sua atenção: Mercúrio retrógrado em agosto e Marte retrógrado em dezembro são períodos que suscitam dúvidas e a necessidade de avaliar e elaborar melhor as relações existentes.

Peixes

Uma das oportunidades mais significativas para Peixes em 2024 está relacionada à expansão da família e da vida doméstica, principalmente a partir de junho e todo o resto do ano.

Porém, em agosto, haverá uma grande movimentação na área do amor. Isso porque acontece ao mesmo tempo a retrogradação de Mercúrio e o trânsito de Vênus pela área dos relacionamentos e parcerias de quem é de Peixes.

Se você está em um relacionamento, este período pode trazer mudanças e eventos importantes que podem impactar na dinâmica do seu relacionamento.

Ou seja, vai desde a decisão de deixar o compromisso mais sério até a revisão dos contratos e negociações existentes.

Além disso, Vênus fará uma oposição a Saturno, neste mesmo período, o que pode significar tensões e desafios nas relações, como, por exemplo, mais cobranças no amor.

