Cores para o inverno: descubra quais podem te dar mais energia

No Inverno, experienciamos introspecção maior. Não só por causa do frio, mas o nosso corpo começa a guardar energia e se preparar para florescer na Primavera. Esse movimento também se reflete nas Cores para o inverno.

Não é porque o tempo está fechado ou gelado que a gente precisa também restringir nosso guarda-roupa.

Segundo a Cromoterapia, apostando nos tons certos, podemos nos energizar, melhorar o astral e trazer mais disposição para a rotina, muitas vezes mais desafiadora nos dias mais frios.

Como escolher as melhores cores para o inverno

Cada cor pode reverberar energias para nosso dia a dia. Por isso, use em roupas, acessórios, nas unhas, na água solarizada e até mesmo na decoração da sua casa ou do seu escritório.

Veja as dicas de cores e seus significados na Cromoterapia:

Preto: traz elegância e poder. Ideal para roupas de inverno que mantêm um visual sofisticado. Marrom: remete à segurança e estabilidade. Perfeito para acessórios e calçados que complementam o look invernal. Azul: é uma cor que traz tranquilidade e serenidade, reduzindo o estresse. Roupas azuis, especialmente pijamas, podem ajudar a relaxar e promover uma boa noite de sono. Laranja: traz coragem para enfrentar desafios. É excelente para quem sente preguiça de sair de casa nos dias frios. Use roupas laranja para dar um boost de energia e disposição. Verde: é a cor da saúde e renovação. Fazer água solarizada verde pode ajudar a manter o sistema imunológico forte durante o inverno.

Misture as Cores!

Você não precisa escolher apenas uma cor em cada dia. Pode, por exemplo, usar roupas pretas, mas apostar em cachecóis coloridas, com laranja, azul e verde, que trazem uma energia mais vibrante e alegre.

Além disso, acessórios coloridos são uma ótima maneira de adicionar cor ao visual de inverno.

Além disso, utilize essas cores na decoração da casa ou do escritório para potencializar os benefícios da Cromoterapia.

Por isso, brinque com as cores neste inverno e escolha as que mais ressoam com o que você busca para os dias mais frios!

A sua cor durante todo o ano

Há um estudo que une a Terapia das Cores e a Numerologia. Se você somar o seu Ano Pessoal para este período que vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro, você poderá saber qual é a sua cor mais indicada para você neste ano.

Funciona assim: você soma apenas o dia e o mês de nascimento e o ano vigente até chegar a apenas um número. Aqui Mapa do Ano, você tem uma calculadora gratuita do seu Ano Pessoal.

Seu Ano Pessoal aparecerá como no exemplo abaixo.

Após descobrir seu número deste Ano Pessoal, veja quais são as cores que mais combinam com você neste ano aqui em Significado das Cores para o Ano Novo.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

