Atualmente o uso das tecnologias e do imediatismo das informações têm causando falta de concentração e foco no dia a dia. Fazemos tanta coisa ao mesmo tempo, que a dispersão toma conta. Pensando nisso, recomendamos os melhores óleos essenciais para concentração.

É muito importante que façamos nossas tarefas com atenção plena no momento presente. Porque se fizermos tudo no automático e ao mesmo tempo, podemos não nos lembrar do que fizemos, cometer erros e até mesmo chegar à exaustão – o famoso Burnout.

Nesse sentido, a Aromaterapia entra como aliada poderosa. Com baixo custo e fácil aplicação, os óleos essenciais certos usados de maneira segura ajudam a equilibrar e harmonizar a saúde física, mental e emocional.

Mas existem alguns em especial que nos ajudam a trazer mais presença nas atividades, foco e concentração no dia a dia.

Como os aromas ajudam a trazer mais concentração

O nosso sistema límbico, também chamado de cérebro das emoções, é uma das partes mais antigas do cérebro.

Prazer, dor, raiva, medo, tristeza, alegria, memórias de curto e longo prazo, e padrões de comportamento, como o aprendizado e a atividade mental, estão ligados ao sistema límbico.

Por isso, os óleos essenciais são ótimos aliados em questões do dia a dia, mudanças de comportamento e quadros de ansiedade, pois atuam diretamente no sistema límbico. Entenda:

Quando você inala um óleo essencial, seus receptores olfativos levam o aroma pelos neurônios olfativos até o sistema límbico.

Dentro dessa parte do cérebro, o hipotálamo é crucial porque comanda o sistema nervoso e os hormônios.

é crucial porque comanda o sistema nervoso e os hormônios. O hipocampo é responsável pela memória de longo prazo e pelo registro das nossas percepções e emoções.

é responsável pela memória de longo prazo e pelo registro das nossas percepções e emoções. Já as amígdalas cerebelosas são responsáveis pelos nossos comportamentos e pelas sensações de prazer e dor, tristeza, alegria, medo e raiva.

são responsáveis pelos nossos comportamentos e pelas sensações de prazer e dor, tristeza, alegria, medo e raiva. O sistema límbico pode ser acionado pelos aromas, pois estes têm a capacidade de estimular nossa memória, inclusive ajudando a lembrar de fatos há muito tempo esquecidos.

Com esse estímulo, os aromas atuam de forma positiva na produtividade, concentração e foco.

Aromaterapia até para TDAH

O Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) tem a dificuldade de atenção como um dos principais sintomas e pode se beneficiar da Aromaterapia.

O médico Terry Friedmann, após dois anos de estudos com 40 crianças com TDAH, concluiu que o uso regular do óleo essencial de Vetiver melhorou o padrão de ondas cerebrais, o desempenho escolar e os padrões de comportamento nas crianças acompanhadas.

Friedmann observou o efeito dos óleos, que eram inalados durante a noite ou três vezes durante o dia, quando as crianças estavam mais dispersas. Os resultados foram publicados no artigo “Attention deficit and hyperactivity disorder”, em 2001.

Melhores óleos essenciais para concentração

Dentre as centenas de óleos essenciais existentes, alguns têm propriedades específicas que ajudam a acalmar a mente, aumentar a clareza mental e reduzir a ansiedade, melhorando foco.

Aqui estão alguns dos melhores óleos essenciais para concentração:

1. Vetiver

Propriedades : Calmante e relaxante.

: Calmante e relaxante. Benefícios: O óleo essencial de vetiver é conhecido por suas propriedades calmantes, que ajudam a amenizar sintomas de hiperatividade, minimizando a dificuldade de concentração e foco. Também auxilia na organização e no seguimento de normas, reduzindo comportamentos inquietos.

2. Limão Siciliano

Propriedades : Estimulante e energizante.

: Estimulante e energizante. Benefícios: O óleo essencial de limão siciliano é excelente para melhorar a concentração, pois suas propriedades estimulantes ajudam a aumentar a clareza mental e a energia. É ideal para momentos em que você precisa de um impulso de foco e motivação.

3. Alecrim

Propriedades : Revitalizante e estimulante.

: Revitalizante e estimulante. Benefícios: O óleo essencial de alecrim é conhecido por melhorar a memória e a concentração. Ele ajuda a aumentar a clareza mental e a reduzir a fadiga mental, tornando-o perfeito para períodos de estudo ou trabalho intenso.

4. Hortelã

Propriedades : Refrescante e energizante.

: Refrescante e energizante. Benefícios: O óleo essencial de hortelã possui um aroma refrescante que ajuda a despertar a mente e aumentar a concentração. Suas propriedades energizantes ajudam a combater a fadiga e a melhorar a clareza mental, tornando mais fácil manter o foco em tarefas importantes.

Blend de óleos

Além de terem bons resultados usados isoladamente, os óleos essenciais citados acima podem ser combinados entre eles para potencializarem seus benefícios. Por exemplo:

limão + alecrim

limão + hortelã

limão + vetiver

Mas é o aromaterapeuta que pode compor a melhor sinergia, incluindo até mesmo outros óleos, para te auxiliar nos seus desafios.

Como usar os Óleos Essenciais para Concentração

Difusor de Ambiente : pingue até 10 gotas de um óleo essencial ou 5 gotas de dois óleos diferentes, fazendo uma sinergia, em um difusor com água. Pode usar o dia todo.

: pingue até 10 gotas de um óleo essencial ou 5 gotas de dois óleos diferentes, fazendo uma sinergia, em um difusor com água. Pode usar o dia todo. Inalação Direta : pingue de 1 a 2 gotas em algodão ou feltro, dependendo do modelo de difusor pessoal que você tem ou num lenço, e inspire profundamente. Use o difusor pessoal no dia a dia, por no máximo 2 horas ao dia.

: pingue de 1 a 2 gotas em algodão ou feltro, dependendo do modelo de difusor pessoal que você tem ou num lenço, e inspire profundamente. Use o difusor pessoal no dia a dia, por no máximo 2 horas ao dia. Inale diretamente do frasco ou coloque algumas gotas em um lenço

Aplicação Tópica: Dilua o óleo essencial em uma mistura com os chamados “carreadores”. Então, aplique nas têmporas, pulsos ou na nuca para obter benefícios ao longo do dia. Nunca aplique o óleo puro direto na pele!

Cuidado com o uso

Apesar dos óleos essenciais serem naturais, não podem ser usados indiscriminadamente. Eles são eficazes se usados de forma correta e segura.

Lembrando que os óleos podem ter contraindicações, limão é fotossensível e pode queimar a pele se após o uso se expor ao sol, alecrim e hortelã são óleos estimulantes e devem ser usados com cautela por hipertensos e evitados por epilépticos e gestantes.

Por isso, procure sempre um aromaterapeuta para te indicar os óleos de forma sustentável e segura, nunca use óleos essenciais sem orientação.

Precisa de ajuda porque sente que não está produtivo(a) ou falta concentração? Vamos conversar e entender suas questões para ajudar você de forma mais efetiva.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

O post Os melhores óleos essenciais para concentração apareceu primeiro em Personare.