Quem nunca se perguntou quais são os signos mais românticos do zodíaco? Talvez você até tenha se decepcionado ou não entendido por que é uma pessoa taurina e não se sente romântica, ou então é uma aquariana super amorosa.

Isso porque o signo solar, embora o signo solar dê uma ideia geral sobre quem somos, quando o assunto é amor, paixão e relacionamentos, precisamos olhar mais a fundo o seu Mapa Astral.

Pois é na Casa 5 do mapa que encontramos as verdadeiras pistas sobre nosso comportamento romântico e o tipo de amor que buscamos, e não no Sol.

O que são as Casas Astrológicas?

As Casas Astrológicas são um dos pilares da Astrologia. Cada Mapa Astral é dividido em 12 áreas chamadas casas astrológicas, estabelecidas conforme o local e a hora de nascimento de cada pessoa.

E cada Casa representa temas importantes da vida, trazendo diferentes aspectos da personalidade e experiências de uma pessoa.

A Casa 5, em particular, diz respeito à criatividade, ao prazer, à relação com os filhos, práticas esportivas, hobbies e, claro, romances.

Por isso, o signo que ocupa a cúspide da Casa 5 revela como você se diverte, como você lida com esportes e, principalmente, como você vive seus romances. Então, se você quer saber se está entre os signos mais românticos, precisa mergulhar na sua Casa 5!

Como encontrar a Casa 5 no seu Mapa Astral

Para descobrir o signo que ocupa sua Casa 5, você precisa fazer um Mapa Astral. É simples, rápido e gratuito. Basta seguir o passo a passo:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare e inclua seus dados de nascimento Assim que seu Mapa gratuito for gerado, vá até o menu “Perfil Astrológico“, que fica embaixo da mandala do seu Mapa. Primeiro, selecione a opção “Casas astrológicas” e procure pela Casa 5. Anota o signo da sua Casa 5, pois é sobre ele que você saberá o quão romântico é.

Agora que você já sabe, veja a seguir quais são os signos mais românticos baseado na Casa 5.

Áries na Casa 5

Talvez pessoas com Áries na Casa 5 não sejam as mais românticas do zodíaco – ao menos não no romantismo “tradicional”. São divertidas e impulsivas, precisando se sentir livres para aproveitar o prazer. Porém, são ardentes e diretas, prontas para enfrentar novos desafios ao lado de quem amam.

Touro na Casa 5

Quem tem Touro na Casa 5 valoriza a estabilidade e a resistência. São, sim, pessoas muito românticas, amorosas e protetoras, proporcionando segurança material e emocional. Nesse sentido, seus romances costumam ser marcados por uma profunda sensualidade e uma necessidade de segurança e conforto.

Gêmeos na Casa 5

Gêmeos na Casa 5 gosta de explorar mentalmente tudo que está ao seu redor. Por isso, valorizam a comunicação e a troca intelectual nos relacionamentos amorosos. Talvez não sejam dos signos mais românticas, mas preferem atividades que envolvam interação e movimento, como esportes de dupla.

Câncer na Casa 5

Definitivamente é um dos signos mais românticos do zodíaco! Provavelmente você busca conexão emocional profunda e segurança nas suas relações, e é uma pessoa super devota e carinhosa. Só precisa cuidar para não se sentir sobrecarregada com muita energia ao redor.

Leão na Casa 5

Uma das características mais fortes de pessoas com Leão na Casa 5 é curtir estar no centro das atenções e buscar orgulho e reconhecimento. Porém, são dramáticas e muito apaixonadas, buscando sempre ser admiradas e desejadas.

Virgem na Casa 5

Pessoas com Virgem na Casa 5 são detalhistas e práticas nos romances. Podem ser exigentes consigo mesmas, buscando sempre a perfeição. Talvez aquele amor tipicamente romântico não seja muito a sua vibe, porém, procuram parceiros que apreciem a rotina e a organização.

Libra na Casa 5

Libra na Casa 5 é um signo romântico, mas mais no sentido de valorizar a harmonia e a comunicação nos relacionamentos do que em demonstrações públicas de afeto. Preferem atividades sociais e intelectuais, assim como romances equilibrados. Para você, igualdade e respeito mútuo são fundamentais.

Escorpião na Casa 5

Quem tem Escorpião na Casa 5 vive seus romances com intensidade e paixão. São pessoas românticas, mas acima de tudo buscam conexão profunda e transformação através dos seus relacionamentos.

Sagitário na Casa 5

Romance? Talvez. Com aventura, melhor. Sagitário na Casa 5 adora liberdade e sair da rotina. São pessoas calorosas e expansivas nas suas relações, buscando sempre novas experiências e horizontes.

Capricórnio na Casa 5

Pessoas com Capricórnio na Casa 5 são responsáveis e disciplinadas. No amor, podem ser reservadas e talvez não façam muito o clichê romântico, mas são profundamente leais. Valorizam a estabilidade e a segurança nos seus romances.

Aquário na Casa 5

Aquário na Casa 5 valoriza a liberdade e a inovação. Mesmo no amor, buscam pessoas que respeitem sua necessidade de espaço e originalidade. Por isso, gostam de romances que desafiam as normas tradicionais.

Peixes na Casa 5

Possivelmente seja o signo mais romântico do zodíaco! Pessoas com Peixes na Casa 5 são sensíveis e super românticas. Nos romances, buscam conexão espiritual e emocional profunda. Porém, podem se envolver em amores secretos ou proibidos.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Quais são os signos mais românticos? apareceu primeiro em Personare.